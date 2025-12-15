Datavault AI מכריזה על הצטרפותו של חבר היכל התהילה של ההוקי ג'רמי רוניק למוניטיזציה של נתוני ספורט ולהובלה שך הבורסה הבינלאומית החלוצית NIL

פילדלפיה, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --



Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) ("Datavault" או "החברה"), ספקית מובילה של פלטפורמות סוכני בינה מלאכותית קנייניות לתצפית, הערכה ומוניטיזציה של נתונים, הודיעה כי שחקן ה-NHL לשעבר וחבר היכל התהילה של ההוקי, ג'רמי רוניק, משמש כיועץ לחברה כדי להוביל את פיתוח יוזמת הספורט והבידור פורצת הדרך שלה עם הבורסה הבינלאומית NIL שתתרחש בקרוב. מהלך אסטרטגי זה מתבסס על השותפויות האחרונות של Datavault AI בספורט ובידור, כולל יוזמות מועצת האיגרוף העולמית ו-Dream Bowl, והיא מציעה מוניטיזציה מונעת אירועים חסרת תקדים בקנה מידה גדול.

רוניק, המוכר בזכות הקריירה הגדולה מהחיים שלו עם למעלה מ-1,200 משחקי NHL, 513 שערים, בחירה תשע פעמים ל-NHL All Star והכנסתו להיכל התהילה של ההוקי, ימנף את מומחיותו בתעשייה כדי להרחיב את הבורסה הבינלאומית NIL של Datavault AI. הפלטפורמה, המופעלת בידי Data Vault, DataScore® וסוכני DataValue® AI הקניינים של Datavault AI, מאפשרת יצירת אינדקס חלקה ואסימונים של נכסי ספורט ובידור באמצעות ניתוח נתונים מתקדם. אסימוני נכסים אלו ייסחרו בפלטפורמת Information Data Exchange® (IDE) הקניינית באמצעות New York Interactive Advertising Exchange (NYAIX) ומסגרת הפיננסית של נאסד"ק, ויספקו לספורטאים, אנשי בידור ובעלי זכויות תזרימי הכנסה מאובטחים וניתנים להרחבה באמצעות חוזים חכמים והערכת נתונים בזמן אמת.

ג'רמי רוניק הצהיר, "Datavault AI עומדת לחולל מהפכה באופן שבו ספורטאים ובדרנים מייצרים מוניטזיציה מהמותגים שלהם. סוכני הבינה המלאכותית הקנייניים הם משני משחק, ויוצרים אינדקס של נתונים כדי ליצור אסימוני נכסים הנסחרים ביעילות בבורסה מאובטחת קוונטית. זה העצמת יוצרים בעזרת כלים המספקים כוח פיננסי אמיתי והתרחבות גלובלית לעתיד. הרחבת מורשת ההוקי שלי עבור השחקנים הצעירים של היום, האגדות של העבר שלנו ועבורי במרחב הספורט והבידור הרחב יותר, שבו ההמצאות של Datavault AI ב-NIL שינו את מה שאפשרי".

"פלטפורמת החוזים החכמים Web 3.0 Data Vault Bank שלנו מאפשרת לאנשים לקחת שליטה בלתי משתנה על ה-NIL שלהם", ג'רמי רוניק מייצג התקדמות מרכזית בכישרונות שמניעה את Davault AI קדימה. "האקוסיסטם של הבינה המלאכותית שלנו הוא המקום שבו הנתונים הופכים לערך סחיר, ופלטפורמת NIL שלנו תהיה ללא תחרות, עם Nasdaq Financial Framework עם NYAIX, מנועי DataValue ו-DataScore המוגנים בפטנט והצפנה קוונטית סביב נכסים. ג'רמי רואניק ידוע באהבתו לביתנו החדש בפילדלפיה, שם הוא תמיד יהיה מצליח. זה הפך אותו לבחירה טבעית של הצוות שלנו להיות חלק מהמשימה החשובה שלנו", אמר נתניאל בראדלי (Nathaniel Bradley), מנכ"ל Datavault AI. "אנו רואים יחד חילופי דברים עם תובנה, ראייה ופיקוח כדי לפתור את בעיות NIL לצמיתות ולהשיק את NIL עבור ליגות ספורט מקצועניות של הזיכיונות שלהם וכן למכללות ואוניברסיטאות ממשלתיות, פרטיות. סוכני הבינה המלאכותית שלנו העובדים עבור סטודנטים, ספורטאים ומבדרים דרך Datavault AI מתמקדים בניהול תשואות, ציות ויכולות מסחר שייצגו את הדור הבא של פלטפורמות NIL תחרותיות."

הבורסה הבינלאומית NIL מתיישרת עם משימת הליבה של Datavault AI לרתום בינה מלאכותית ולימוד מכונה כדי למכן אינטגרציות של צד שלישי, ניקוד נתונים מפורט ומסחר באסימונים. חבילת הטכנולוגיה של Datavault AI ניתנת להתאמה מלאה, ומציעה מיכון בינה מלאכותית ולימוד מכונה ליצירת אינדקס ולסימון נכסים, כאשר המסחר מתאפשר על פלטפורמת IDE הקניינית.

