Mises à jour sur des actifs clés et 43,9 millions de dollars canadiens en rachats d'actions récents dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (« Redevances OR » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir de fournir les mises à jour suivantes concernant certains actifs. Les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Jason Attew, président et chef de la direction de Redevances OR, a déclaré : « La mise à jour de fin d'année d'aujourd'hui souligne la dynamique continue de notre portefeuille. Les progrès positifs réalisés à Dalgaranga, qui deviendra bientôt notre 23e actif en production, ainsi qu'à Cascabel, Marimaca MOD et Spring Valley, ont renforcé notre confiance dans leurs calendriers respectifs de développement, de construction et de production à court et moyen terme. Par ailleurs, la récente journée des marchés des capitaux organisée par Gold Fields a apporté davantage de clarté et de confiance quant au calendrier de développement de Windfall.

De plus, les résultats encourageants de l’exploration menée dans le cadre du projet AuWEST de TDG Gold, en Colombie-Britannique, et du projet aurifère à haute teneur Glenburgh de Benz Mining, en Australie-Occidentale, soulignent la valeur significative de nos actifs d'exploration avancés.

Alors que la confiance de Redevances OR dans notre profil de croissance d’onces d’équivalent d’or continue de se renforcer, nous pensons qu'une grande partie de la valeur décrite dans la mise à jour d'aujourd'hui n'est pas actuellement reflétée dans le cours de notre action. En conséquence, nous sommes restés actifs dans le cadre de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités, ayant racheté 920 632 actions ordinaires depuis le début de l'année à un prix moyen de 47,63 $ CA, pour un coût total de 43,9 millions de dollars canadiens. »

Dalgaranga (exploité par Ramelius Resources Ltd.)

Le 28 octobre 2025, Ramelius Resources Ltd. (« Ramelius ») a annoncé les résultats de son étude de préfaisabilité (« ÉPF ») sur Never Never et de son étude d'intégration Mt Magnet-Dalgaranga. Parmi les faits saillants, citons :

des réserves minérales initiales probables de 7,0 Mt à 7,3 g/t Au pour 1,6 Moz dans le gisement souterrain Never Never (y compris Pepper);

une production prévue de 1,8 Moz Au à un coût de maintien tout compris de 1 128 $ AU/oz sur une durée de vie de la mine de 11 ans; et

première production d'or au cours du second semestre de l'exercice 2026 (« EF26 ») de Ramelius (c'est-à-dire au cours du premier semestre de l'année civile 2026), avec une augmentation progressive de la production pour atteindre +250 koz d'or d'ici l'exercice 2030 de Ramelius.





L'intégration du gisement Never Never (y compris Pepper), ainsi que la modernisation prévue de l'usine de traitement de Mt Magnet pour atteindre une capacité de 5 millions de tonnes par an (« mtpa »), augmentent considérablement la production tout en garantissant à Ramelius un coût de production de l'or relativement plus faible.

De plus, Ramelius a publié certains résultats préliminaires issus d'une étude exploratoire concernant sa cible Gilbeys Underground, qui pourrait fournir une production d'or supplémentaire supérieure à celle indiquée dans l'étude de faisabilité préliminaire Never Never. Le gisement souterrain Gilbeys Main se trouve sous la fosse Gilbey's Main existante et se compose de trois filons principaux délimités latéralement : Four Pillars, West Winds et Applewood. L'accès se fera à partir des portails existants de la fosse Gilbeys, avec des percées supplémentaires, dans la fosse, destinées à la ventilation.

Enfin, Ramelius a également évoqué des travaux supplémentaires au niveau de l'étude préliminaire concernant une éventuelle mine à ciel ouvert à Never Never. Une fosse de 75 mètres de profondeur a été conçue et évaluée dans la partie supérieure de la ressource minérale de Never Never. La fosse sera située juste au nord de la fosse Gilbeys existante, qui est actuellement utilisée pour l'accès à la mine souterraine de Never Never.

Redevances OR détient une redevance sur les revenus bruts (« GRR ») de 1,44 % sur Dalgaranga.

