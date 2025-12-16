Investeringsforeningen SparDanmark Invest – Foreløbige udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen SparDanmark Invest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:

Afdeling ISIN Udbytte pr. andel Valuta Konservativ



DK0061530896



2,70 kr. Balance



DK0061530979



4,50



kr. Offensiv



DK0061531001



5,60



kr. Vækst



DK0061531191



7,00



kr.

Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 20. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 9. februar 2026.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg