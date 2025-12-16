Investeringsforeningen SparDanmark Invest – Foreløbige udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen SparDanmark Invest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:
|Afdeling
|ISIN
|Udbytte pr. andel
|Valuta
|Konservativ
|DK0061530896
|2,70
|kr.
|Balance
|DK0061530979
|4,50
|kr.
|Offensiv
|DK0061531001
|5,60
|kr.
|Vækst
|DK0061531191
|7,00
|kr.
Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 20. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.
Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 9. februar 2026.
