Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 décembre au 12 décembre 2025

 | Source: COMPAGNIE DE L’ODET COMPAGNIE DE L’ODET

COMPAGNIE DE L'ODET

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 décembre au 12 décembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/12/2025FR0000062234 111356,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/12/2025FR0000062234 271356,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/12/2025FR0000062234 31356,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84908/12/2025FR0000062234 631355,2698XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/12/2025FR0000062234 111344,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/12/2025FR0000062234 31344,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/12/2025FR0000062234 631341,5873XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84909/12/2025FR0000062234 261344,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/12/2025FR0000062234 641334,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/12/2025FR0000062234 101334,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/12/2025FR0000062234 251334,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84910/12/2025FR0000062234 31334,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/12/2025FR0000062234 231332,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/12/2025FR0000062234 101332,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/12/2025FR0000062234 31332,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84911/12/2025FR0000062234 611336,1311XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84912/12/2025FR0000062234 201356,0000XPAR
   TOTAL 4261342,4929 


Pièce jointe


Attachments

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 8 décembre au 12 décembre 2025

Recommended Reading