Apollo Silver Avanza en las Conversaciones Comunitarias en Cinco de Mayo

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apollo Silver Corp. (“Apollo” o la “Compañía”) (TSX.V: APGO, OTCQB: APGOF, Frankfurt: 6ZF) se complace en proporcionar una actualización sobre las actividades en curso de relacionamiento comunitario en su Proyecto Cinco de Mayo (“Cinco de Mayo” o el “Proyecto”), ubicado en el estado de Chihuahua, México.

Durante varios meses, la Compañía sostuvo conversaciones productivas con representantes electos del Ejido Benito Juárez (el “Ejido”), el Municipio de Buenaventura, así como con otros líderes y grupos comunitarios de la región. El objetivo de estas conversaciones fue recuperar el apoyo público para la exploración minera y el desarrollo de una mina en Cinco de Mayo y, más específicamente, rescindir la prohibición de acceso a la propiedad impuesta por el Ejido en noviembre de 2012 y establecer un acuerdo de acceso a largo plazo. Se anticipa que dicho acuerdo proporcione importantes beneficios económicos y comunitarios al Ejido, incluyendo pagos anuales, valor ambiental y oportunidades preferenciales de empleo y servicios, a cambio del acceso irrestricto para que la Compañía pueda explorar, desarrollar y potencialmente explotar los recursos de Cinco de Mayo.

Como parte de los esfuerzos de Apollo para presentar un plan de desarrollo responsable en cooperación y asociación con las comunidades locales, se están distribuyendo materiales informativos a los miembros del Ejido, los cuales describen un plan de colaboración a largo plazo y beneficios compartidos asociados con la exploración continua y las futuras operaciones del Proyecto. Se espera que esta fase de relacionamiento comunitario continúe durante los primeros meses del nuevo año, tras lo cual la Compañía mantiene la esperanza y espera con interés que se convoque una asamblea general del Ejido a principios de 2026 para votar sobre la rescisión de la prohibición de acceso a la propiedad y la aprobación de un acuerdo de acceso a largo plazo.

Resumen de los Temas Clave Presentados al Ejido

Marco de Beneficios a Largo Plazo

El marco preliminar actualmente en discusión incluye los siguientes conceptos generales:

Una estructura de beneficios a 30 años para el Ejido a cambio del acceso al Proyecto durante las fases de exploración, desarrollo y minería a lo largo de dicho período.

Pagos anuales previsibles realizados directamente a la comunidad para apoyar las prioridades identificadas por el Ejido y sus miembros, que en conjunto ascenderían a aproximadamente US$50 millones durante la vigencia del acuerdo.

Una opción para extender el plazo del acuerdo por un período adicional.

Empleo, Capacitación y Compras Locales

Los materiales destacan el compromiso de la Compañía de maximizar la participación local:

Contratación de ejidatarios (miembros registrados del Ejido), sus descendientes y miembros de la comunidad, con base en habilidades y aptitudes.

Preferencia por proveedores locales de alimentos, combustible, transporte, materiales y hospedaje.

Estas iniciativas están diseñadas para ayudar a crear oportunidades económicas sostenibles para la región.

Protección Ambiental y Gestión Responsable del Agua

La responsabilidad ambiental sigue siendo un eje central de toda la planificación del Proyecto. Los compromisos comunicados al Ejido incluyen:

Estudios hidrogeológicos detallados para asegurar que las actividades de exploración y una posible minería futura no tengan efectos sobre los pozos comunitarios ni los manantiales naturales.

Monitoreo continuo de la calidad del agua y de los indicadores ambientales.



Cumplimiento estricto de todas las regulaciones federales, incluyendo los requisitos establecidos por SEMARNAT, CONAGUA y PROFEPA.



Implementación de programas de reforestación, manejo responsable de materiales y la restauración total de los terrenos al final del ciclo de vida del Proyecto.

Estos compromisos se aplican en todas las etapas del trabajo, desde la exploración hasta las operaciones y el cierre final.

“Con un renovado interés en la exploración minera responsable y el desarrollo de minas promovido a todos los niveles del gobierno mexicano, no hay mejor momento para presentar un sólido plan de beneficios económicos compartidos a las comunidades que rodean Cinco de Mayo”, señaló Ross McElroy, Presidente y Director Ejecutivo. “Como uno de los mejores depósitos CRD de América del Norte, con una historia bien establecida, Cinco de Mayo representa una gran oportunidad para todos”.

