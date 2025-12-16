AB „KN Energies“ 2026 m. finansinės informacijos skelbimo kalendorius

AB „KN Energies“ (toliau – KN) informuoja, kad 2026 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:
|Data
|Skelbiami duomenys
|2026 m. vasario 26 d.
|2025 m. 12 mėn. tarpinė finansinė informacija
|2026 m. vasario 26 d.
|Susitikimas su investuotojais
|2026 m. balandžio 2 d.
|2025 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
|2026 m. gegužės 21 d.
|2026 m. 3 mėn. tarpinė finansinė informacija
|2026 m. rugpjūčio 20 d.
|2026 m. 6 mėn. tarpinė finansinė informacija
|2026 m. rugpjūčio 20 d.
|Susitikimas su investuotojais
|2026 m. lapkričio 19 d.
|2026 m. 9 mėn. tarpinė finansinė informacija
2026 m. balandžio 30 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
Tomas Tumėnas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391772