Cascabel (exploité par SolGold plc)

Le 12 décembre 2025, SolGold plc (« SolGold ») a annoncé que Jiangxi Copper Company Limited (« JCC ») avait fait une offre indicative révisée non contraignante en espèces pour la totalité du capital social émis et à émettre de SolGold, à l'exception des actions déjà détenues par JCC (la « possible offre révisée »), au prix de 28 pence en espèces par action de SolGold (le « prix de la possible offre révisée »). Le conseil d'administration de SolGold a indiqué à JCC qu'il serait disposé à recommander aux actionnaires de SolGold de voter en faveur de la possible offre révisée, si une intention ferme de faire une offre aux mêmes conditions que la possible offre révisée était annoncée. Le prix de la possible offre révisée valorise l'ensemble du capital social émis et à émettre de SolGold à environ 842 millions de livres sterling (1,1 milliard de dollars). JCC est un actionnaire important de SolGold depuis décembre 2022 et détient 365 757 587 actions de SolGold, représentant approximativement 12,2 % du capital social émis de SolGold qui, avec la lettre d'intention de BHP Billiton Holdings Limited, la lettre d'intention de Newmont Corporation, la lettre d'intention de Maxit Capital LP et la lettre d'intention de Nicholas Mather, en faveur de la possible offre révisée, représente 40,7 % du capital social émis de SolGold.

Redevances OR détient une redevance de 0,6 % sur le rendement net de fonderie (« NSR ») sur l'ensemble de la propriété Cascabel, qui couvre environ 4 979 hectares. SolGold et/ou le propriétaire du projet ont le droit de racheter un tiers de la redevance NSR jusqu'en 2026. À partir de 2030 et jusqu'à la fin de 2039, Redevances OR recevra des paiements annuels minimums de 4,0 millions de dollars au titre de la redevance NSR.

Redevances OR, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive OR Royalties International Ltd. (« OR International »), détient également un flux de 6 % (le « flux aurifère ») lié à l'or contenu produit à Cascabel jusqu'à ce que 225 000 onces d'or aient été livrées, puis de 3,6 % pour la durée de vie restante de la mine.

En cas de changement de contrôle de SolGold, OR International a la possibilité de résilier le flux aurifère et de recevoir le remboursement des fonds du dépôt1 qui ont été avancés à cette date (20 millions de dollars avancés à ce jour par OR International au 15 décembre 2025), en plus d’un rendement (l' « option de résiliation de l'acheteur »); ou, si l'option de résiliation de l'acheteur n'est pas exercée, alors :

avant le troisième anniversaire de la clôture (date de clôture : 15 juillet 2024), un acquéreur de SolGold, tel que JCC, aura le droit unique de racheter 50 % du flux aurifère; ou

après le troisième anniversaire de la clôture, mais avant le cinquième anniversaire de la clôture, un acquéreur de SolGold, tel que JCC, aura le droit unique de racheter 33 % du flux aurifère; et, dans chaque cas, moyennant un paiement unique en or équivalant à 50 % ou 33 % (selon le cas) du montant alors avancé du dépôt1, plus un montant équivalant à un taux de rendement interne de 15 % sur la partie du dépôt rachetée1, plus des frais de changement de contrôle.





Pour plus de détails, veuillez vous reporter au communiqué de presse de Redevances OR intitulé « Osisko et Franco-Nevada acquièrent un flux aurifère sur le projet cuivre-or Cascabel de SolGold » et daté du 15 juillet 2024.

_____________________

1 Dépôt défini comme l'acompte préalable à la construction combiné à l'acompte de construction tel que défini à la date de clôture du 15 juillet 2024 :

Acompte préalable à la construction : OR International versera à SolGold des acomptes initiaux en espèces d'un montant total de 30 millions de dollars afin de financer les coûts préalables à la construction du projet, notamment :

10 millions de dollars à la clôture; et

deux acomptes supplémentaires échelonnés de 10 millions de dollars chacun, sous réserve de la réalisation d'étapes clés du développement et d'autres conditions préalables.





Acompte de construction : OR International versera à SolGold des acomptes supplémentaires d'un montant total de 195 millions de dollars pour financer les coûts de construction du projet, sous réserve des conditions habituelles, notamment la signature par SolGold d'un accord de protection des investissements avec le gouvernement équatorien concernant la construction et le développement du projet, l'obtention de tous les permis nécessaires, une décision de construction approuvée par le conseil d'administration et la disponibilité du solde du financement de la construction.

Marimaca MOD (exploité par Marimaca Copper Corp.)

Le 11 novembre 2025, Marimaca Copper Corp. (« Marimaca ») a annoncé que sa filiale chilienne, Marimaca NewCo Limitada (« Marimaca NewCo »), avait reçu la Resolución de Calificación Ambiental (« RCA ») officielle pour son projet Marimaca Oxide (« MOD »), situé dans la cordillère côtière basse de la région d'Antofagasta au Chili. La RCA représente l'approbation officielle de la Declaración de Impacto Ambiental (déclaration d'impact environnemental) (« DIA ») soumise par la société en décembre 2024 et marque une nouvelle étape stratégique vers la mise en chantier à MOD.

L'obtention de la RCA permet à Marimaca NewCo de passer à la phase suivante des activités d'autorisation pour le projet, connue sous le nom de permis sectoriels, qui sont des permis auxiliaires requis pour diverses étapes de la construction et de l'exploitation. Marimaca est déjà bien avancée dans la planification de cette phase, jetant les bases de son calendrier d'exécution principal et positionnant MOD pour être prêt à être construit au cours du second semestre de 2026. L'accent sera désormais mis sur le financement final du projet, dernier élément critique pour la décision finale d'investissement et la validation du projet Marimaca.

Redevances OR détient une redevance de 1 % NSR sur MOD de Marimaca, couvrant toutes les ressources minérales connues et les clibles d'exploration (1 310 hectares), et dispose d'un droit de préemption sur toute redevance, flux ou intérêt similaire lié au financement du projet.

Spring Valley (exploité par Solidus Resources, LLC, une filiale en propriété exclusive de Waterton Mining)

Le 6 novembre, Solidus Resources, LLC (« Solidus ») a annoncé que Wheaton Precious Metals International Ltd. (« WPMI ») avait conclu un accord définitif d'achat de métaux précieux (le « flux aurifère ») avec Waterton Gold Corp., une filiale de Waterton Gold LP (« Waterton Gold ») concernant le projet Spring Valley situé dans le Nevada, aux États-Unis (le « projet » ou « Spring Valley »), qui appartient à Solidus, une filiale en propriété exclusive de Waterton Gold.

À l'époque, Solidus avait indiqué qu'avec l'engagement de WPMI, le projet était désormais entièrement financé, soutenu par un capital engagé de 1,3 milliard de dollars. Les premiers travaux sur le site sont déjà en cours, Solidus se préparant à lancer la construction à grande échelle en 2026, afin d'atteindre l'objectif de première production d'or au cours du premier semestre de 2028.

Solidus a publié les résultats de l'étude de faisabilité (« ÉF ») de Spring Valley en février 2025, qui prévoit une durée de vie de la mine (« DVM ») de plus de 10 ans avec une production moyenne de plus de 300 mille onces (« koz ») d'or par an (à l'exclusion d'une année résiduelle de lixiviation de l'or), avec une production prévue de 348 koz d'or par an au cours des cinq premières années. Spring Valley est envisagé comme une seule grande mine à ciel ouvert avec un ratio de décapage sur la DVM de 2,9:1. L’ÉF était basée sur une réserve minérale probable de 243 millions de tonnes courtes, titrant 0,016 once par tonne courte d'or pour 3,8 Moz d'or contenu. Les estimations de production sont basées sur un taux de récupération moyen de l'or sur la DVM de 80,5 %.

Redevances OR détient une redevance de 2,5 % à 3,0 % NSR sur le cœur du gisement Spring Valley et une redevance de 0,5 % NSR sur les concessions périphériques, ces dernières ne représentant qu'un faible pourcentage de la ressource minérale totale définie. Une grande partie des ressources minérales actuellement limitées par la fosse se trouve dans la zone de redevance de 3,0 % NSR de Redevances OR, la majorité du reste étant située sur les concessions à redevance de 2,5 %. La redevance sur les concessions à 3,0 % devient payable une fois que 500 000 onces d'or ont été extraites de Spring Valley.

Windfall (exploité par Gold Fields Ltd.)

Le 12 novembre 2025, Gold Fields Ltd. (« Gold Fields ») a fourni des informations actualisées sur le projet aurifère Windfall, notamment les dépenses d'investissement actualisées et les calendriers prévisionnels « de base » et « optimiste », dans le cadre de la journée des marchés des capitaux organisée par la société à Londres, au Royaume-Uni.

