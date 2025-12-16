Investeringsforeningen Multi Manager Invest – foreløbige udlodninger for 2025

 | Source: Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen Multi Manager Invest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:

AfdelingISINUdbytte pr. andelValuta
Nye AktiemarkederDK0060316685

 		21,70

 		kr.
Globale AktierDK0060447274

 		28,60

 		kr.

Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 30. januar 2026.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,
tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Tage Fabrin-Brasted
Direktør


