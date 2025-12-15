AdVini et Cordier by InVivo annoncent

leur entrée en négociations exclusives pour consolider

leur position dans la filière vin française

Le Groupe AdVini et Cordier by InVivo annoncent entrer en négociations exclusives en vue du rapprochement de certaines de leurs activités.

Ce rapprochement, souhaité par les deux groupes, s’inscrit pleinement dans une logique de complémentarité des marques, des gammes de produits et des réseaux commerciaux. Il permettrait à AdVini de consolider sa présence dans le Bordelais avec la marque Cordier et d’entrer sur le marché des vins effervescents avec Café de Paris. Par ailleurs, les activités d’AdVini à l’export seraient renforcées grâce aux filiales de distribution et à la présence de Cordier aux Pays-Bas, en Belgique, aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et au Japon.

AdVini bénéficierait ainsi, d’une part d’un portefeuille de marques prestigieuses plus riche et plus diversifié, et d’autre part d’un réseau de distribution plus puissant avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 320 M€, dont 65% à l’international.

modalites et calendrier de l’operation

Le rapprochement entre les deux sociétés prendrait essentiellement la forme d’un apport d’actifs de Cordier by InVivo et de ses filiales à AdVini. A l’issue de cette opération InVivo deviendrait ainsi un actionnaire de référence d’AdVini, aux côtés de la famille Jeanjean et d’Antoine Leccia, président du conseil d’administration d’AdVini. A l’issue de l’opération, ces derniers conserveraient la majorité absolue du capital d’AdVini.

Avant la signature de tout accord définitif, ce projet serait soumis à l'information/consultation des instances représentatives du personnel, ainsi qu’aux organes compétents de chacun des deux groupes. Cette opération ferait également l’objet d’un document d’information décrivant la transaction et son incidence sur le Groupe AdVini, soumis à la revue de l’AMF.

L’objectif des parties serait de clôturer l’opération avant le 31 mars prochain.

Pour Antoine Leccia, président du conseil d’administration d’AdVini : « Ce rapprochement nous permettrait d’accélérer la croissance d’AdVini, de prendre pied dans le secteur dynamique des vins effervescents et des vins à faible degré, et de densifier notre réseau de distribution international, ce qui serait profitable à l’ensemble de nos maisons de vins. Le nouvel ensemble que nous créerions permettrait également de dégager des synergies commerciales significatives et d’accroître la rentabilité de notre groupe. La présence de Thierry Blandinières et d’InVivo au conseil d’AdVini constituerait un gage supplémentaire de solidité et de vision pour renforcer le leadership d’AdVini dans la filière vin. »

Pour Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo et de Cordier by InVivo : « Dans un contexte économique et géopolitique qui n’a jamais été aussi incertain, avec une baisse de la consommation qui s’accentue depuis quelques années, et un changement climatique impactant la production de vin, la filière fait face à des défis sans précédent. C’est dans ce cadre que je souhaite apporter une partie de nos actifs et tout le soutien de notre groupe à AdVini. Fort de sa position de leader des vins de terroir en France, historiquement implanté en Languedoc, terre viticole à laquelle InVivo est fortement lié grâce à ses positions dans la coopération, AdVini, avec InVivo à ses côtés, disposerait de nouveaux atouts pour accélérer sa croissance, sécuriser ses approvisionnements en vin en vrac et renforcer sa position de champion viticole français dans de nombreux pays ».

a propos d’advini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la composent, comme par exemple, les Vignobles Jeanjean en Languedoc, le Domaine Cazes en Roussillon, l'Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, le Domaine Gassier en Provence, le Château Capet-Guillier à Saint-Emilion, la Maison Champy à Beaune, le Domaine Laroche à Chablis et Ken Forrester Vineyards et Kleine Zalze à Stellenbosch en Afrique du Sud.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

a propos de cordier by invivo

Créé en juin 2015, Cordier by InVivo est une filiale de l’union nationale de coopératives agricoles française, InVivo. Cordier by InVivo œuvre à la construction de marques internationales fortes s'appuyant sur une base viticole de 29 000 hectares répartie entre Bordeaux, le Sud-Ouest, le Languedoc, le Roussillon, la vallée du Rhône et le Beaujolais. C’est un acteur mondial verticalement intégré avec 10 caves coopératives partenaires (4100 viticulteurs), des sociétés de distribution implantées dans les pays à forte consommation (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Asie, Amérique du Nord, Afrique du Sud) et des sites d'embouteillage en propre. Producteur, marketeur et distributeur, Cordier by InVivo a pour raison d’être de générer de la valeur responsable en créant des boissons qui inspirent et régalent les générations d'aujourd'hui et de demain.

a propos d’invivo

Le groupe InVivo est l’un des premiers groupes européens agricoles avec un CA de 11,4 milliards d’euros, dont plus de la moitié réalisée en France, et un effectif de 15 000 salariés, dont 10 000 en France. Implanté dans 38 pays, il regroupe 90 sites industriels, dont 54 en France. Ce pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, en étant leader sur chacune de ses quatre grandes activités stratégiques : Négoce international de grains ; Agriculture ; Agroalimentaire (Malt, Pôle blé, Vin) ; Jardinerie et distribution alimentaire. Un pôle global transverse de solutions innovantes et digitales complète le dispositif pour accélérer la transformation de ces activités, vers la 3ème révolution agricole. Pour en savoir plus : invivo-group.com – @InVivoGroup

