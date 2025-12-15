WSP fera l’acquisition de TRC, propulsant sa position de chef de file dans le secteur Énergie

Transaction marquante : Accueil d’une marque américaine de premier plan dans le secteur Énergie, comptant environ 8 000 personnes, afin de créer la plateforme numéro 1 dans ce secteur aux États-Unis 1 (prix d’achat en espèces totalisant 3,3 G$ US).

Accueil d’une marque américaine de premier plan dans le secteur Énergie, comptant environ 8 000 personnes, afin de créer la plateforme numéro 1 dans ce secteur aux États-Unis (prix d’achat en espèces totalisant 3,3 G$ US). Hautement relutive : Augmentation prévue d’un pourcentage entre le bas et le milieu de la fourchette à un chiffre du résultat net ajusté par action de WSP 2 et relution d’un pourcentage à l’extrémité supérieure de la fourchette à un chiffre une fois les synergies de coûts entièrement réalisées. 2 3

Augmentation prévue d’un pourcentage entre le bas et le milieu de la fourchette à un chiffre du résultat net ajusté par action de WSP et relution d’un pourcentage à l’extrémité supérieure de la fourchette à un chiffre une fois les synergies de coûts entièrement réalisées. Hautement complémentaire : Élargit notre offre dans le secteur Énergie et offre de vastes possibilités de ventes croisées, à l’instar de notre expérience avec POWER Engineers.

: Élargit notre offre dans le secteur Énergie et offre de vastes possibilités de ventes croisées, à l’instar de notre expérience avec POWER Engineers. Accroît l’envergure dans les secteurs stratégiques à forte croissance, stimulés par de solides facteurs fondamentaux : Accroît les capacités de services-conseils; Développe l’expertise en gestion de programme; Bonifie l’offre numérique grâce à des solutions innovantes; Rehausse l’offre de services dans les domaines de l’eau, des infrastructures et de l’environnement.

stimulés par de solides facteurs fondamentaux : Consolide la position de chef de file aux États-Unis : Regroupée avec TRC, WSP deviendra la plus importante firme d’ingénierie et de conception aux États-Unis en fonction des produits des activités ordinaires 4 , comptant environ 27 000 employé·e·s.

Regroupée avec TRC, WSP deviendra la plus importante firme d’ingénierie et de conception aux États-Unis en fonction des produits des activités ordinaires , comptant environ 27 000 employé·e·s. Procure une diversification accrue : 34 % des produits des activités ordinaires nets américains proviendront du secteur Énergie 5 .

34 % des produits des activités ordinaires nets américains proviendront du secteur Énergie . Accélère le profil du rythme de croissance interne de WSP à l’échelle mondiale : Une tranche d’environ deux tiers des produits des activités ordinaires nets mondiaux de WSP proviendra du Canada et des Amériques et une tranche d’environ 20 % sera tirée du secteur Énergie – un secteur au rythme de croissance interne à deux chiffres. 6

Une tranche d’environ deux tiers des produits des activités ordinaires nets mondiaux de WSP proviendra du Canada et des Amériques et une tranche d’environ 20 % sera tirée du secteur Énergie – un secteur au rythme de croissance interne à deux chiffres. Entièrement alignée sur le plan d’action stratégique mondial 2025-2027 de WSP : Piloter le changement pour une croissance dynamique.

Piloter le changement pour une croissance dynamique. Placement de titres de capitaux propres : Placement de titres de capitaux propres d’environ 850 M$ composé d'un placement par prise ferme de 732 M$ et d’un placement privé simultané d’environ 118 M$ avec La Caisse.





MONTRÉAL, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, annonce fièrement qu’elle a conclu une entente visant l’acquisition de TRC Companies (« TRC »), une marque de premier plan dans le secteur Énergie aux États-Unis procurant des solutions de bout en bout qui soutiennent le cycle de vie complet des infrastructures (l’« acquisition »), actuellement détenue majoritairement par des fonds gérés par Warburg Pincus LLC. L’acquisition proposée, pour un prix d’achat en espèces totalisant 3,3 G$ US (environ 4,5 milliards de dollars basé sur un taux de change de $1.3762 US/$ CA en date du 15 décembre, 2025), constitue une étape majeure dans le parcours de WSP en vue de réaliser son plan d’action stratégique mondial 2025-2027. L’acquisition proposée fera de WSP la plus importante firme d’ingénierie et de conception aux États-Unis, propulsant son offre en matière d’énergie et rehaussant ses capacités dans les domaines de l’eau, des infrastructures et de l’environnement.

Établie à Windsor, au Connecticut, TRC est une pionnière de l’adaptabilité et de l’innovation depuis plus de 55 ans. TRC s’est établie en tant que cheffe de file et conseillère stratégique réputée dans le secteur de l’ingénierie et des services de consultation, où elle entretient des liens profonds et durables avec des services publics de premier ordre. Son équipe, forte de quelque 8 000 personnes, offre une approche intégrée procurant une valeur à long terme aux clients et clientes composant avec des défis complexes en matière d’infrastructures et d’énergie.

L’acquisition proposée bonifie l’offre de WSP dans des secteurs du marché attrayants, étendra ses relations avec la clientèle et accroîtra ses capacités tout au long du cycle de vie des projets, notamment grâce à un portefeuille de pratiques en services-conseils adaptées aux services publics et à une expertise en gestion de programme. Elle offrira également des possibilités de ventes croisées entre le génie en matière d’énergie, les solutions environnementales et les services-conseils. Par ailleurs, TRC partagera un engagement envers l’innovation et l’excellence opérationnelle concrétisé par des investissements dans des solutions numériques et des effectifs hautement compétents, ce qui amplifie davantage la capacité de WSP à procurer des solutions intégrées axées sur l’avenir.

