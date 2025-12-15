Les crypto-actifs seront un élément stratégique du portefeuille pour les traders et les investisseurs en 2026, selon Axi

SYDNEY, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte d’évolution des marchés financiers mondiaux, Axi fait valoir que les cryptomonnaies accessibles depuis sa plateforme et sa gamme croissante de contrats à terme perpétuels méritent une place importante dans la planification de portefeuilles diversifiés en 2026. Le trading des cryptomonnaies se tourne de plus en plus vers les produits dérivés, les contrats à terme perpétuels constituant désormais le cœur de l’activité des actifs numériques dans le monde entier. Selon des données récentes, les contrats à terme perpétuels représentent près de 68 % du volume total des transactions sur Bitcoin et environ 76 % du volume total des dérivés de cryptomonnaies en 2025, ce qui souligne leur croissance et influence continues.

Parallèlement à cette évolution, Axi a élargi sa gamme pour inclure plus de 150 contrats à terme perpétuels sur les principaux jetons et les jetons émergents, offrant aux traders une exposition plus large dans un environnement réglementé sur une plateforme unique. Alors que les produits dérivés dominent les marchés mondiaux des cryptomonnaies, la plateforme d’Axi offre la liquidité, l’accessibilité et la flexibilité qu’attendent les opérateurs d’aujourd’hui, notamment un accès au marché 24 h/24 et 7 j/7 et la possibilité d’utiliser l’effet de levier dans un cadre contrôlé et réglementé. Cette flexibilité reflète la polyvalence des instruments financiers traditionnels tout en offrant une exposition au secteur des actifs numériques qui se développe rapidement.

L’augmentation de la participation des institutions souligne cette évolution : en 2025, les investisseurs institutionnels représenteraient environ 42 % de l’ensemble du volume des transactions sur les dérivés crypto, ce qui illustre une confiance croissante des institutions dans les marchés des cryptomonnaies, au-delà de la spéculation pure des traders particuliers. « Les contrats à terme perpétuels constituent une large part de l’activité crypto, et nous étoffons notre offre pour répondre aux besoins des traders en fonction de l’évolution du marché, » a souligné Stuart Cooke, Responsable du développement chez Axi. « Notre objectif est de regrouper l’ensemble des prestations, les contrats à terme perpétuels, le copy trading, les applications mobiles et le support de niveau institutionnel, au sein d’un seul et même écosystème de confiance. »

À l’horizon 2026, l’évolution des dérivés de cryptomonnaies en instruments courants constitue un moment décisif pour les investisseurs qui évaluent des stratégies diversifiées. La prédominance des produits dérivés sur les opérations au comptant en 2025 atteste de la maturité rapide du marché, tandis que les traders et les investisseurs, qu’il s’agisse d’opérateurs motivés par la spéculation ou de participants qui effectuent des opérations de couverture ou recherchent une exposition thématique, ont de plus en plus besoin d’outils flexibles et avancés. L’infrastructure d’Axi et sa large gamme de contrats visent à répondre à ces besoins en constante évolution. La disponibilité de contrats perpétuels par l’intermédiaire d’un courtier de confiance offre une flexibilité accrue, un potentiel de gestion des risques solide et un accès 24 heures sur 24, tout en reconnaissant à la fois les opportunités et les risques inhérents aux produits dérivés d’actifs numériques.

Axi est un courtier multi-actifs qui propose un accès aux marchés des devises, des matières premières, des indices et, de plus en plus, des cryptomonnaies par le biais de produits dérivés réglementés et d’instruments adjacents au comptant. Le développement de son offre crypto de contrats à terme perpétuels vise à satisfaire la demande des clients professionnels et particuliers à la recherche d’options de trading réglementées, polyvalentes et accessibles à l’échelle mondiale.

