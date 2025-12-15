CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S50-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 15 décembre 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 08/12/2025 FR0000044323 70 123,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 09/12/2025 FR0000044323 5 123,12 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 10/12/2025 FR0000044323 54 123,12 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 11/12/2025 FR0000044323 3 123,12 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 12/12/2025 FR0000044323 62 123,59 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 8/12/25 10:05 FR0000044323 123 EUR 70 XPAR OD_8qtcl9z-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 9/12/25 16:35 FR0000044323 123,12 EUR 5 XPAR OD_8r13OgJ-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 10/12/25 8:07 FR0000044323 123,12 EUR 54 XPAR OD_8r4q68B-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 11/12/25 8:09 FR0000044323 123,12 EUR 3 XPAR OD_8rAhG1X-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 12/12/25 8:17 FR0000044323 123,16 EUR 30 XPAR OD_8rGZk1F-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 12/12/25 10:07 FR0000044323 124 EUR 32 XPAR OD_8rH1IwG-00 Annulat

ion

Pièce jointe