« L’acquisition proposée de TRC constitue un moment décisif de l’exécution du plan stratégique 2025-2027 de WSP. Reposant sur nos antécédents d’excellence et de rendement financier composé, cette mesure stratégique consolidera la position de WSP en tant que chef de file en consultation dans le secteur Énergie aux États-Unis et à l’échelle mondiale. La combinaison de nos forces positionnera notre entreprise en vue d’une croissance interne accélérée et créera une plateforme intégrée disposant des meilleures capacités du secteur en services-conseils, en ingénierie et en gestion de programme. Grâce à l’expertise hautement complémentaire de TRC en matière de services de livraison, de transport et de distribution d’énergie et en services-conseils, notre offre combinée couvrira la chaîne de valeur des services publics et des infrastructures dans son intégralité. Ensemble, nous sommes en voie de livrer des projets plus complexes et d’offrir davantage de services de bout en bout pour aider notre clientèle à répondre à leurs besoins critiques, qu’il s’agisse d’infrastructures vieillissantes, de modernisation des réseaux ou d’électrification », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

Commentant également l’acquisition, Christopher P. Vincze, président du conseil et chef de la direction de TRC, a affirmé : « L’union de nos deux entreprises créera des occasions importantes et passionnantes pour nos collaborateurs, notre clientèle et les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Grâce à l’entreprise d’électricité novatrice et axée sur la technologie de TRC, soutenue par une utilisation avancée du numérique, nous renforcerons considérablement l’offre énergétique de WSP. De plus, les activités de TRC en matière d’environnement et d’infrastructures, reconnues mondialement, qui sont à l’origine de la croissance de TRC, amélioreront les capacités de WSP dans les domaines de l’eau, des infrastructures et de l’environnement. Nos compétences combinées nous permettront de mieux soutenir, au cours de la prochaine décennie et au-delà, nos collaborateurs et la planète, alors que nous faisons face à une croissance sans précédent des besoins en électricité grâce à l’électrification continue, à la réémergence de l'industrie manufacturière nationale aux États-Unis et à la croissance continue des infrastructures. Nous avons été un pionnier du secteur des services publics et nous continuons d’être un partenaire de confiance, travaillant à créer, mettre en œuvre et gérer des stratégies et des programmes complexes pour répondre aux besoins en énergie du pays. Le personnel de TRC ne cesse de s’investir pour créer un milieu où il fait bon vivre, et ce prochain chapitre de collaboration prometteuse avec WSP nous rapprochera encore davantage de cet objectif. »

Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, de La Caisse, a déclaré : « Avec cet investissement, La Caisse démontre une fois de plus son engagement continu envers WSP, contribuant à positionner l’entreprise comme un chef de file en ingénierie et en conception aux États-Unis et à l’échelle mondiale, tout en accélérant le développement de son offre dans le domaine de l’énergie, un domaine à fort potentiel de croissance. Cette transaction est au cœur de notre stratégie visant à soutenir l’expansion internationale d’entreprises solidement implantées au Québec, et à leur donner les moyens d’atteindre une croissance durable. »

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Acquisition proposée de TRC au prix d’achat en espèces totalisant 3,3 G$ US (environ 4,5 milliards de dollars basé sur un taux de change de 1.3762 $ US/$ CA en date du 15 décembre, 2025).

Le prix d’acquisition représente 14,5 fois le BAIIA ajusté 7 pour l’année civile 2026 estimative de TRC avant l’adoption de la norme IFRS 16 et avant synergies et 12,5 fois après l’inclusion des synergies annualisées 8 (le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 et le bénéfice avant les charges d’intérêts nets et l’impôt de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2025 étaient respectivement d’environ 192,3 M$ US (268,5 M$) et de 87,5 M$ US (122,1 M$).

pour l’année civile 2026 estimative de TRC avant l’adoption de la norme IFRS 16 et avant synergies et 12,5 fois après l’inclusion des synergies annualisées (le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 et le bénéfice avant les charges d’intérêts nets et l’impôt de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2025 étaient respectivement d’environ 192,3 M$ US (268,5 M$) et de 87,5 M$ US (122,1 M$). L’acquisition devrait avoir un effet relutif d’un pourcentage entre le bas et le milieu de la fourchette à un chiffre sur le résultat net par action ajusté de WSP, compte non tenu des synergies. WSP s’attend à ce que la relution de 2027 (au sens donné à ce terme ci-après) se situe autour d’un pourcentage à l’extrémité supérieure de la fourchette à un chiffre une fois que les synergies de coûts prévues de l’acquisition seront pleinement réalisées (le résultat net de base par action attribuable aux actionnaires et le résultat net par action ajusté de WSP s’élevaient respectivement à 5,40 $ et à 8,05 $ pour la l’exercice clos le 31 décembre 2024). 2, 9

Synergies de coûts prévues de plus de 3 % des produits des activités ordinaires nets de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2025 7 , en plus de possibilités de synergie des produits des activités ordinaires découlant éventuellement des ventes croisées concordant avec l’expérience de notre entreprise POWER Engineers (les produits des activités ordinaires nets et les produits des activités ordinaires de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2025 étaient respectivement d’environ 1 192,2 M$ US et 1 498,9 M$ US). 8

, en plus de possibilités de synergie des produits des activités ordinaires découlant éventuellement des ventes croisées concordant avec l’expérience de notre entreprise POWER Engineers (les produits des activités ordinaires nets et les produits des activités ordinaires de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2025 étaient respectivement d’environ 1 192,2 M$ US et 1 498,9 M$ US). Financement de la transaction au moyen d’un financement ferme relatif à l’acquisition (au sens donné à ce terme ci-après) de 3,3 G$ US.

Ratio estimatif de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma 6 d’environ 2,4 fois à la clôture de l’acquisition, qui devrait repasser sous 2,0 fois dans les 12 mois suivant la clôture 6 (le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté de WSP pour la période des douze derniers mois close le 27 septembre 2025 s’est élevé à 1,4 fois, et le BAIIA ajusté et le résultat avant charges de financement nettes et impôts pour cette même période étaient d’environ 2 501,4 M$ et 1 481,0 M$, respectivement).

d’environ 2,4 fois à la clôture de l’acquisition, qui devrait repasser sous 2,0 fois dans les 12 mois suivant la clôture (le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté de WSP pour la période des douze derniers mois close le 27 septembre 2025 s’est élevé à 1,4 fois, et le BAIIA ajusté et le résultat avant charges de financement nettes et impôts pour cette même période étaient d’environ 2 501,4 M$ et 1 481,0 M$, respectivement). Capitaux propres réunis s’élevant à environ 850 M$ : placement public par voie de prise ferme de 732 M$ et placement privé d’actions ordinaires de WSP (les « actions ordinaires ») d’environ 118 M$ dont la clôture devrait avoir lieu vers le 22 décembre 2025, assortis d’une réduction correspondante des montants prélevés sur le financement ferme relatif à l’acquisition. WSP peut également accéder de façon ponctuelle aux marchés des capitaux d’emprunt pour rembourser une partie supplémentaire du financement ferme relatif à l’acquisition si la conjoncture est favorable.





CONDITIONS DE L’ACQUISITION

Sous réserve du respect de certaines conditions de clôture usuelles, notamment l’obtention des approbations des autorités de réglementation, l’acquisition devrait être réalisée au cours du premier trimestre de 2026.

