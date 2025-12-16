Investeringsforeningen BankInvest – prospektopdatering

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen BankInvest offentliggøres dags dato.

Der er fore­taget følgende opdateringer i prospektet:

Tilretning af tekst under afsnittet ’Generelt’, underafsnit ’Investeringsstrategi’.

Opdatering af tabel med bæredygtighedsrisicis forventet indvirkning på afkastet for afdelingerne Almen Bolig, Globale Aktier Select KL og Globale Aktier Select Akk. KL.

Mindre layoutmæssige tilpasninger uden materiel betydning

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør

