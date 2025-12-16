Bombardier rehausse la connectivité en vol grâce un nouveau routeur intelligent pour les avions Challenger et Global





Bombardier lance un dispositif de connectivité haute performance – le Smart Router – une solution puissante pour l’aviation connectée d’aujourd’hui

Le Smart Router permettra aux clients de Bombardier de rester connectés, grâce à une conception qui intègre un soutien et une sécurité 24 heures sur 24, rehaussant l’expérience des clients et des exploitants, au sol comme dans les airs

Le Smart Router sera disponible comme équipement de base pour l’ensemble du portefeuille d’avions Challenger et Global en production d’ici 2026

Les clients peuvent dès maintenant prendre rendez-vous pour l’installation du Smart Router dans les centres de service de Bombardier de partout dans le monde

MONTRÉAL, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui le lancement de son routeur Smart Router, une solution de connectivité haute performance conçue pour répondre à l’évolution des besoins des voyageurs d’affaires d’aujourd’hui. Créé en collaboration avec Collins Aerospace – le fournisseur de services de connectivité privilégié de Bombardier – le Smart Router de Bombardier est un dispositif d’acheminement de pointe conçu pour offrir une connectivité embarquée des plus fluides. Il dispose de capacités avancées de commutation de réseau et d’acheminement à chemins multiples, assurant un service stable et ininterrompu lors de la transition de l’avion d’un réseau à l’autre.

Conçu dans un souci d’innovation, le Smart Router de Bombardier intègre les plus récentes technologies comme le Wi-Fi 6, la capacité cellulaire 5G, les caractéristiques de sécurité modernes et les redondances intégrées comme le Protocole de redondance de routeur virtuel (VRRP). De plus, il offre un dépannage accéléré, en temps réel, grâce à un soutien à distance et à l’isolation des défaillances, pour une détection et une résolution rapide des problèmes afin de maximiser l’efficacité opérationnelle et la réactivité pour chaque client.

« Bombardier est fière de donner à ses clients l’assurance de voler partout dans le monde avec confort et style, grâce à une connectivité fiable et de haute performance conçue pour répondre aux besoins actuels des clients en matière de commodité accrue », a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie de Bombardier. « L’introduction du Smart Router de Bombardier dans notre flotte témoigne de l’attention que nous portons à nos clients, en leur offrant une expérience cabine harmonieuse et de haut niveau, sans interruption. »

« L’innovation est au cœur de l’ADN de Bombardier, et l’ajout du nouveau routeur Smart Router comme équipement de base des avions est un autre exemple d’une amélioration clé du produit », a souligné Peter Likoray, vice-président principal, Ventes d’avions de Bombardier. « Conçu avec la sécurité comme pilier central et afin de rehausser notre soutien grâce au dépannage en temps réel par assistance à distance et isolation des défaillances, le dispositif intègre une protection cybernétique améliorée qui procure confiance et tranquillité d’esprit, partout et à tout moment. »

La sécurité fait partie intégrante de la conception du Smart Router, qui offre un chiffrement à l’échelle de l’entreprise, des pare-feu évolués et une protection robuste contre les cybermenaces. Cette mise à niveau marque une avancée importante par rapport aux technologies comparables sur le marché et répond aux besoins de connectivité haute vitesse et haute capacité des particuliers, des entreprises, des gouvernements et des forces militaires.

Le Smart Router de Bombardier est déjà installé comme équipement de base sur les avions Challenger 650, Global 5500 et Global 6500 de Bombardier. Il sera offert comme équipement de base pour tous les avions Challenger et Global en production d’ici la fin de 2026. Les exploitants actuels de certains avions Global et Challenger peuvent dès maintenant planifier l’installation de ce routeur dans les centres de service de Bombardier à l’échelle mondiale.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