FINANCEMENT DE L’ACQUISITION

Financement par titres de capitaux propres

Le financement par titres de capitaux propres (défini ci-après) est composé de ce qui suit :

Un placement public par voie de prise ferme (le « placement ») de 732 millions de dollars d’actions ordinaires (les « actions ordinaires du placement ») au prix de 232,80 $ par action ordinaire du placement (le « prix d’offre »);

Un placement privé d’environ 118 millions de dollars (le « placement privé simultané » et, avec le placement, le « financement par titres de capitaux propres ») d’actions ordinaires (les « actions ordinaires du placement privé ») au prix d’offre auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« La Caisse »).

WSP entend affecter le produit net tiré du financement par titres de capitaux propres au financement d’une partie du prix d’achat payable dans le cadre de l’acquisition (ainsi que des coûts et frais connexes) et réduire par conséquent les montants devant être prélevés à la clôture de l’acquisition aux termes du financement ferme relatif à l’acquisition pour financer le prix d’achat de l’acquisition.

Placement public

WSP a conclu une convention avec Marchés des capitaux CIBC, BMO Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés des capitaux (les « coteneurs de livres »), pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes »), afin d’émettre et de vendre, par voie de prise ferme, 3 145 000 actions ordinaires du placement au prix d’offre, pour un produit brut revenant à la Société de 732 millions de dollars.

La Société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation (l’« option de surallocation ») pouvant être exercée, en totalité ou en partie, dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement pour acheter un nombre supplémentaire d’actions ordinaires du placement correspondant au plus à 15 % des actions ordinaires du placement devant être vendues dans le cadre du placement au prix d’offre afin de couvrir les surallocations éventuelles et de stabiliser le marché.

Placement privé simultané

Simultanément à la présente annonce, WSP a également conclu une convention de souscription aux termes de laquelle la Société réalisera le placement privé simultané au prix d’offre avec La Caisse, pour un produit brut total d’environ 118 millions de dollars revenant à la Société.

La Caisse s’est aussi vue accorder une option (l’« option de souscription supplémentaire ») qui lui permet d’acheter un nombre supplémentaire d’actions ordinaires du placement privé pouvant aller jusqu’à 15 % de plus que le nombre d’actions ordinaires du placement privé par celle-ci à la clôture, sous réserve de l’exercice de l’option de surallocation par les preneurs fermes et dans la même proportion qu’eux.

L’émission des actions ordinaires du placement privé dans le cadre du placement privé simultané est assujettie à l’approbation de la TSX. La clôture du placement privé simultané et la clôture du placement devraient avoir lieu simultanément et la clôture du placement privé simultané est conditionnelle à la réalisation simultanée du placement.

En supposant la réalisation du placement privé simultané et du placement, mais sans exercice de l’option de surallocation ou de l’option de souscription supplémentaire, La Caisse aura la propriété véritable ou le contrôle, direct ou indirect, d’un total de 18 619 100 actions ordinaires, ce qui représente environ 13,9 % des actions ordinaires alors émises et en circulation.

Les actions ordinaires du placement privé seront assujetties à une période de conservation de quatre mois à compter de la date de clôture du placement privé simultané. Selon les modalités de la convention de souscription, les actions ordinaires du placement privé seront également assujetties à un blocage contractuel pendant les quatre (4) mois qui suivent la date d’émission de ces actions ordinaires du placement privé.

La Caisse (ou ses représentants désignés respectifs) aura droit à un paiement de capital engagé égal à 4 % du prix d’achat total des actions ordinaires du placement privé souscrites (et des actions ordinaires du placement privé supplémentaires souscrites en vertu de l’option de souscription supplémentaire, le cas échéant).

Financement ferme relatif à l’acquisition

Parallèlement à l’annonce de l’acquisition, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et JP Morgan Chase Bank, N.A., à titre de cochefs de file et coteneurs de livres, ont consenti des engagements visant des prêts à terme non renouvelables et non garantis de premier rang de 3 300 M$ US (collectivement, le « financement ferme relatif à l’acquisition »). Le financement ferme relatif à l’acquisition sera régi par un supplément relatif à la facilité supplémentaire qui s’ajoute à la septième convention de crédit modifiée de la Société datée du 27 avril 2023, dans sa version éventuellement modifiée et complétée, conclue entre la Société et un syndicat d’institutions financières au plus tard à la clôture de l’acquisition.

Tous les éléments susmentionnés du plan de financement de l’acquisition ont été conçus et structurés dans un souci de maintien de la cote de crédit catégorie d’investissement de WSP.

Questions relatives aux opérations avec une personne apparentée

La Caisse a la propriété véritable ou le contrôle, direct ou indirect, d’actions ordinaires représentant plus de 10 % des actions ordinaires émises et en circulation de WSP. Par suite de ce qui précède, le placement privé simultané est une « opération avec une personne apparentée » pour l’application du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Le placement privé simultané est dispensé de l’évaluation et de l’approbation des porteurs minoritaires exigées aux alinéas 5.5a) et 5.7a) du Règlement 61-101 étant donné que la juste valeur marchande du placement privé simultané (y compris les frais d’engagement de capital y afférents), ou la contrepartie de celui-ci ne dépassent pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

CONSEILLERS FINANCIERS ET JURIDIQUES

JP Morgan et Marchés des capitaux CIBC agissent à titre de conseillers financiers de WSP dans le cadre de l’acquisition. WSP reçoit les conseils juridiques de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP aux États-Unis et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. au Canada.

Harris Williams, UBS Investment Bank, AEC Advisors et Houlihan Lokey agissent à titre de conseillers financiers de TRC dans le cadre de l’acquisition. TRC reçoit les conseils juridiques de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &Garrison LLP.

À propos de TRC

TRC est synonyme d'adaptabilité. Avec des perspectives et des partenariats qui tracent la voie, nos plus de 8 000 professionnels expérimentés en services-conseils, en consultation, en construction, en ingénierie et en gestion offrent des solutions uniques qui répondent à tout impératif bâti ou naturel. En créant de nouveaux chemins pour que la planète s’épanouisse, nous aidons notre clientèle à s’adapter au changement et à obtenir des résultats durables tout en résolvant les défis de faire de la Terre un meilleur endroit où vivre - communauté par communauté et projet par projet. TRC se classe au 17ᵉ rang du palmarès des 500 principales sociétés de conception établi par ENR, au 5ᵉ rang pour l’énergie et au 3ᵉ rang pour le transport et la distribution. Apprenez-en plus sur TRCcompanies.com et suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de La Caisse

