Planlagte suspensioner i afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest

Grundet lokal børslukkedag i de underliggende markeder vil enkelte afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest være suspenderet i Q1 2026.
De berørte afdelinger/andelsklasser vises i skemaet nedenfor.
Investeringsforeningen Danske Invest:
|Afdelinger/andelsklasser
|ISIN-kode
|OMX Identifikation
|Lukkedage
|Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
|DK0010207141
|DKIFJIX
|17/2, 18/2, 19/2
|Nye Markeder, klasse DKK d
|DK0015710602
|DKINYM
|17/2, 18/2, 19/2
|Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK
|DK0060042026
|DKINMAKK
|17/2, 18/2, 19/2
|Nye Markeder 2, klasse DKK d
|DK0060080380
|DKINM2
|17/2, 18/2, 19/2
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products