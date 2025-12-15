Finanskalender 2026 - Selskabsmeddelelse nr. 9/2025

København, 16. december 2025

Nedenfor følger datoer i 2026 for afholdelse af generalforsamling og offentliggørelse af regnskaber for Det Østasiatiske Kompagni A/S:

30.marts 2026Årsrapport 2025
27.april 2026Generalforsamling
27.august 2026Delårsrapport for 1. halvår 2026


Aktionærer, der ønsker et bestemt emne optaget på dagsordenen på generalforsamlingen mandag den 27. april 2026, skal skriftligt fremsætte krav herom overfor selskabets bestyrelse senest fredag den 13. marts 2026.

Med venlig hilsen,
for Det Østasiatiske Kompagni A/S

Bestyrelsen

For yderligere information
Kresten M. Valdal, CEO, Telefon: +45 8233 4044, e-mail investorinformation@eac.dk

        

Selskabsmeddelelse nr. 09 2025 - EAC Finanskalender 2026