Le scénario de base actualisé de Gold Fields prévoit la mise en service de l'usine au second semestre 2028, la première production d'or de Windfall étant donc prévue pour le premier semestre 2029, sous réserve de l'avancement des procédures d'autorisation en cours; le scénario optimiste prévoit la première production d'or au second semestre 2028. Le scénario optimiste prévoit l'obtention de tous les permis clés d'ici la fin du premier trimestre 2026, tandis que le scénario de base de Gold Fields suppose que tous les permis primaires et secondaires clés seront obtenus d'ici la fin du troisième trimestre 2026.

Plus précisément en ce qui concerne l'obtention des permis, Gold Fields a noté que le facteur ayant probablement le plus d'impact sur les retards potentiels (c'est-à-dire le scénario de base) a été la recommandation faite par le COMEX, un organisme indépendant qui comprend les Premières Nations ainsi que le gouvernement provincial du Québec, au ministère de l'Environnement d'approuver l'étude d'impact environnemental (« ÉIE ») de Windfall. Gold Fields comprend qu'elle bénéficie du soutien du gouvernement et des Premières Nations. Pour que Gold Fields réalise son scénario optimiste, il faudrait que la société conclue ses négociations avec les Premières Nations sur l'accord de partage des bénéfices avant la fin de l'exercice 2025 et qu'elle obtienne également la participation du public en janvier 2026, ce qui lui permettrait alors de potentiellement recevoir une recommandation et une approbation d'ici février 2026, puis tous les permis secondaires clés peu après. Sinon, Gold Fields est confiante envers son calendrier de base actualisé pour Windfall.

Gold Fields a également indiqué qu'une étude de faisabilité actualisée pour Windfall devrait désormais être attendue au cours du premier semestre 2026, qui comprend l'estimation actualisée du capital de 1,7 à 1,9 milliard de dollars américains.

Redevances OR détient une redevance de 2,0 à 3,0 % NSR sur le projet Windfall et les propriétés environnantes.

Altar (exploité par Aldebaran Resources Inc.)

Le 30 octobre 2025, Aldebaran Resources Inc. (« Aldebaran ») a annoncé les résultats d'une évaluation économique préliminaire (« ÉÉP ») préparée conformément aux standards de la Norme canadienne 43-101 pour le projet cuprifère et aurifère Altar situé à San Juan, en Argentine. Les résultats de l'ÉÉP ont été présentés sur une base de 100 %, alors qu'Aldebaran détient une participation de 80 % dans le projet, les 20 % restants étant détenus par Sibanye-Stillwater Ltd.

L’ÉÉP envisageait une combinaison d'exploitation à ciel ouvert et souterraine, suivie d'un traitement via un circuit de flottation conventionnel du cuivre d'une capacité nominale de 60 000 tonnes par jour. Il en résulte une durée de vie de la mine de 48 ans avec une production annuelle moyenne de 102 742 tonnes d'équivalent cuivre (« Éq.Cu ») pour la durée de vie de la mine (92 891 tonnes de Cu, 27 020 oz d'or et 525 192 oz d'argent (« Ag »)), avec 116 539 tonnes d’Éq.Cu pour les 30 premières années et 121 748 tonnes d’Éq.Cu pour les 20 premières années. L'équivalent cuivre a été calculé à partir des hypothèses de base de l'étude, soit 4,35 $/lb Cu, 2 500 $/oz Au et 27 $/oz Ag.

L’ÉÉP était basée sur une estimation des ressources minérales comprenant 2 397 Mt mesurées et indiquées titrant 0,42 % Cu, 0,07 g/t Au, 1,20 g/t Ag et 42 parties par million (« ppm ») de molybdène (« Mo »), ainsi que 1 215 Mt présumées titrant 0,37 % Cu, 0,04 g/t Au, 1,22 g/t Ag et 45 ppm Mo. Environ 80 % des ressources minérales (en tonnage) du plan minier sont classées comme mesurées et indiquées, les 20 % restants étant classés comme présumées.

Les prochaines étapes pour Aldebaran au cours des 12 à 18 prochains mois comprennent une mise à jour de l'estimation des ressources minérales (sur la base des forages intercalaires réalisés en 2024-2025 et des forages intercalaires à réaliser en 2025-2026 aux fins de la conversion des ressources minérales), l'achèvement de l’ÉPF d'Altar et la préparation d'une demande d'inclusion dans le cadre d'investissement RIGI de l'Argentine.

Redevances OR détient une redevance de 1,0 % NSR sur la majorité des gisements Altar, QDM et Radio.

