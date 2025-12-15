Axi: Las criptomonedas como un componente estratégico de portafolio para traders e inversores en 2026

SÍDNEY, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que evolucionan los mercados financieros globales, Axi está planteando que las criptomonedas — a las que se accede a través de su plataforma y su línea en expansión de futuros perpetuos de criptomonedas (“perps”) — merecen un lugar significativo en la planificación de portafolios diversificados para 2026. El trading de criptomonedas se ha desplazado cada vez más hacia los derivados, con los futuros perpetuos formando ahora el núcleo de la actividad de activos digitales en todo el mundo. Datos recientes indican que los futuros perpetuos representan aproximadamente el 68% de todo el volumen de negociación de Bitcoin y cerca del 76% del volumen total global de derivados de criptomonedas en 2025, lo que destaca su continuo crecimiento e influencia.

En paralelo con este cambio, Axi ha ampliado su oferta para incluir más de 150 contratos de futuros perpetuos sobre tokens principales y emergentes, brindando a los traders una exposición profunda dentro de un entorno regulado y de una plataforma única. Con los derivados dominando los mercados globales de criptomonedas, la plataforma de Axi ofrece la liquidez, accesibilidad y flexibilidad que esperan los traders modernos, incluida la posibilidad de acceder al mercado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y de emplear apalancamiento en un entorno controlado y regulado. Esto refleja la versatilidad de los instrumentos financieros tradicionales, mientras ofrece exposición al panorama de activos digitales en rápido desarrollo.

El aumento de la participación institucional subraya esta evolución: a partir de 2025, se informa que las instituciones representan aproximadamente el 42% de todo el volumen de negociación de derivados de criptomonedas, lo que señala una creciente confianza institucional en los mercados cripto más allá de la mera especulación minorista. "Con los perps impulsando la mayor parte de la actividad cripto, estamos ampliando nuestra oferta para encontrarnos con los traders allí donde se dirige el mercado”, afirmó Stuart Cooke, director de nuevos negocios en Axi. "Nuestro objetivo es reunirlo todo en un ecosistema confiable — perps, copy trading, aplicaciones móviles y soporte de nivel institucional".

Con miras a 2026, el estatus generalizado de los derivados de criptomonedas destaca un momento decisivo para los inversores que evalúan estrategias diversificadas. El predominio de los derivados sobre el trading al contado en 2025 apunta a un entorno de mercado que madura rápidamente, mientras que traders e inversores, desde participantes especulativos hasta aquellos que buscan cobertura o exposición temática, requieren cada vez más herramientas flexibles y avanzadas. La infraestructura de Axi y su amplia gama de contratos están diseñadas para respaldar estas necesidades en evolución. La disponibilidad de contratos perpetuos a través de un bróker de prestigio ofrece mayor flexibilidad, un sólido potencial de gestión de riesgos y acceso ininterrumpido, reconociendo tanto las oportunidades como los riesgos inherentes de los derivados de activos digitales.

Acerca de Axi

Axi es un bróker de múltiples activos que ofrece acceso a forex, materias primas, índices y, cada vez más, a los mercados de criptomonedas a través de derivados regulados e instrumentos adyacentes al mercado spot. Su oferta ampliada de futuros perpetuos de criptomonedas está diseñada para satisfacer la demanda tanto de clientes profesionales como minoristas que buscan opciones de trading reguladas, versátiles y de alcance global.

Para más información comuníquese con mediaenquiries@axi.com

Promovido por AxiTrader LLC. El trading conlleva un alto riesgo de pérdida de inversión. Los criptoactivos son productos complejos y volátiles. Los precios son altamente volátiles y pueden fluctuar rápidamente, lo que puede resultar en pérdidas sustanciales. El trading de criptomonedas no está regulado en todas las jurisdicciones y puede no ser adecuado para todos los inversores. Considere si comprende cómo funcionan estos productos y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.