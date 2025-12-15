Cellectis annonce la décision du tribunal arbitral dans le litige l’opposant à Servier

NEW YORK, 15 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (la « Société ») (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques innovantes pour le traitement de maladies graves, annonce que le tribunal arbitral a rendu sa décision dans l’arbitrage l’opposant aux sociétés Les Laboratoires Servier et Institut de Recherches Internationales Servier IRIS SARL (“Servier”), relatif au contrat de licence conclu entre Servier et Cellectis le 6 mars 2019, tel qu’amendé (le “Contrat”).

Le tribunal a prononcé la résiliation partielle du Contrat pour le produit UCART19 V1 (également dénommé « ALLO-501 » par Allogene) et a demandé que Cellectis entame avec Allogene, si cette dernière le demande, des négociations de bonne foi en vue de l’octroi à celle-ci d’une licence directe sur UCART19 V1. Les parties ont été déboutées de toutes leurs autres demandes.