Shaakichiuwaanaan (exploité par PMET Resources Inc.)

Le 20 octobre 2025, PMET Resources Inc. (« PMET ») a annoncé les résultats de l'étude de faisabilité CV5, portant uniquement sur le lithium, réalisée sur sa propriété Shaakichiuwaanaan (« Shaakichiuwaanaan »), détenue en propriété exclusive et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, Canada.

L'étude de faisabilité est basée sur une réserve minérale dérivée de la composante des ressources minérales indiquées de pegmatite à CV5, qui fait partie de l'actuelle ERM consolidée de Shaakichiuwaanaan, la plus grande ERM de pegmatite de lithium connue dans les Amériques et l'une des 10 plus importantes au monde. La première réserve minérale probable annoncée à l'époque pour CV5 était de 84,3 Mt à 1,26 % d'oxyde de lithium (Li 2 O) (ou 2,62 Mt d'équivalent carbonate de lithium « ECL »).

L'étude de faisabilité confirme que la pegmatite CV5, avec un taux de production nominal d'environ 800 000 tonnes par an de concentré de spodumène SC5.5, a le potentiel de positionner PMET parmi les quatre premiers producteurs mondiaux de concentré de spodumène. Avec une capacité de traitement du minerai prévue pouvant atteindre 5,1 Mtpa et une production s'étalant sur environ 20 ans, le projet Shaakichiuwaanaan a réaffirmé sa position mondiale en tant qu'exploitation de pegmatite lithium à grande échelle et à longue durée de vie.

L'étude de faisabilité consacrée exclusivement au lithium pour la pegmatite CV5 de Shaakichiuwaanaan est une exigence obligatoire pour lancer officiellement le processus d'autorisation finale de la mine par la société. Elle confirme la viabilité technique et économique de Shaakichiuwaanaan tout en fournissant un large champ d'application pour les soumissions EIEMS de PMET. Ensemble, l'étude de faisabilité et l’EIEMS (aux niveaux fédéral et provincial) seront adaptées à la portée complète d'une exploitation minière et d'un traitement pouvant atteindre 5,1 Mtpa et seront déposées conjointement afin de faire avancer le processus d'autorisation finale de la mine au Québec, une étape cruciale pour respecter le calendrier de développement de la société.

La décision finale d'investissement pour Shaakichiuwaanaan reste prévue pour le second semestre 2027, conformément au calendrier de développement de PMET. La décision prise à ce moment-là sera fondée sur : les résultats d'une multitude de discussions sur le financement du projet; des scénarios de développement optimisés supplémentaires issus d'études techniques détaillées; la récupération des coproduits et l'impact économique associé pour le projet Shaakichiuwaanaan; les conditions du marché en vigueur dans les chaînes d'approvisionnement clés; et aussi les relations commerciales de PMET avec ses clients et d'autres acteurs clés des chaînes d'approvisionnement en batteries et autres minéraux essentiels.

Redevances OR détient une redevance progressive de 1,5 à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2,0 % sur tous les autres produits, y compris le lithium, à Shaakichiuwaanaan. Redevances OR estime qu'une grande majorité (environ 80 à 95 %) des ressources minérales estimées de CV5 se trouve dans sa zone de redevance de 2,0 % NSR sur le lithium.

AuWEST (exploité par TDG Gold Corp.)

Le 15 octobre 2025, TDG Gold Corp. (« TDG ») a publié les résultats d'analyses supplémentaires issus de son programme de forage exploratoire de phase I entièrement financé sur la cible Aurora West, dans le cadre du projet Greater Shasta-Newberry (« GSN ») de TDG. Le programme d'exploration de phase I en cours implique désormais trois foreuses sur le projet phare GSN, détenu à 100 % par la société, dans le district de Toodoggone, en Colombie-Britannique.

Le trou de forage TDG25-001 de la phase I, dont TDG a déjà rendu compte le 2 septembre 2025, a démontré avec succès que la zone AuRORA Cu-Au-Ag d'Amarc/Freeport s'étend sur le territoire de TDG. Le trou TDG25-001 a livré une intersection impressionnante titrant 1,23 g/t Au, 1,8 g/t Ag, 0,23 % Cu sur 240,6 m. S'appuyant sur les résultats du TDG25-001, le trou de forage TDG-25-002 de la phase I 2025 récemment achevé a recoupé 1,02 g/t Au, 2,0 g/t Ag, 0,24 % Cu sur 164,0 m, y compris un sous-intervalle à plus haute teneur avec une moyenne de 1,73 g/t Au, 2,6 g/t Ag, 0,32 % Cu sur 67,0 m, démontrant que la minéralisation à Aurora West s'étend vers le sud et en aval du pendage du forage TDG25-001. Cette nouvelle extension commence à une profondeur verticale de 175 m sous la surface et reste ouverte à une expansion future.

Redevances OR détient une redevance de 1,0 % NSR sur AuWEST et plus largement sur le projet GSN de TDG.

Glenburgh (exploité par Benz Mining Corp.)

Le 8 décembre 2025, Benz Mining Corp. (« Benz ») a annoncé une nouvelle découverte lors des forages en cours dans sa zone prioritaire 126, au sein de son projet aurifère Glenburgh, détenu à 100 % dans la région de Gascoyne, en Australie-Occidentale. Glenburgh est un projet d'exploration avancé qui bénéficie d'un permis d'exploitation minière. Glenburgh abrite un corridor minéralisé de 18 à 20 km ancré par le grand gisement Icon-Apollo (minéralisation aurifère épaisse et massive) et le système à haute teneur Zone 126 (lentilles souterraines).

Depuis l'acquisition de Glenburgh (et Mt Egerton) auprès de Spartan Resources Ltd. (aujourd'hui Ramelius Resources Ltd.) en janvier 2025, Benz a agi rapidement, repensant le modèle géologique et affinant sa compréhension de la zone à haute teneur 126 à Glenburgh. La Zone 126 apparaît comme un système aurifère à haute teneur à lentilles multiples, où les forages ont validé un nouveau modèle de pliage plongeant vers le nord-est contrôlant la minéralisation. À ce jour, au moins cinq lentilles minéralisées, toutes ouvertes en profondeur et latéralement, ont été identifiées.

Les forages réalisés dans le cadre du projet aurifère Glenburgh continuent de démontrer le potentiel d'envergure de la zone 126, la lentille 4 devenant de plus en plus profonde, épaisse et à haute teneur à mesure que les forages progressent dans des parties du système qui n'avaient pas encore été testées. Une extension importante en profondeur a été confirmée par le trou 25GLR117, qui a donné 15,0 m à 12,7 g/t Au à partir de 875 m, ce qui représente un écart de plus de 200 m par rapport aux forages précédents. Ce résultat marque l'intersection la plus riche enregistrée à ce jour dans la lentille 4 et confirme de manière substantielle le modèle structurel de Benz en profondeur. Ces récents résultats de forage continuent de renforcer la forte continuité de la minéralisation à haute teneur le long du plongeant et soulignent l'opportunité significative de continuer à développer cette lentille pour en faire un gisement de minerai à haute teneur important.

Outre la croissance continue de la lentille 4, le forage a maintenant permis de découvrir le premier trou dans la position émergente de la lentille 5. Le trou 25GLR090 a recoupé 2,0 m à 16,0 g/t Au à partir de 475 m. Il est important de noter que cette intersection se trouve à la marge de la géométrie interprétée de la lentille. Les lentilles 1 à 5 restent toutes ouvertes en profondeur, les forages récents continuant à démontrer un fort potentiel d'extensions à haute teneur.

Redevances OR détient une redevance de 1,08 % GRR sur Glenburgh.

Mises à jour supplémentaires sur des projets

Le 28 octobre 2025, Alamos Gold Inc. (« Alamos ») a annoncé que l'étude d'expansion du district aurifère Island avait été reportée au premier trimestre 2026 (initialement prévu au courant du quatrième trimestre de 2025). Redevances OR détient une redevance de 1,38 à 3,0 % sur la mine souterraine Island Gold d'Alamos; en outre, une petite partie de la limite Est de la fosse Magino est également couverte par une redevance de 3,0 % NSR.





Le 2 décembre 2025, Orla Mining Ltd. (« Orla ») a annoncé que la mise à jour de l'étude de faisabilité de son projet South Railroad dans le Nevada avait été reportée au premier trimestre 2026 (au lieu du quatrième trimestre 2025). Redevances OR, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive OR International, détient un flux argentifère de 100 % sur South Railroad et le gisement Jasperoid Wash d'Orla.





