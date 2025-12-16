Værdipapirfonden Sparinvest – Foreløbige udlodninger for 2025

 | Source: Værdipapirfonden Sparindex Værdipapirfonden Sparindex

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Værdipapirfonden Sparinvest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:


AfdelingISINUdbytte pr. andelValuta
INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL

 		DK0016028020

 		                    8,80               kr.
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta

 		DK00602540431,10

 		kr.
INDEX Globale Aktier KL

 		DK00607478223,70kr.
INDEX Bæredygtige Global KL

 		DK0060747905

 		13,30

 		kr.
INDEX Bæredygtige USA KL

 		DK0060748200

 		11,40

 		kr.
INDEX Bæredygtige Europa KL

 		DK0060748044

 		7,40

 		kr.
INDEX Lav Risiko KL

 		DK0060748556

 		2,80

 		kr.
INDEX Mellem Risiko KL

 		DK0060748630

 		3,00

 		kr.
INDEX Høj Risiko KL

 		DK0060748713

 		4,40

 		kr.
INDEX Emerging Market Bonds

 		DK0062729406

 		11,00

 		kr.


Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 9. februar 2026.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner
Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


Recommended Reading