Acerca de Cinco de Mayo

Cinco de Mayo es una propiedad de aproximadamente 25,000 hectáreas ubicada en la parte centro-norte del estado de Chihuahua, México, aproximadamente a 190 kilómetros al noroeste de la capital estatal, la ciudad de Chihuahua, dentro del Municipio de Buenaventura. El Proyecto es prospectivo y alberga depósitos del tipo reemplazo de carbonatos, incluyendo el yacimiento Upper Manto Pb-Zn-Ag (Au), que consiste en dos mantos paralelos y superpuestos conocidos como Jose Manto y Bridge Zone.

Un posible nuevo descubrimiento, denominado Zona Pegaso, no fue incluido en el MRE histórico de 2012. El equipo técnico de Apollo considera esta intersección como un objetivo de alta prioridad que tiene el potencial de convertirse en un nuevo descubrimiento significativo. La revisión inicial de los datos históricos por parte de la Compañía sugiere que la Zona Pegaso podría indicar un recurso de mayor tamaño y mayor ley en profundidad.

Persona Calificada

La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa fue revisada y aprobada por Isabelle Lépine, M.Sc., P.Geo., Directora de Recursos Minerales de Apollo. La Sra. Lépine es geóloga profesional registrada en Columbia Británica y Persona Calificada (QP) según la definición del Instrumento Nacional NI 43-101, y no es independiente de la Compañía.

Acerca de Apollo Silver Corp.

Apollo está avanzando uno de los proyectos de plata primaria sin desarrollar más grandes de los Estados Unidos. El Proyecto Calico alberga un gran depósito de plata explotable a granel, con créditos significativos de barita y zinc, reconocidos como minerales críticos esenciales para los sectores energético y médico de los EE. UU. La Compañía también posee una opción sobre el Proyecto Cinco de Mayo en Chihuahua, México, que alberga un importante depósito de reemplazo de carbonatos (CRD) de alta ley y gran tonelaje. Liderada por un equipo directivo experimentado y galardonado, Apollo se encuentra bien posicionada para avanzar sus activos y generar valor mediante la exploración y el desarrollo.

Para mayor información, visite www.apollosilver.com .

POR ORDEN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ross McElroy

Presidente y Director Ejecutivo

Para mayor información, por favor contacte a:

Correo electrónico: info@apollosilver.com

Teléfono: +1 (604) 428-6128

Ni la Bolsa de Valores TSX Venture ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define dicho término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Declaración de Advertencia sobre Estimaciones Históricas de Recursos Minerales

La estimación histórica de recursos minerales de 2012 mencionada anteriormente se considera de naturaleza histórica y se advierte al lector que no debe tratarse como Recursos Minerales actuales ni debe confiarse en ella. Se incluye únicamente como una indicación de la mineralización del Proyecto. Una persona calificada no ha realizado el trabajo suficiente para clasificar la estimación histórica como un recurso mineral actual y la Compañía no la está tratando como un recurso mineral actual

Declaración de Advertencia sobre Información Prospectiva

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas” e “información prospectiva” en el sentido de la legislación canadiense sobre valores. Todas las declaraciones incluidas en este comunicado, distintas de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación, aquellas relacionadas con la rescisión de la prohibición de acceso de 2012; los términos de negociación, el valor y la posible ejecución de un acuerdo de acceso con el Ejido; el calendario, la naturaleza y los resultados de las actividades de exploración y desarrollo en Cinco de Mayo; el potencial de exploración del Proyecto, incluyendo el posible descubrimiento y la importancia de la Zona Pegaso; las interpretaciones de datos históricos; el tamaño, la ley, la continuidad y la extensión potencial de la mineralización, incluyendo en profundidad; las posibles operaciones mineras futuras; los beneficios económicos y sociales esperados para el Ejido y las comunidades circundantes; y los planes, estrategias y objetivos futuros de la Compañía.

Las declaraciones prospectivas incluyen predicciones, proyecciones y pronósticos y, a menudo, aunque no siempre, se identifican mediante el uso de palabras como “anticipar”, “creer”, “planear”, “estimar”, “esperar”, “potencial”, “objetivo”, “presupuesto” e “intentar”, así como expresiones que indican que un evento o resultado “puede”, “podrá”, “debería”, “podría” o “llegaría a” ocurrir o alcanzarse, o expresiones similares, incluidas sus formas negativas.

Las declaraciones prospectivas se basan en supuestos, estimaciones, análisis y opiniones razonables de la administración de la Compañía, formulados a la luz de su experiencia y de su percepción de las tendencias, las condiciones actuales y los desarrollos esperados, así como de otros factores que la administración considera relevantes y razonables en las circunstancias a la fecha de dichas declaraciones. La información prospectiva está sujeta a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el desempeño o los logros de la Compañía difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dicha información prospectiva. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva contenida en el presente documento, salvo conforme a las leyes de valores aplicables. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar la información prospectiva, excepto según lo exijan dichas leyes aplicables.