Sources des informations techniques :

Dalgaranga

Site Web de l'opérateur : https://www.rameliusresources.com.au/dalgarangagoldmine/ (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de Ramelius Resources Ltd. (daté du 28 octobre 2025) https://www.rameliusresources.com.au/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2025/10/ASX-RELEASE-20251028-Never-Never-PFS-Magnet-Integration-FINAL.pdf (Profil de l’actif, réserves et ressources minérales, durée de vie de la mine, production sur la durée de vie de la mine)

Communiqué de presse de Ramelius Resources Ltd. (daté du 28 octobre 2025) https://www.rameliusresources.com.au/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2025/10/5-Year-Gold-Production-Outlook-FINAL.pdf (Profil de l’actif)

Présentation de Ramelius Resources Ltd. (datée du 28 octobre 2025) https://www.rameliusresources.com.au/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2025/11/Investor-Presentation-EUUS-5-Year-Growth-Pathway-to-500koz-Nov-2025-1.pdf (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de Benz Mining Corp. (daté du 18-13-2025) https://api.investi.com.au/api/announcements/bnz/25a102bd-442.pdf (Profil de l’actif)





Cascabel

Site Web de l'opérateur : https://solgold.com.au/projects/ecuador/cascabel-project/ (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de SolGold plc (daté du 26 novembre 2025) https://polaris.brighterir.com/public/solgold/news/rns/story/xe88dnx (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de SolGold plc (daté du 12 décembre 2025) https://polaris.brighterir.com/public/solgold/news/rns/story/x50jopr (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de SolGold plc (daté du 28 juillet 2025) https://polaris.brighterir.com/public/solgold/news/rns/story/xl9vv9x (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de SolGold plc (daté du 17 juillet 2025) https://polaris.brighterir.com/public/solgold/news/rns/story/wk42j1r (Profil de l’actif)

Rapport technique NI 43-101 – Étude de préfaisabilité pour le projet Cascabel, province d'Imbabura, Équateur, SolGold plc (date de publication : 08/03/2024) https://wp-solgold-2023.s3.ca-central-1.amazonaws.com/media/2024/03/CAPR2807_Cascabel_PFS-report_V20240309_v2.pdf (Profil de l’actif, réserves minérales et ressources minérales, durée de vie de la mine, production sur la durée de vie de la mine)





Marimaca MOD

Communiqué de presse de Marimaca Copper Corp. (daté du 11 novembre 2025) https://marimaca.com/marimaca-announces-receipt-of-environmental-approval-for-the-marimaca-oxide-deposit/ (Profil de l’actif, réserves minérales et ressources minérales, durée de vie de la mine, production sur la durée de vie de la mine)

Présentation de Marimaca Copper Corp. (datée du 26 août 2025) https://marimaca.com/wp-content/uploads/2025/08/Marimaca-Oxide-Deposit-DFS-Presentation-August-2025-1.pdf (Profil de l’actif, réserves minérales et ressources minérales, durée de vie de la mine, production sur la durée de vie de la mine)





Spring Valley

Site Web de l'exploitant : https://solidus-resources.com/spring-valley-project/2025-feasibility-study/ (Profil de l’actif)

Site Web de l'exploitant : https://solidus-resources.com/spring-valley-project/technical-report/ (Ressources minérales et réserves minérales)

Communiqué de presse de Solidus Resources (daté du 06/11/2025) https://solidus-resources.com/wheaton-precious-metals-announces-the-acquisition-of-a-gold-stream-on-the-spring-valley-project-located-in-nevada/ (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de Solidus Resources (daté du 18 février 2025) https://solidus-resources.com/solidus-resources-llc-announces-positive-feasibility-study-results-for-its-spring-valley-gold-project-in-nevada/ (Ressources minérales et réserves minérales, durée de vie de la mine, production sur la durée de vie de la mine, profil de l’actif)





Windfall

Site web de l'opérateur : https://windfallmininggroup.com/ (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de Gold Fields Ltd. (daté du 12 novembre 2025) https://www.overend.co.za/download/media-release-i-cmd-i-12nov25-final-an.pdf (Profil de l’actif)

Présentation de l'entreprise lors de la journée des marchés financiers de Gold Fields (datée du 12/11/2025) https://www.goldfields.com/pdf/investors/presentation/2025/capital-markets-day-final-presentation-v3.pdf (Profil de l’actif)

Transcription de la journée des marchés financiers de Gold Fields (datée du 12 novembre 2025) https://seekingalpha.com/article/4847230-gold-fields-limited-gfi-analyst-investor-day-transcript (Profil de l’actif)





