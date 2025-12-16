Investeringsforeningen Nykredit Invest – Foreløbige udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Investeringsforeningen Nykredit Invest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:





Afdeling ISIN Udbytte pr. andel Valuta Danske aktier



DK0010297118



3,10



kr. Korte obligationer



DK0060009249



2,60



kr. Lange Obligationer KL A



DK0060009405 0,00



kr. Bæredygtige Aktier



DK0060361046 26,60



kr. Globale Fokusaktier



DK0060360824 10,50



kr. Ansvarlige Kreditobligationer



DK0060356392 0,30



kr. Kreditobligationer



DK0060356202 0,90



kr.

Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 30. januar 2026.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,

tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Tage Fabrin-Brasted

Direktør