COMMUNIQUÉ DE PRESSE



16 décembre 2025





KERING ET ARDIAN FINALISENT UN ACCORD DE JOINT-VENTURE CONCERNANT UN ACTIF IMMOBILIER DE PREMIER PLAN À NEW-YORK

Kering et Ardian annoncent ce jour la finalisation d'un accord de co-investissement à effet immédiat concernant l'immeuble appartenant à Kering situé au 715-717 Cinquième Avenue à New York. Cet emplacement exceptionnel, situé sur l'une des avenues les plus emblématiques au monde, comprend des espaces retail de luxe sur plusieurs niveaux, d'une superficie totale d'environ 10 700 m².

Dans la lignée du partenariat déjà conclu en début d’année, Kering apporte cet actif à une joint-venture nouvellement créée avec Ardian, qui en détiendra 60%, tandis que Kering en conservera 40%. La participation de Kering dans la coentreprise sera comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence à compter d'aujourd'hui.

La transaction s’élève à 900 millions de dollars US (766 millions d’euros), pour laquelle Kering recevra un montant net de 690 millions de dollars US (587 millions d’euros).

Jean-Marc Duplaix, Chief Operating Officer de Kering, a déclaré : « En poursuivant l’exécution de notre stratégie concernant la gestion de notre portefeuille immobilier, nous développons notre fructueuse collaboration avec Ardian, société d'investissement de tout premier plan. À l'instar de l’accord d’investissement signé à Paris, cet accord nous permet à nouveau de sécuriser sur le long terme un emplacement retail de premier plan pour nos Maisons, tout en renforçant notre flexibilité financière. »

Stéphanie Bensimon, Membre du Comité Exécutif et Responsable du Real Estate, Ardian, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Kering. Le 715-717 Cinquième Avenue nous offre une visibilité et une valeur à long terme exceptionnelles. Il s’agit du premier investissement immobilier d’Ardian aux États-Unis, marquant notre expansion stratégique sur ce marché particulièrement attractif. »

Omar Fjer, Responsable Real Estate France et Managing Director chez Ardian, a conclu : « Cette opération reflète l’expertise d’Ardian dans la structuration de partenariats innovants et l’acquisition d’actifs dotés de fondamentaux exceptionnels. Nous sommes pleinement engagés dans l’acquisition et la gestion d’actifs de premier plan dans les emplacements les plus recherchés, qui délivrent une valeur durable pour nos parties prenantes. »

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 47 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros en 2024.

A propos d’Ardian

Dans un monde en constante mutation, Ardian se distingue par sa capacité à anticiper, à s'adapter et à transformer les défis en opportunités. En tant que société internationale et diversifiée opérant sur les marchés privés, avec 22 bureaux à travers le monde et plus de 350 professionnels de l'investissement, nous développons des solutions d'investissement et des stratégies sur mesure adaptées aux nouvelles dynamiques économiques et permettant à nos clients de rester résilients dans un monde qui évolue.

Nous offrons une expertise locale et internationale, une performance à long terme et partageons la valeur avec nos investisseurs, nos partenaires et à la société dans son ensemble. Depuis la création d'Ardian en 1996, cette approche pionnière en matière de diversification et notre capacité à proposer des solutions sur mesure à grande échelle sont restées au cœur de notre stratégie.

A travers notre engagement, notre expertise et nos technologies, nous apportons une valeur durable à nos entreprises et contribuons positivement à l'ensemble du secteur. Ardian gère ou conseille 196 milliards de dollars d’actifs pour le compte de plus de 1 890 clients dans le monde au travers de ses expertises Private Equity, Real Assets et Credit.

Ardian. Maîtriser le changement pour créer une valeur durable.

