COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 décembre au 12 décembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/12/2025
|FR0000062234
|11
|1356,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/12/2025
|FR0000062234
|27
|1356,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/12/2025
|FR0000062234
|3
|1356,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|08/12/2025
|FR0000062234
|63
|1355,2698
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/12/2025
|FR0000062234
|11
|1344,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/12/2025
|FR0000062234
|3
|1344,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/12/2025
|FR0000062234
|63
|1341,5873
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|09/12/2025
|FR0000062234
|26
|1344,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/12/2025
|FR0000062234
|64
|1334,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/12/2025
|FR0000062234
|10
|1334,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/12/2025
|FR0000062234
|25
|1334,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|10/12/2025
|FR0000062234
|3
|1334,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/12/2025
|FR0000062234
|23
|1332,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/12/2025
|FR0000062234
|10
|1332,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/12/2025
|FR0000062234
|3
|1332,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|11/12/2025
|FR0000062234
|61
|1336,1311
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|12/12/2025
|FR0000062234
|20
|1356,0000
|XPAR
|TOTAL
|426
|1342,4929
Pièce jointe