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d’investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l’actif net de La Caisse s’élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce appartenant à la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d’autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 75 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certains renseignements contenus dans le présent document ne sont pas fondés sur des faits historiques et peuvent constituer des déclarations prospectives ou de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives peuvent comprendre des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications, des perspectives, des attentes concernant les exigences de divers marchés finaux, la demande pour des services et infrastructures liés à l’énergie et les investissements dans ceux-ci, des tendances ou d’autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Les déclarations prospectives faites par la Société dans le présent document peuvent inclure des déclarations concernant l’acquisition, les avantages, les synergies et les occasions liés à l’acquisition, au placement et au placement privé simultané ainsi que l’emploi des produits qui en sont tirés; la clôture du placement et du placement privé simultané; les conditions préalables à la clôture de l’acquisition; la date de clôture prévue de l’acquisition; le financement ferme relatif à l’acquisition, les liquidités disponibles, l’attrait de l’acquisition d’un point de vue financier et la relution prévue de divers paramètres financiers (notamment la relution estimative pour 2027, la relution à la clôture de l’acquisition, le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma de WSP à la clôture de l’acquisition et pour les 12 mois suivant la clôture de l’acquisition); les attentes concernant les économies de coûts et les synergies prévues; la force, la complémentarité et la compatibilité de l’entreprise de TRC avec l’entreprise et les équipes existantes de WSP; les autres avantages anticipés de l’acquisition et leur incidence prévue sur l’exécution par WSP de son plan stratégique et de sa vision à long terme, sa croissance future, ses résultats d’exploitation, son rendement financier, ses activités, ses perspectives et les occasions qui s’offrent à elle, les perspectives commerciales de WSP, ses objectifs, son expansion, ses plans, son intégration, ses stratégies de croissance et ses autres priorités stratégiques, ainsi que sa position de chef de file sur ses marchés; les déclarations relatives à la croissance future de WSP, à ses résultats d’exploitation, à son rendement, à ses activités, à son entreprise, aux perspectives et aux occasions futurs, aux synergies attendues et à certains ratios financiers attendus ainsi que d’autres déclarations qui ne sont pas des faits passés. On reconnaît habituellement les déclarations prospectives à l’emploi de termes ou d’expressions comme « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention », « cibler », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, éventuellement employés au futur ou au conditionnel ou à la forme négative. Ces déclarations prospectives traduisent les opinions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses et des facteurs qui, par leur nature, sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents. Bien que la Société considère que ces hypothèses et ces facteurs sont raisonnables en fonction des renseignements disponibles en date des présentes, les faits ou les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats, des prédictions, des prévisions, des projections ou des conclusions contenus ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives de WSP sont fondées sur des hypothèses que cette dernière considère comme raisonnables en date des présentes, comme les hypothèses figurant dans le présent document, notamment les principales hypothèses concernant le respect de toutes les conditions de clôture et la réalisation du placement et du placement privé simultané dans les délais prévus; le moment prévu pour la réalisation de l’acquisition et les conditions préalables à la clôture de l’acquisition (y compris l’obtention des approbations des autorités de réglementation); la capacité de WSP à conserver et à attirer de nouveaux clients, à réaliser des synergies et à maintenir sa position sur le marché grâce à la réussite des plans d’intégration relatifs à l’acquisition; la capacité de WSP à réaliser l’intégration de TRC dans les délais prévus et aux niveaux de coûts attendus; la capacité de WSP à attirer et à maintenir en poste les employés clés dans le cadre de l’acquisition; les estimations et les attentes de la direction en ce qui concerne les conditions économiques et commerciales futures et d’autres facteurs liés à l’acquisition et l’incidence qui en résulte sur la croissance et la relution de divers paramètres financiers; les attentes de la direction en ce qui concerne le rendement et les conditions économiques futurs, ainsi que d’autres facteurs liés à TRC; la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de l’acquisition dans les délais prévus; l’exactitude et l’exhaustivité de l’information (y compris l’information financière) fournie par TRC et de l’information de notoriété publique; l’absence de coûts ou d’obligations importants non divulgués liés à l’acquisition; la conjoncture économique et politique générale; les attentes relatives à la croissance interne; les hypothèses économiques et de marché concernant la concurrence; l’état de l’économie mondiale et de l’économie dans les régions où WSP ou TRC exerce des activités; l’état des marchés financiers et du crédit mondiaux et locaux et l’accès à ces marchés; les taux d’intérêt; les besoins en fonds de roulement; la perception des créances clients; l’obtention de nouveaux contrats par WSP; le type de contrats conclus par WSP; les marges prévues sur les contrats; l’utilisation adéquate de sa main-d’œuvre par WSP; la capacité de WSP d’attirer de nouveaux clients; la capacité de WSP de fidéliser ses clients actuels; des changements dans l’exécution des contrats; la réalisation des projets; la concurrence; la capacité de la Société de réussir l’intégration d’entreprises; l’acquisition et l’intégration d’entreprises dans l’avenir; la capacité de WSP à gérer sa croissance; les facteurs externes qui touchent les activités internationales de WSP; l’état du carnet de commandes de WSP et le nombre d’opportunités dans différents secteurs à communiquer; les ententes de partenariats en cours ou que WSP conclura; les dépenses en immobilisations engagées par les secteurs public et privé; les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants; les relations avec la direction, les professionnels clés et les autres employés de WSP; le maintien en vigueur d’assurances suffisantes; la gestion du risque environnemental et des risques sociaux et à la santé et sécurité; le caractère suffisant des systèmes d’information, de la technologie de communication et des autres éléments technologiques actuels et planifiés de WSP; le caractère suffisant des mesures de cybersécurité de la Société; la conformité aux lois et aux règlements; les poursuites judiciaires futures; l’adéquation des mécanismes internes de contrôle et de divulgation; le cadre réglementaire; la dépréciation du goodwill; la fluctuation des monnaies étrangères; les avantages prévus des acquisitions et les synergies qui devraient en résulter; la législation et la réglementation fiscales auxquelles WSP est assujettie et l’état de ses régimes d’avantages sociaux; ainsi que les hypothèses sous-jacentes aux perspectives financières de 2025 figurant dans les communiqués de presse de WSP datés du 12 février 2025, du 6 août 2025 et du 5 novembre 2025. Si des hypothèses ne s’avèrent pas justes, les résultats réels de WSP pourraient différer considérablement de ceux qui se dégagent explicitement ou implicitement des déclarations prospectives.

