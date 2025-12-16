TEKCE Expande Seu Alcance Global com Novos Programas de Parceria e Afiliados no Setor Imobiliário

MALAGA, Espanha, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A TEKCE Real Estate anunciou a expansão de seu Programa de Parcerias e o lançamento de um novo Programa de Afiliados, que tornam as vendas imobiliárias internacionais mais transparentes e vantajosas para todas as partes. Os programas operam na plataforma MyTEKCE e em uma versão white-label do App da TEKCE, oferecendo a parceiros e afiliados acompanhamento em tempo real, experiências personalizadas para seus clientes e acesso ao portfólio de mais de 7.000 imóveis da TEKCE na Espanha, nos Emirados Árabes Unidos, na Turquia e no Norte de Chipre.

“O mercado imobiliário é, no fim das contas, um negócio baseado em confiança. Criamos nosso modelo para que todas as partes envolvidas possam ver claramente o que está acontecendo, quando e por quê”, disse Özkan Tekçe, COO da TEKCE Real Estate. “Com o MyTEKCE e nosso ecossistema de parceiros, você não apenas colabora conosco, mas trabalha de forma transparente dentro do nosso sistema, com sua marca, seus clientes e total visibilidade do processo — desde o primeiro contato até o pagamento da comissão.”

Alcance global e controle local

Desenvolvido para imobiliárias e consultores independentes, o Programa de Parcerias da TEKCE permite que um corretor de Dubai atendendo um comprador interessado na Espanha, ou um consultor de Estocolmo atendendo um cliente interessado na Turquia, trabalhe dentro da infraestrutura e do portfólio da TEKCE, mantendo ao mesmo tempo o relacionamento direto com seus clientes.

O MyTEKCE, uma plataforma de parceria imobiliária internacional de última geração desenvolvida pela TEKCE, permite que os usuários registrem, acompanhem e gerenciem clientes de forma transparente e em tempo real. Os parceiros são integrados à plataforma, onde podem acompanhar o status dos clientes diretamente no CRM da TEKCE.

O App da TEKCE está disponível como uma solução white-label, permitindo que os parceiros apresentem milhares de imóveis com sua própria identidade de marca enquanto aproveitam o portfólio da TEKCE. Isso combina escala de nível empresarial com personalização local. O trabalho que centenas de membros da equipe TEKCE realizam todos os dias acaba refletindo diretamente para nossos parceiros, capacitando-os com toda a força da nossa expertise coletiva.

Um modelo ganha-ganha para alcançar públicos mais amplos

O Programa de Afiliados da TEKCE vai além dos profissionais do mercado imobiliário e inclui ex-compradores e vendedores, agências de viagem, influenciadores, blogueiros, YouTubers, especialistas em SEO, profissionais de marketing digital e outros criadores com audiências engajadas. Depois de ingressarem, os afiliados geram links exclusivos pelo MyTEKCE, conectam seu público aos imóveis da TEKCE e recebem renda por indicação em transações verificadas.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/48b27031-6347-43a7-acdf-25fd77e77648/pt