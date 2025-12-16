TEKCE Lance ses Nouveaux Programmes Partenaires et Affiliés à l'Échelle Mondiale

MALAGA, Espagne, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TEKCE Immobilier dévoile son Programme de partenariat immobilier étendu et un tout nouveau Programme d'Affiliation & Parrainage Immobilier qui facilite les transactions immobilières internationales tout en garantissant transparence et rentabilité pour tous. Ces deux programmes s'appuient sur la plateforme MyTEKCE et une version white-label de l'application TEKCE. Résultat: les partenaires et affiliés bénéficient d'un suivi en direct, peuvent offrir une expérience client personnalisée et accèdent au catalogue de plus de 7 000 immobiliers TEKCE en Espagne, aux Émirats Arabes Unis, en Turquie et à Chypre-Nord.

« Dans l'immobilier, tout repose sur la confiance. On a construit notre modèle pour que chaque acteur sache exactement ce qui se passe, quand et pourquoi », déclare Özkan Tekçe, DOP de TEKCE Immobilier. « Avec MyTEKCE et notre réseau de partenaires, vous ne travaillez pas simplement avec nous: vous opérez directement dans notre système, sous votre marque, avec vos clients, et une visibilité complète du processus — de la première demande jusqu'au paiement de la commission. »

Portée Globale, Contrôle Local

Pensé pour les agences et les conseillers indépendants, le Programme de Partenariat Immobilier TEKCE permet à un agent de Dubaï qui accompagne un acheteur vers l'Espagne, ou à un conseiller de Stockholm qui guide un client vers la Turquie, de travailler avec l'infrastructure et le stock TEKCE tout en gardant la main sur la relation-client.

MyTEKCE, la plateforme de partenariat immobilier international développée par TEKCE, permet d'enregistrer, suivre et gérer les clients en temps réel, sans zone d'ombre. Les partenaires qui intègrent MyTEKCE peuvent y suivre le statut client dans le CRM TEKCE.

L'application TEKCE existe en version white-label (marque blanche): les partenaires peuvent afficher des milliers d'annonces sous leur propre identité tout en profitant du portefeuille TEKCE. C'est la puissance d'une infrastructure d'entreprise combinée à la flexibilité locale. Le travail de centaines de collaborateurs TEKCE sur le terrain profite directement à nos partenaires, qui héritent de toute notre expertise collective.

Un Modèle Gagnant-Gagnant pour Toucher Plus Large

Le Programme d'Affiliation & Parrainage Immobilier TEKCE dépasse le cadre des professionnels de l'immobilier. Il s'adresse aussi aux anciens acheteurs et vendeurs, aux agences de voyage, influenceurs, blogueurs, YouTubeurs, experts SEO, spécialistes du marketing digital — bref, à tous ceux qui ont une audience engagée. Après leur inscription, les affiliés génèrent leurs liens personnels via MyTEKCE, orientent leur communauté vers les annonces TEKCE et obtiennent une commission sur les transactions confirmées.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/48b27031-6347-43a7-acdf-25fd77e77648/fr