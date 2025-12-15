Finanskalender 2026 - Selskabsmeddelelse nr. 9/2025

København, 16. december 2025

Nedenfor følger datoer i 2026 for afholdelse af generalforsamling og offentliggørelse af regnskaber for Det Østasiatiske Kompagni A/S:

30. marts 2026 Årsrapport 2025 27. april 2026 Generalforsamling 27. august 2026 Delårsrapport for 1. halvår 2026





Aktionærer, der ønsker et bestemt emne optaget på dagsordenen på generalforsamlingen mandag den 27. april 2026, skal skriftligt fremsætte krav herom overfor selskabets bestyrelse senest fredag den 13. marts 2026.

Kresten M. Valdal, CEO, Telefon: +45 8233 4044, e-mail investorinformation@eac.dk