Dans leur évaluation de ces déclarations prospectives, les investisseurs doivent spécifiquement tenir compte de divers facteurs de risque qui, s’ils se concrétisent, pourraient faire différer considérablement les résultats ou les événements réels de WSP des résultats exprimés, expressément ou implicitement, par les déclarations prospectives. Ces facteurs de risque comprennent notamment les risques et incertitudes liés à l’effet dilutif du placement sur les porteurs d’actions ordinaires; le fait que la déclaration de dividendes sur les actions ordinaires est à la discrétion du conseil d’administration de WSP; le fait que le prix auquel les actions ordinaires sont vendues dans le cadre du placement par les preneurs fermes peut être inférieur au prix d’offre; le fait que le placement privé simultané pourrait ne pas être réalisé; le grand pouvoir discrétionnaire de la direction quant à l’emploi du produit net tiré du placement si l’acquisition n’est pas réalisée; l’incapacité de WSP à intégrer avec succès les activités de TRC lors de la réalisation de l’acquisition; le retard ou l’échec éventuel de la clôture de l’acquisition; l’échec éventuel de la réalisation des avantages anticipés de l’acquisition; l’échec éventuel de l’obtention des approbations des autorités de réglementation en temps opportun, voire du tout; le risque de change et l’exposition aux devises liés au prix d’achat payable dans le cadre de l’acquisition; la confiance de WSP à l’égard de l’information de notoriété publique et des renseignements fournis par TRC dans le cadre de l’acquisition et aux fins de celle-ci; les risques liés à l’information financière historique et pro forma; les coûts ou les obligations éventuels non divulgués associés à l’acquisition; le fait que WSP n’est pas actuellement propriétaire de TRC et qu’aucune garantie ne peut être donnée quant au rendement futur de TRC; l’incidence négative sur WSP ou TRC pendant la durée de l’acquisition, le changement de contrôle et les autres dispositions et frais similaires; les risques liés aux activités de WSP et de TRC après l’acquisition, ainsi que les autres facteurs de risque décrits plus en détail à la rubrique 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2024 de WSP et à la rubrique 17, « Facteurs de risque », du rapport de gestion pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025 de WSP, et leurs ajouts éventuels, dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions de valeurs mobilières ou dans les autres documents qu’elle publie, qui sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, lesquelles rubriques sont intégrées par renvoi dans la présente mise en garde.

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner une forte différence entre les résultats ou les événements réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l’instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les faits à venir diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. WSP tient à préciser que la liste des facteurs de risque qui précède n’est pas exhaustive et que d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur le rendement ou les résultats de WSP ou de TRC. Les résultats et les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles en raison des risques associés à notre secteur d’exploitation, à notre industrie et à l’économie mondiale, de même qu’en raison des postulats avancés relativement à ces risques. Par conséquent, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes aux résultats décrits dans les déclarations prospectives. La réalisation de l’acquisition est assujettie aux conditions de clôture usuelles, aux droits de résiliation et à d’autres risques et incertitudes, y compris, s’il y a lieu, à l’obtention des approbations des autorités de réglementation, et rien ne garantit que l’acquisition sera réalisée. Rien ne garantit non plus que si l’acquisition est réalisée, les avantages stratégiques et financiers attendus de l’acquisition seront réalisés.

Toute déclaration prospective qui figure dans le présent document et qui constitue des perspectives financières ou de l’information financière prospective au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable vise à informer les Investisseurs sur la Société, notamment sur son évaluation des plans financiers futurs, sans garantie de convenir à d’autres fins. Les perspectives financières (y compris les hypothèses au sujet d’événements futurs, comme la situation économique et les actions envisagées, fondées sur les renseignements pertinents dont la Société dispose actuellement), tout comme les déclarations prospectives en général, reposent sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles et sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents ainsi qu’à d’autres facteurs. Les perspectives financières ou l’information financière prospective qui figurent dans le présent document ont été établies par la direction, qui en est responsable. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., auditeur indépendant de la Société, n’a ni audité ni examiné ou compilé les perspectives financières ou l’information financière prospective ni réalisé de procédures convenues à leur égard et, par conséquent, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. ne donne aucun avis au sujet de ces renseignements. Le rapport de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l intégré par renvoi dans le supplément de prospectus se rapporte aux états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 publiés antérieurement de la Société. Il ne porte pas sur les perspectives financières ou l’information financière prospective et ne saurait être interprété comme tel.

Des différences pourraient survenir en raison d’événements annoncés ou réalisés après la date du présent communiqué de presse. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont expressément visées dans leur ensemble par la présente mise en garde. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites en date des présentes (sauf indication contraire), si bien et qu’elles sont susceptibles de changer après cette date. Sauf si la loi applicable l’exige, WSP n’a aucunement l’obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives présentées dans le présent document ou ailleurs, que ce soit en raison d’une nouvelle information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les lecteurs sont également priés de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives figurant dans le supplément de prospectus.

Hypothèses sous-jacentes supplémentaires

La Société met en garde contre le fait que les hypothèses utilisées pour préparer la relution estimative pour 2027, la relution à la clôture de l’acquisition, le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC, le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma de WSP à la clôture de l’acquisition et pour les 12 mois suivant la clôture de l’acquisition pourraient s’avérer incorrectes ou inexactes. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes de la Société présentées dans le présent communiqué de presse. La Société a étudié de nombreuses hypothèses relatives à l’économie et au marché concernant le taux de change, la concurrence, l’environnement politique et les résultats économiques de chaque région dans laquelle la Société et TRC exercent des activités. En plus des hypothèses énoncées ci-dessus à la rubrique « Déclarations prospectives », les hypothèses suivantes ont été utilisées pour préparer les mesures financières prospectives qui suivent :

Relution pour 2027 :

croissance interne des produits des activités ordinaires nets de WSP se situant environ au même niveau que la moyenne des trois derniers exercices pour chacun des exercices jusqu’en 2027 (les produits des activités ordinaires et les produits des activités ordinaires nets de WSP se sont respectivement établis à 16 166,8 M$ et à 12 172,2 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2024);

croissance interne des produits des activités ordinaires nets de TRC conforme au taux de croissance annuel composé (« TCAC ») des produits des activités ordinaires des quatre dernières années (les produits des activités ordinaires et les produits des activités ordinaires nets de TRC se sont établis, respectivement, à environ 1 498,9 M$ US et 1 192,2 M$ US pour l’exercice clos le 30 juin 2025);

l’augmentation de la marge du BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC et de la marge du BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC, soutenue par une combinaison de facteurs, y compris l’utilisation et les prix, lorsque des occasions importantes ont été identifiées;

les synergies de coûts prévues liées à l’acquisition seront entièrement réalisées d’ici la fin de 2027, dont une tranche de 50 % devant être réalisée au cours des 12 premiers mois suivant la clôture de l’acquisition.

