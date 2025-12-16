BOSS直聘斥資逾3500萬元繼續回購股份

 | Source: Kanzhun Limited Kanzhun Limited

北京, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BOSS直聘 (Nasdaq: BZ; HKEX: 2076) 今日公告顯示，公司繼續推進股份回購計劃，耗資逾3,500萬元人民幣回購約50萬股普通股。BOSS直聘持續回饋股東，於今年10月完成約8,000萬美元的年度分紅。根據現有回購計劃，截止2026年8月底，BOSS直聘可回購最多為2.5億美元的股份。

 

            











        

            

            
