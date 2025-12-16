Investeringsforeningen Nykredit Invest – Foreløbige udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen Nykredit Invest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:


AfdelingISINUdbytte pr. andelValuta
Danske aktier

 		DK0010297118

 		3,10

 		kr.
Korte obligationer

 		DK0060009249

 		2,60

 		kr.
Lange Obligationer KL A

 		DK00600094050,00

 		kr.
Bæredygtige Aktier

 		DK006036104626,60

 		kr.
Globale Fokusaktier

 		DK006036082410,50

 		kr.
Ansvarlige Kreditobligationer

 		DK00603563920,30

 		kr.
Kreditobligationer

 		DK00603562020,90

 		kr.

Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 30. januar 2026.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,
tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Nykredit Invest

Tage Fabrin-Brasted
Direktør


