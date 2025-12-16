DAVIDsTEA dévoile leurs résultats du troisième trimestre

Faits saillants

Les ventes ont atteint 12,6 M$ au cours du troisième trimestre, contre 14,0 M$ lors du trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Croissance des ventes en magasin et des ventes de magasins comparables de 2,9 %, pour un cumul sur deux ans de 21 %, reflétant la poursuite de la dynamique du commerce de détail.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont été réduits de 26,5 % au cours du trimestre pour atteindre 6,4 M$, grâce à une réduction significative des coûts d'exploitation.

La perte nette a été réduite à 0,6 M$, contre 1,6 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Un financement de 2,7 M$ lié aux revenus réalisé au cours du trimestre et un placement privé de 3,0 M$ conclu après la fin du trimestre.

Ouverture d'un nouveau magasin au centre commercial Laurier Québec en décembre et objectif d’ouvrir six nouveaux magasins au cours de l'exercice 2026.





MONTRÉAL, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSX-Venture : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui leurs résultats du troisième trimestre clos le 1er novembre 2025.

« Notre priorité demeure d’assurer la rentabilité à chaque trimestre tout en atteignant nos objectifs annuels de ventes. Nous avons délibérément synchronisé nos initiatives marketing clés avec la période des Fêtes et le quatrième trimestre, qui est saisonnièrement plus fort, et nous continuons de réaliser des progrès significatifs dans la mise en œuvre de notre stratégie omnicanale axée sur nos magasins », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de Les Thés DAVIDsTEA. « Les ventes en magasin et les ventes de magasins comparables ont augmenté de 2,9 % au cours du trimestre, s’ajoutant à la croissance de 18,1 % au T3 2024, soulignant la force du commerce de détail physique en tant que principal moteur de l'engagement envers la marque, de la découverte des produits et de la valeur client à long terme. »

« Bien que les canaux de vente en ligne et de gros ont été touchés par le ralentissement économique, les droits de douane américains et la suppression de l'exemption de minimis – pour les livraisons d’achats effectués en ligne aux consommateurs américains – qui exonérait auparavant la plupart des commandes américaines de droits et taxes et facilitait le traitement efficace des marchandises par le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, nous continuons de concentrer nos efforts sur l’adaptation de notre chaîne d’approvisionnement afin de répondre à ces défis », a ajouté Mme Segal. « Alors que nous entrons dans le quatrième trimestre, période de pointe en termes de vente, les premières tendances qui émergent du canal de la vente au détail sont encourageantes, et nous conservons une grande confiance dans notre stratégie de croissance reposant sur une expansion disciplinée de notre réseau de magasins et à une mise en œuvre omnicanale, dans le but de renouer avec une croissance durable et rentable. »

« Le troisième trimestre a reflété les avantages d'une exécution rigoureuse, tant au sein de nos activités opérationnelles que dans la gestion de notre bilan », a déclaré Frank Zitella, président, chef de la direction financière et chef de l’exploitation de Les Thés DAVIDsTEA. « Nous avons considérablement réduit nos coûts d'exploitation, notamment grâce à notre plateforme technologique à moindre coût, qui a permis de diminuer de manière permanente les dépenses liées aux technologies de l'information et d'améliorer notre levier opérationnel. »

« Nous sommes également en bonne voie pour doubler notre présence commerciale au Canada », a poursuivi M. Zitella. « Notre objectif est d'ouvrir jusqu’à six nouveaux magasins au cours de l'exercice 2026. Pour l’atteindre, nous avons signé des contrats pour l'ouverture de deux magasins au cours du premier semestre, signé des lettres d'intention pour l'ouverture de deux autres magasins au cours du second semestre et nous recherchons activement des emplacements pour les magasins restants. »

« Pour ce qui est des ressources en capital, nous avons accru nos liquidités grâce à un financement de 2,7 millions de dollars lié aux revenus réalisé au cours du trimestre, suivi d'un placement privé de 3 millions de dollars réalisé après la fin du trimestre », a conclu M. Zitella. « Grâce à une base de coûts structurellement réduite et à un bilan amélioré, nous sommes bien placés pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance avec discipline et flexibilité. »

Résultats d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice 2025

Ventes. Au troisième trimestre de l’exercice 2025, les ventes ont atteint 12,6 M$, une baisse de 1,4 M$, ou 10,2 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes au Canada, qui ont représenté 88,5 % des revenus totaux, ont diminué de 0,8 M$, ou 7,1 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes aux États-Unis ont atteint 1,5 M$, soit une baisse de 0,6 M$, ou 28,3 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

DAVIDsTEA vise à offrir une proposition de valeur qui trouve un écho auprès des consommateurs, soutenue par une expérience mémorable tant en magasin qu'en ligne, afin de stimuler les ventes alors que la Société évolue dans un contexte économique difficile.