Relution à la clôture de l’acquisition :

l’acquisition devrait entraîner une relution immédiate à la clôture de l’acquisition, compte non tenu des synergies;

croissance interne des produits des activités ordinaires nets de WSP se situant environ au même niveau que la moyenne des trois derniers exercices pour chacun des exercices jusqu’en 2027 (les produits des activités ordinaires et les produits des activités ordinaires nets de WSP se sont respectivement établis à 16 166,8 M$ et à 12 172,2 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2024);

croissance interne des produits des activités ordinaires nets de TRC conforme au taux de croissance annuel composé (« TCAC ») des produits des activités ordinaires des quatre dernières années (les produits des activités ordinaires et les produits des activités ordinaires nets de TRC se sont établis, respectivement, à environ 1 498,9 M$ US et 1 192,2 M$ US pour l’exercice clos le 30 juin 2025);

l’augmentation de la marge du BAIIA ajusté avant l'adoption de la norme IFRS 16 de TRC et de la marge du BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC, soutenue par une combinaison de facteurs, y compris l’utilisation et les prix, lorsque des occasions importantes ont été identifiées.

BAIIA ajusté avant l'adoption de la norme IFRS 16 de TRC et BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC :

croissance interne des produits des activités ordinaires de TRC à l’extrémité supérieure de la fourchette à un chiffre pour l’exercice clos le 31 décembre 2026, conformément à la performance réelle de TRC pour les quatre dernières années;

l’augmentation de la marge du BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC et de la marge du BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC soutenue par une combinaison de facteurs, y compris l’utilisation et les prix, lorsque des occasions importantes ont été identifiées.

Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma de WSP (à la clôture de l’acquisition, et une fourchette cible pour les 12 mois suivant la clôture de l’acquisition) :

la date de clôture de l’acquisition est présumée être le 28 mars 2026;

le BAIIA ajusté de WSP 2 pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 se situant entre 2,54 G$ et 2,56 G$ 10 ;

pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 se situant entre 2,54 G$ et 2,56 G$ ; le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2026 est conforme à la performance réelle de TRC pour les trois premiers mois de l’exercice clos le 30 juin 2026;

tous les éléments des états consolidés des flux de trésorerie de WSP pour la période applicable sont conformes à ceux que WSP a généralement connus au cours de périodes comparables;

les produits des activités ordinaires nets de WSP se situaient entre 13,8 G$ et 14,0 G$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 (les produits des activités ordinaires nets de WSP se sont établis à 12 172,2 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, et les produits des activités ordinaires de WSP se sont établis à 16 166,8 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2024);

les flux de trésorerie de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2026 sont conformes au BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC pour les trois premiers mois de l’exercice clos le 30 juin 2026.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société présente ses résultats financiers conformément à la Norme comptable internationale 34 Information financière intermédiaire. WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux Normes internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards Board (les « IFRS »). Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par la Société : (i) les mesures financières non conformes aux IFRS; (ii) les ratios non conformes aux IFRS; (iii) le total des mesures sectorielles; (iv) les mesures de gestion du capital; et (v) les mesures financières supplémentaires.

Dans le présent document, la Société peut utiliser les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes : la relution pour 2027; la relution à la clôture de l’acquisition; les produits des activités ordinaires nets; la croissance interne des produits des activités ordinaires nets; le BAIIA ajusté; le résultat net ajusté; le résultat net ajusté par action; et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. À l’exception de la relution pour 2027 et la relution à la clôture de l’acquisition, au sens qui leur est donné ci-après, des explications sur la composition et l’utilité de ces mesures sont présentées dans la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières », du rapport de gestion de WSP pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025 (le « rapport de gestion du T3 2025 »), dont la rubrique est intégrée par renvoi dans le présent document, lequel est disponible sur le site Web de WSP au www.wsp.com, et déposé sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Les rapprochements de ces mesures et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés dans la rubrique 8, « Revue financière », et la rubrique 9, « Situation de trésorerie », du rapport de gestion pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 29 juin 2024 de WSP, du rapport de gestion pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 28 septembre 2024 de WSP, du rapport de gestion pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2024 de WSP, du rapport de gestion pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 28 juin 2025 de WSP, et du rapport de gestion du T3 2025, qui sont aussi intégrés par renvoi dans le présent document et publiés sur le site Web de WSP à l’adresse www.wsp.com et déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Les renseignements du présent document comprennent également certaines mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis et certains ratios financiers non conformes aux PCGR des États-Unis concernant TRC, soit les produits des activités ordinaires nets de TRC, le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC, le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC, la marge du BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC et la marge du BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC. Ces mesures ne sont pas reconnues selon les PCGR des États-Unis et n’ont aucune signification normalisée prescrite par les PCGR des États-Unis. Par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés, y compris WSP. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d’information supplémentaire, en complément des mesures établies conformément aux PCGR des États-Unis, en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de TRC. Ces mesures ne doivent donc pas être considérées isolément ni comme un substitut à l’analyse des états financiers de TRC présentés selon les PCGR des États-Unis. WSP présente le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC parce que cette mesure non conforme aux PCGR des États-Unis est une mesure clé utilisée par TRC pour évaluer ses activités commerciales, mesurer son rendement d’exploitation et prendre des décisions stratégiques. WSP estime que cette mesure est utile aux investisseurs et aux autres parties intéressées pour comprendre et évaluer ses résultats d’exploitation de la même manière que TRC. Toutefois, le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC n’est pas une mesure financière calculée conformément aux PCGR des États-Unis et ne doit pas être considéré comme pouvant remplacer le résultat net, le résultat avant impôt ou toute autre mesure du rendement d’exploitation calculée conformément aux PCGR des États-Unis. L’utilisation de cette mesure financière non conforme aux PCGR des États-Unis aux fins de l’analyse des activités de TRC comporterait des limites significatives, car les calculs sont fondés sur des décisions subjectives de la direction quant à la nature et au classement d’événements et de circonstances que les investisseurs pourraient juger importants. En outre, bien que d’autres sociétés du secteur puissent présenter des mesures appelées « BAIIA ajusté » ou des mesures similaires, ces mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis peuvent être calculées différemment de la manière dont TRC les calcule, ce qui réduit leur utilité globale en tant que mesures comparatives. En raison de ces limites, vous devriez analyser ces mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis en parallèle avec d’autres mesures de performance financière, dont le résultat net et les autres résultats financiers de TRC présentés conformément aux PCGR des États-Unis.

Les définitions de ces mesures sont les suivantes :

Les « produits des activités ordinaires nets de TRC » ont la même définition que les « produits des activités ordinaires nets » de WSP, soit les produits des activités ordinaires moins les coûts directs liés aux sous-consultants et autres coûts directs recouvrables directement auprès des clients.

Le « BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC » représente le bénéfice avant les charges d’intérêts nets et l’impôt, la dotation aux amortissements, les frais d’acquisition et d’intégration et les éléments inhabituels de TRC.

Le « BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC » représente le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC, compte tenu des ajustements pour les coûts des contrats de location simples.

La « marge du BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC » représente le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC, divisé par les produits des activités ordinaires nets de TRC.

La « marge du BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC » représente le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC, divisé par les produits des activités ordinaires nets de TRC.





