Placeringsforeningen Nykredit Invest – Foreløbige udlodninger for 2025

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2025 har Placeringsforeningen Nykredit Invest opgjort følgende foreløbige udlodninger for foreningens afdelinger:
|Afdeling
|ISIN
|Udbytte pr. andel
|Valuta
|Danske Fokusaktier
|DK0060231777
|3,80
|kr.
Det bemærkes, at der er tale om foreløbige udlodninger. Udlodningerne skal endeligt godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april 2026 i forbindelse med godkendelse af årsrapport for foreningen.
Udlodninger forventes udbetalt til investorerne den 30. januar 2026.
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,
tlf. 44 55 91 60.
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Tage Fabrin-Brasted
