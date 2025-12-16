TEKCE Amplía su Alcance Global con Nuevos Programas de Colaboracion y Afiliados

MÁLAGA, España, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TEKCE Inmobiliaria anunció la ampliación de su Programa de Partners y el lanzamiento de un nuevo Programa de Afiliados que hacen que las ventas inmobiliarias transfronterizas sean más transparentes y beneficiosas para todas las partes. Ambos programas funcionan en la plataforma MyTEKCE y en una versión marca-blanca de la aplicación TEKCE, lo que permite a partners y afiliados acceder al seguimiento en tiempo real, ofrecer experiencias de cliente con su propia marca y consultar el portafolio de más de 7.000 propiedades de TEKCE en España, Emiratos Árabes Unidos, Türkiye y Chipre del Norte.

“El sector inmobiliario es, en esencia, un negocio de confianza. Creamos nuestro modelo para que cada parte interesada pueda ver claramente qué está ocurriendo, cuándo y por qué”, afirmó Özkan Tekçe, COO de TEKCE Inmobiliaria. “A través de MyTEKCE y nuestro ecosistema de partners, no solo colaboras con nosotros: trabajas de manera transparente dentro de nuestro sistema, con tu marca, tus clientes y visibilidad total de todo el proceso, desde la primera consulta hasta el pago de la comisión.”

Alcance global y control local

Diseñado para agencias y asesores independientes, el Programa de Colaboración Inmobiliaria de TEKCE permite que un agente de Dubái que atiende a un comprador para España, o un asesor de Estocolmo que gestiona un cliente para Türkiye, trabaje dentro de la infraestructura e inventario de TEKCE sin perder la relación directa con su cliente.

MyTEKCE, la plataforma internacional de colaboración inmobiliaria desarrollada por TEKCE, permite a los usuarios registrar, seguir y gestionar clientes de forma transparente y en tiempo real. Los partners se incorporan a la plataforma, donde pueden monitorear el estado de sus clientes dentro del CRM de TEKCE.

La App de TEKCE está disponible como solución white-label, de modo que los partners pueden presentar miles de propiedades bajo su propia identidad de marca, aprovechando al mismo tiempo el portafolio de TEKCE. Esto combina la escala de nivel empresarial con la personalización local. El trabajo que realizan cada día cientos de miembros del equipo TEKCE fluye directamente hacia nuestros partners, otorgándoles el respaldo completo de nuestra experiencia colectiva.

Un modelo de beneficio mutuo para audiencias más amplias

El Programa de Afiliados y Referidos Inmobiliarios TEKCE va más allá de los profesionales inmobiliarios e incluye a antiguos compradores y vendedores, agencias de viajes, influencers, bloggers, creadores de YouTube, expertos en SEO, especialistas en marketing digital y otros creadores con audiencias activas. Tras unirse, los afiliados generan enlaces únicos a través de MyTEKCE, conectan a sus audiencias con las propiedades de TEKCE y obtienen ingresos por referencia en transacciones verificadas.

