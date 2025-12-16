Planlagte suspensioner i afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest

 Danske Invest

Grundet lokal børslukkedag i de underliggende markeder vil enkelte afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen Danske Invest være suspenderet i Q1 2026.

De berørte afdelinger/andelsklasser vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdelinger/andelsklasserISIN-kodeOMX IdentifikationLukkedage
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDK0010207141DKIFJIX17/2, 18/2, 19/2
Nye Markeder, klasse DKK dDK0015710602DKINYM17/2, 18/2, 19/2
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDK0060042026DKINMAKK17/2, 18/2, 19/2
Nye Markeder 2, klasse DKK dDK0060080380DKINM217/2, 18/2, 19/2


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products