Altar

Site Web de l'exploitant : https://aldebaranresources.com/projects/altar-copper-gold/overview/ (Profil de l’actif)

Communiqué de presse d'Aldebaran Resources Inc. (daté du 30 octobre 2025) https://aldebaranresources.com/aldebaran-pea-for-the-altar-project-reports-48-year-mine-life-after-tax-npv-8-of-us2-billion-and-20-5-irr/ (Profil de l’actif, ressources minérales, durée de vie de la mine, production sur la durée de vie de la mine)





Shaakichiuwaanaan

Site Web de l'exploitant : https://www.pmet.ca/projects/shaakichiuwaanaan/ (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de PMET Resources Inc. (daté du 20 octobre 2025) https://www.pmet.ca/news/pmet-resources-delivers-positive-cv5-lithium-only-feasibility-study-for-its-large-scale-shaakichiuwaanaan-project/ (Profil de l’actif, ressources minérales et réserves minérales, durée de vie de la mine, production sur la durée de vie de la mine)





AuWEST

Site Web de l'exploitant : https://tdggold.com/projects/gs-n-02/ (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de TDG Gold Corp. (15 octobre 2025) https://tdggold.com/news-2/2025-03/20251015-02/ (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de Sable Resources Ltd. (24 avril 2025) https://sableresources.com/sable-sells-third-party-royalties-and-grants-royalty-to-osisko-gold-royalties/ (Profil de l’actif)





Glenburgh

Site Web de l'exploitant : https://benzmining.com/projects/glenburgh-gold-project/ (Profil de l’actif)

Communiqué de presse de Benz Mining Corp. (08/12/2025) https://api.investi.com.au/api/announcements/bnz/d6159651-581.pdf (Profil de l’actif)





Island Gold District

Site Web de l'exploitant : https://www.alamosgold.com/operations/producing-mines/island-gold-canada/default.aspx (Profil de l’actif)

Communiqué de presse d'Alamos Gold Inc. (daté du 28 octobre 2025) https://s24.q4cdn.com/779615370/files/doc_financials/2025/q3/20251029-Alamos-Gold-Q3-2025-Earnings-Release-Final.pdf (Profil de l’actif)





South Railroad

Site Web de l'opérateur : https://orlamining.com/asset/south-carlin-complex/south-railroad-project/ (Profil de l’actif)

Communiqué de presse d'Orla Mining Ltd. (daté du 02/12/2025) https://orlamining.com/news/orla-discovers-high-grade-oxide-gold-beyond-pit-shells-at-south-carlin-complex/ (Profil de l’actif)





Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances OR Inc., et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances OR Inc. : Grant Moenting

Vice-président, marchés des capitaux

Portable : (365) 275-1954

Courriel : gmoenting@ORroyalties.com Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél : (514) 940-0670 x105

Courriel : htaylor@ORroyalties.com



Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, que le développement et les étapes déterminantes atteintes par les opérateurs des propriétés sur lesquelles la Société détient un droit le seront dans des délais anticipés. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots suivants l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Redevances OR ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s’y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit (collectivement, un « droit »); les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l’obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l’accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l’issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d’exploration, de développement et d’exploitation minière, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; (ii) en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Redevances OR, (b) une guerre commerciale ou de nouvelles barrières tarifaires,(c) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (d) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l’un ou l’autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Redevances OR détient un droit, ou par l’entremise desquelles elles sont détenues, (e) la disponibilité continue du capital et du financement à Redevances OR ou aux opérateurs des propriétés, et les conditions générales de l’économie, du marché ou des affaires, et (f) les réponses des gouvernements concernés aux épidémies de maladies infectieuses et l’efficacité de ces réponses, ainsi que l’impact potentiel des épidémies de maladies infectieuses sur les activités, les opérations et la situation financière de Redevances OR; (iii) en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d’affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Redevances OR, ou qui sont poursuivies par Redevances OR, (b) l’intégration des actifs acquis ou (c) la détermination du statut de PFIC de Redevances OR. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l’absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l’absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient un droit, (i) l’exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d’une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l’exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l’absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l’exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d’un plan adéquat d’intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle de Redevances OR déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur de Redevances OR sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Redevances OR souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Redevances OR considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Redevances OR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.