WSP utilise les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes à l’égard de la Société dans le présent document, dans chaque cas sur une base pro forma compte tenu de l’acquisition, du placement, du placement privé simultané, des avances et des fonds devant être prélevés sur le financement ferme relatif à l’acquisition et de tout ajustement lié à l’acquisition comme s’ils avaient tous eu lieu au début de la période visée :

Le « BAIIA ajusté pro forma de WSP » aux fins du calcul du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma de WSP;

Le « ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma de WSP »;

Les « produits des activités ordinaires nets pro forma de WSP ».





La « relution pour 2027 » ou l’« effet relutif » sont calculés comme l’augmentation du résultat net ajusté pro forma prévu par action de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2027, compte tenu de l’acquisition, du placement, du placement privé simultané, des avances et des fonds qui devraient être prélevés sur le financement ferme relatif à l’acquisition et de tout ajustement lié à l’acquisition, comme si ces éléments avaient été réalisés le 1er janvier 2027, par rapport au résultat net ajusté pro forma prévu par action de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2027, avec chaque élément pris individuellement. Voir la rubrique « Hypothèses sous-jacentes supplémentaires » du présent document.

La « relution à la clôture de l'acquisition » est calculée comme l’augmentation du résultat net ajusté pro forma prévu par action de WSP immédiatement après avoir tenu compte de l’acquisition, du placement, du placement privé simultané, des avances et des fonds qui devraient être prélevés sur le financement ferme relatif à l’acquisition et de tout ajustement lié à l’acquisition, par rapport au résultat net ajusté prévu par action de WSP, avec chaque élément pris individuellement. Voir la rubrique « Hypothèses sous-jacentes supplémentaires » du présent document.

Le tableau ci-après présente un rapprochement du bénéfice avant les charges d’intérêts nets et l’impôt de TRC avec le BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC et le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2025 :

Exercice clos le

30 juin 2025

(en millions de dollars américains) Bénéfice avant les charges d’intérêts nets et l’impôt 87,5 Dépréciation

Amortissement 13,8

73,1 Frais d’acquisition et d’intégration et des éléments inhabituels 17,9 BAIIA ajusté avant l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC11 192,3 Coûts du contrat de location simple (ajustement aux termes de la norme IFRS 16) 14,9 BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC13 207,2

Le tableau ci-après présente un rapprochement des produits des activités ordinaires de TRC avec les produits des activités ordinaires nets de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2025 :

Exercice clos le

30 juin 2025

(en millions de dollars américains) Produits des activités ordinaires de TRC 1 498,9 Sous-consultants et coûts directs (306,7 ) Produits des activités ordinaires nets de TRC12 1 192,2

Le tableau ci-après présente un rapprochement des produits des activités ordinaires nets pro forma de WSP pour la période des 12 derniers mois (DDM) close le 27 septembre 2025 de WSP et pour l’exercice clos le 30 juin 2025 de TRC :

DDM clos le 27 septembre 2025 avec l'exercice clos le 30 juin 2025

(en millions de dollars) Produits des activités ordinaires nets de WSP* 13 680,4 Produits des activités ordinaires nets de TRC (pour l’exercice clos le 30 juin 2025 et convertis en dollars canadiens) 1 663,4 Produits des activités ordinaires nets pro forma de WSP 15 343,8 * Total des mesures sectorielles

Le tableau ci-après présente un rapprochement du BAIIA ajusté pro forma de WSP pour la période des 12 derniers mois close le 27 septembre 2025 de WSP et pour l’exercice clos le 30 juin 2025 de TRC :

DDM clos le 27 septembre 2025 avec l'exercice clos le 30 juin 2025

(en millions de dollars) BAIIA ajusté de WSP 2 501,4 BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC (pour l’exercice clos le 30 juin 2025 et converti en dollars canadiens) 289,2 BAIIA ajusté pro forma de WSP 2 790,6

Le tableau ci-après présente un rapprochement des produits des activités ordinaires nets pro forma de WSP pour la période des 12 derniers mois close le 28 juin 2025 de WSP et pour l’exercice clos le 30 juin 2025 de TRC :

DDM clos le 28 juin 2025 avec l'exercice clos le 30 juin 2025

(en millions de dollars) Produits des activités ordinaires nets de WSP* 13 214,2 Produits des activités ordinaires nets de TRC (pour l’exercice clos le 30 juin 2025 et convertis en dollars canadiens) 1 663,4 Produits des activités ordinaires nets pro forma de WSP 14 877,6 * Total des mesures sectorielles

Le tableau ci-après présente un rapprochement du BAIIA ajusté pro forma de WSP pour la période des 12 derniers mois close le 28 juin 2025 de WSP et pour l’exercice clos le 30 juin 2025 de TRC :

DDM clos le 28 juin 2025 avec l'exercice clos le 30 juin 2025

(en millions de dollars) BAIIA ajusté de WSP 2 386,4 BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC (pour l’exercice clos le 30 juin 2025 et converti en dollars canadiens) 289,2 BAIIA ajusté pro forma de WSP 2 675,6

Les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières figurant dans le présent document n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS. La direction de la Société estime que ces mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société et des autres entités dont il est question aux présentes, puisqu’elles constituent des indicateurs clés supplémentaires de leur performance. La rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion du T3 2025 présente aux investisseurs des renseignements supplémentaires utiles au sujet de ces mesures. Ces mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières ne sont pas reconnues par les IFRS, n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent différer des calculs similaires présentés par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles‑ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut à l’information financière correspondante établie conformément aux IFRS.

PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

À moins d’indication contraire, dans le présent document, le symbole « $ » désigne le dollar canadien et le symbole « $ US » désigne le dollar américain. Le taux de change appliqué pour la conversion de l’information financière de TRC du dollar américain au dollar canadien aux fins de comparaison et de regroupement avec l’information financière de WSP est de 1,3952 $ CA pour 1,00 $ US.

Les états financiers de TRC ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR des États-Unis »). Les PCGR des États-Unis diffèrent à certains égards significatifs des IFRS. L’information financière de TRC présentée dans le présent document n’a pas été ajustée pour tenir compte des différences entre les PCGR des États-Unis et les IFRS ni pour tenir compte des méthodes comptables conformes aux IFRS appliquées par WSP, et cette information financière conforme aux principes comptables des PCGR des États-Unis n’a pas été ajustée et présentée conformément aux IFRS publiés par l’IASB; elles pourraient donc ne pas être directement comparables à l’information financière de WSP préparée selon les IFRS. Nous avons évalué les différences entre les PCGR des États-Unis et les IFRS pour TRC et avons déterminé que l’incidence de ces différences était non significative, sauf en ce qui concerne la comptabilisation des contrats de location. Selon les IFRS, la comptabilisation des contrats de location est régie par IFRS 16, tandis que selon les PCGR des États-Unis, elle est régie par l’Accounting Standard Codification (« ASC ») 842. Même si ces normes sont similaires en ce qui concerne la comptabilisation des contrats de location à l’état de la situation financière, elles comportent de nombreuses différences en termes d’application. Cependant, l’incidence des différences entre les PCGR des États-Unis et les IFRS en matière de comptabilisation des contrats de location sur les mesures financières pro forma présentées dans le présent document, soit les produits des activités ordinaires nets pro forma de WSP et le BAIIA ajusté pro forma de WSP, est non significative, de sorte qu’aucun ajustement n’est nécessaire.

