Investeringsforeningen Sparinvest – Foreløbige udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen Sparinvest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:





Afdeling ISIN Udbytte pr. andel Valuta Korte Obligationer KL A



DK0060105203



3,70



kr. Mellemlange Obligationer KL A



DK0060105476



0,00



kr. Lange Obligationer KL A



DK0060105393



0,00



kr. Nye Obligationsmarkeder KL A



DK0016030786



0,00 kr. Ansvarlige Virksomhedsobligationer IG KL A



DK0060444255



3,60



kr. INDEX Stabile Obligationer KL A



DK0060057487



1,50



kr. Virksomhedsobligationer HY Kort KL A



DK0060530764



9,30



kr. Virksomhedsobligationer HY KL A



DK0060819324



8,70



kr. Mix Aktier KL A



DK0010014778



10,70



kr. Value Aktier KL A



DK0010079631



64,50



kr. Value Europa KL A DK0060032571 5,00



kr. Value Emerging Markets KL A



DK0010304856 5,00



kr. Danske Aktier KL A DK0010068006



3,90 kr. INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL DK0010297464



10,80 kr. INDEX Emerging Markets KL



DK0060300762



2,30



kr. INDEX Europa Growth KL DK0010297548



4,70



kr. INDEX Europa Small Cap KL



DK0010297621



6,00



kr. INDEX Europa Value KL



DK0010297704



9,50



kr. INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL



DK0060031847 9,20



kr. INDEX Bæredygtige Japan KL



DK0010297977



6,90



kr. INDEX OMX C25 KL



DK0060442556



5,70



kr. INDEX USA Growth KL



DK0010298272



9,70



kr. INDEX USA Small Cap KL



DK0010298355



1,00



kr. INDEX USA Value KL



DK0010298439



9,50



kr. Bæredygtige Aktier KL A



DK0061294048



12,80



kr. Globale Fokusaktier KL A DK0061293826 2,40



kr. Mix Rente KL A



DK0061551702



2,00



kr. Mix Maksimum Risiko KL A



DK0061551892



4,90



kr. Ansvarlige Value Aktier KL A



DK0061551546



14,80



kr. INDEX Europa Forsvar



DK0063855598



0,80



kr. Grønne Obligationer KL A



DK0064082069



0,40



kr. Mix Lav Risiko KL A



DK0060623189



2,40



kr. Mix Mellem Risiko KL A



DK0060623262



3,40



kr. Mix Høj Risiko KL A



DK0060623346



4,60



kr. Mix Minimum Risiko KL A



DK0060914901



1,80



kr.





Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 15. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 9. februar 2026.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg