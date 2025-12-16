Investeringsforeningen Nykredit Invest – Foreløbige udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen Nykredit Invest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:
|Afdeling
|ISIN
|Udbytte pr. andel
|Valuta
|Danske aktier
|DK0010297118
|3,10
|kr.
|Korte obligationer
|DK0060009249
|2,60
|kr.
|Lange Obligationer KL A
|DK0060009405
|0,00
|kr.
|Bæredygtige Aktier
|DK0060361046
|26,60
|kr.
|Globale Fokusaktier
|DK0060360824
|10,50
|kr.
|Ansvarlige Kreditobligationer
|DK0060356392
|0,30
|kr.
|Kreditobligationer
|DK0060356202
|0,90
|kr.
Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.
Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 30. januar 2026.
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,
tlf. 44 55 91 60.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Tage Fabrin-Brasted
Direktør