L'information financière de WSP pour la période des 12 derniers mois close le 28 juin 2025 qui figure dans les présentes a été obtenue en ajoutant l'information financière consolidée intermédiaire non auditée de WSP pour le semestre clos le 28 juin 2025 à son information financière consolidée auditée pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, et en soustrayant son information financière consolidée intermédiaire non auditée pour le semestre clos le 29 juin 2024. L'information financière de WSP pour la période des 12 derniers mois close le 27 septembre 2025 qui figure dans les présentes a été obtenue en ajoutant l'information financière consolidée intermédiaire non auditée de WSP pour la période de neuf mois close le 27 septembre 2025 à son information financière consolidée auditée pour l’exercice clos le 31 décembre, 2024, et en soustrayant son information financière consolidée intermédiaire non auditée pour la période de neuf mois close le 28 septembre 2024.

ABSENCE D’OFFRE OU DE SOLLICITATION

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

1 Selon le palmarès des 20 principales sociétés de conception des États-Unis par secteur (Énergie) établi par Engineering News -Record (ENR) en août 2025, calculé en fonction des produits des activités ordinaires internes américains (les produits des activités ordinaires américains), et ajusté pour refléter l’annualisation de l’apport de POWER Engineers, Incorporated pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, la réalisation présumée de l’acquisition, ainsi que les produits des activités ordinaires pro forma de WSP aux États-Unis. Le nombre approximatif d’employé·e·s est en date du 2 décembre 2025.

2 Mesures financières non conformes aux IFRS ou ratio financier non conforme aux IFRS de nature prospective qui n’ont pas de définition normalisée prescrite en vertu des IFRS et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures ou aux ratios semblables utilisés par d’autres émetteurs. Voir « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Déclarations prospectives » ci-après. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, le BAIIA ajusté de WSP était de 2 185,7 M$, le résultat net de base par action attribuable aux actionnaires était de 5,40 $ et le résultat net par action ajusté était de 8,05 $.

3 Réalisation prévue de synergies de coûts supérieures à 3 % des produits des activités ordinaires nets de TRC d’ici la fin de 2027, dont une tranche de 50 % devant être réalisée dans les 12 premiers mois suivant la clôture de l’acquisition. Le coût de réalisation des synergies est estimé au même niveau de synergies.

4 Selon le palmarès des 500 principales sociétés de conception des États-Unis établi par ENR en août 2025, calculé en fonction des produits des activités ordinaires américains, et ajusté pour refléter l’annualisation de l’apport de POWER Engineers pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, la réalisation présumée de l’acquisition ainsi que les produits des activités ordinaires pro forma de WSP aux États-Unis. Voir la mise en garde « Déclarations prospectives » ci-après

5 Fondés sur les produits des activités ordinaires nets de WSP aux États-Unis pour le secteur Énergie pour la période des douze derniers mois (DDM) close le 28 juin 2025 et sur les produits des activités ordinaires nets de TRC pour le secteur Énergie pour l’exercice clos le 30 juin 2025. Le taux de change $ US/$ CA utilisé pour convertir les produits des activités ordinaires nets de TRC pour le secteur Énergie en dollars canadiens est de 1,3952. Voir les mises en garde « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Déclarations prospectives » ci-après.

6 Les produits des activités ordinaires nets pro forma pour la période des douze derniers mois close le 28 juin 2025 pour WSP, rajustés pour tenir compte de l’annualisation de l’apport de POWER Engineers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 et de la réalisation présumée de l’acquisition. Voir la mise en garde « Déclarations prospectives » ci-après.

7 Mesures financières non conformes aux IFRS ou ratio non conforme aux IFRS de nature prospective qui n’ont pas de signification normalisée prescrite en vertu des IFRS et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures ou aux ratios semblables utilisés par d’autres émetteurs. Voir « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Déclarations prospectives » ci-après.

8 Réalisation de synergies de coûts prévues supérieures à 3 % des produits des activités ordinaires nets de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2025 d’ici la fin de 2027, dont une tranche de 50 % devant être réalisée dans les 12 premiers mois suivant la clôture de l’acquisition. Le coût de réalisation des synergies est estimé au même niveau de synergies.

9 L’évaluation de la Société des synergies potentielles relativement à l’acquisition est principalement basée sur les renseignements qu’elle a reçus dans le cadre de son contrôle diligent de TRC, sur son point de vue externe, sur l’expérience qu’elle a tirée d’acquisitions précédentes et sur l’information de notoriété publique.

10 Les fourchettes cibles ont été établies en supposant l’absence de fluctuation des taux de change sur les marchés où la Société exerce ses activités. La Société s’attend à ce que la croissance interne des produits des activités ordinaires nets par secteur se situe entre le milieu et l’extrémité supérieure de la fourchette à un chiffre pour ses activités au Canada, entre le milieu de la fourchette à un chiffre pour ses activités dans les Amériques, au milieu de la fourchette à un chiffre pour ses activités en EMOIA et une contraction interne entre le bas et le milieu de la fourchette à un chiffre pour ses activités en APAC. Les charges du siège social en 2025 devraient se situer entre 145 M$ et 160 M$.

11 Le BAIIA ajusté avant l'adoption de la norme IFRS 16 de TRC et le BAIIA ajusté après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2025 ne reflète pas l’annualisation de l'apport pro forma des acquisitions réalisées par TRC au cours de la même période. Si nous reflétons l’annualisation de l'apport de ces acquisitions, le BAIIA ajusté pro forma avant l'adoption de la norme IFRS 16 de TRC et le BAIIA ajusté pro forma après l’adoption de la norme IFRS 16 de TRC auraient été de 196,8$M US et 211,7$M US, respectivement.

12 Les produits des activités ordinaires nets de TRC pour l’exercice clos le 30 juin 2025 ne reflète pas l’annualisation de l'apport pro forma des acquisitions réalisées par TRC au cours de la même période. Si nous reflétons l’annualisation de l'apport de ces acquisitions, les produits des activités ordinaires nets pro forma de TRC auraient été de 1 206,8$M US.