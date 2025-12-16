Investeringsforeningen Multi Manager Invest – foreløbige udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen Multi Manager Invest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:
|Afdeling
|ISIN
|Udbytte pr. andel
|Valuta
|Nye Aktiemarkeder
|DK0060316685
|21,70
|kr.
|Globale Aktier
|DK0060447274
|28,60
|kr.
Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.
Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 30. januar 2026.
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,
tlf. 44 55 91 60.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Multi Manager Invest
Tage Fabrin-Brasted
Direktør