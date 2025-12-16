Placeringsforeningen Nykredit Invest – Foreløbige udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Placeringsforeningen Nykredit Invest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:


AfdelingISINUdbytte pr. andelValuta
Danske FokusaktierDK00602317773,80kr.


Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.

Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 30. januar 2026.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,
tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Nykredit Invest

Tage Fabrin-Brasted
Direktør


