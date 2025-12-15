Groupe Casino : Remboursement Quatrim

Confirmation d’un remboursement des obligations sécurisées Quatrim

Paris, le 15 décembre 2025

Le Groupe Casino annonce qu’il a procédé, le 15 décembre 2025, à un remboursement de 30,0 M€ de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 29,3 M€ de capital et 0,7 M€ d’intérêts courus portant sur le capital remboursé (y compris 0,3 M€ d’intérêts PIK pour la période comprise entre le 6 avril 2025 et le 5 octobre 2025 et 0,4 M€ d’intérêts courus pour la période entre le 6 octobre 2025 et le 14 décembre 2025).

Après l’opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 169,1 M€ et les intérêts PIK accumulés entre le 6 avril 2025 et le 5 octobre 2025 sont réduits à 1,7 M€.

Ce communiqué est uniquement à des fins d'information conformément aux lois et réglementations actuellement applicables, et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat des valeurs mobilières décrites ici, ni ne doit entraîner la vente de ces valeurs mobilières dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