Les ventes en magasin ont atteint 4,9 M$, soit une augmentation de 0,2 M$, ou 2,9 %, par rapport aux ventes de 4,7 M$ du trimestre correspondant de l'exercice précédent. DAVIDsTEA comptait 20 magasins à la fin du trimestre, contre 19 magasins par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La croissance des ventes de magasins comparables1 était de 2,9 %, s’ajoutant à la croissance des ventes de magasins comparables de 18,1 % du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes en magasin ont représenté 38,5 % des ventes, contre 33,7 % des ventes au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les ventes en ligne ont atteint 5,3 M$, soit une baisse de 1,1 M$, ou 16,9 %, par rapport aux 6,4 M$ du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les ventes en ligne ont représenté 41,9 % des ventes, contre 45,3 % des ventes au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les ventes en gros ont atteint 2,5 M$, une baisse de 0,5 M$, ou 16,6 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les ventes en gros ont représenté 19,5 % des ventes, contre 21,0 % au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Bénéfice brut. Le bénéfice brut a atteint 5,9 M$, soit une baisse de 1,3 M$, ou 17,9 %, par rapport aux 7,2 M$ du trimestre correspondant de l’exercice précédent. La baisse du bénéfice brut est principalement attribuable à la diminution des ventes, à une légère baisse de la marge sur les produits et à une légère augmentation des coûts d'exécution. Ces facteurs ont été partiellement atténués par une baisse des coûts de livraison. Le bénéfice brut en pourcentage des ventes a baissé pour atteindre 47,0 % au troisième trimestre, comparativement à 51,5 % au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Frais de vente, généraux et administratifs. Les frais de vente, généraux et administratifs ont atteint 6,4 M$, soit une baisse de 2,3 M$, ou 26,5 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Au cours du troisième trimestre de l'exercice précédent, DAVIDsTEA avait engagé des montants dus au titre de contrats déficitaires de 3,1 M$, une charge qui n'a pas été engagée au cours du dernier trimestre. Les dépenses liées aux TI, qui sont comprises dans les frais de vente, généraux et administratifs, ont été réduites de 1,5 M$ grâce à la conversion réussie de l'ensemble des technologies de DAVIDsTEA vers un système d'exploitation moins coûteux en novembre 2024. Cette transition stratégique a permis de réduire de manière significative et permanente les coûts d'exploitation, garantissant ainsi des gains d'efficacité durables à l'avenir. De plus, la Société a enregistré des économies de 0,5 M$ en dépenses de marketing par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Ces économies ont été partiellement contrebalancées par une reprise nette de 2,1 M$ sur les charges de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisées au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent, ainsi que par une augmentation de 0,4 M$ des salaires, traitements et avantages sociaux au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025.

En pourcentage des ventes, les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué à 50,7 %, contre 62,0 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

BAIIA, BAIIA ajusté et BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes)1. Le BAIIA était de 0,7 M$, contre un montant négatif de 0,6 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté a atteint 0,8 M$ au troisième trimestre, contre 1,0 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes) s'est établi à un montant négatif de 0,4 M$, contre un montant négatif de 30 000 $ au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Perte nette et bénéfice (perte) net(te) ajusté(e).1 La perte nette s'est élevée à 0,6 M$, contre une perte nette de 1,6 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La perte nette ajustée s'est élevée à 0,6 M$, comparativement à un bénéfice net ajusté de 12 000 $ au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Perte nette entièrement diluée par action et bénéfice (perte) net(te) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire.1 La perte nette entièrement diluée par action ordinaire a été de 0,02 $, contre une perte nette entièrement diluée par action ordinaire de 0,06 $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La perte nette entièrement diluée ajustée par action ordinaire1, qui correspond au bénéfice net ajusté entièrement dilué sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation, a été de 0,02 $, contre une perte nette entièrement diluée ajustée d’un montant nul au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

1Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS et ratios » du présent communiqué de presse.

Liquidités et ressources en capital

Au 1er novembre 2025, la Société disposait d’une trésorerie s’élevant à 8,1 M$ détenue par les principales institutions financières canadiennes.

Le fonds de roulement était de 10,7 M$ au 1er novembre 2025, contre 12,8 M$ au 1er février 2025. La diminution du fonds de roulement est attribuable à une baisse de la trésorerie de 8,1 M$ et à des avances liées à des revenus de 2,5 M$. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une augmentation des stocks de 5,5 M$ et une diminution des dettes commerciales et autres de 2,8 M$.

La principale source de liquidités de DAVIDsTEA est l'encaisse et le flux de trésorerie généré par ses activités d’exploitation. Les besoins en fonds de roulement sont liés à l'achat de stocks, au paiement des salaires, aux dépenses technologiques courantes et à d'autres coûts d'exploitation.

Au cours du trimestre, DAVIDsTEA a conclu une entente de financement lié aux revenus, en vertu duquel elle a reçu un financement anticipé de 2,7 M$. Selon les modalités de l'entente, la Société est tenue de verser 7 % des revenus générés par ses canaux de vente au détail et de commerce électronique jusqu'à ce qu'un montant de remboursement fixe de 2,9 M$ ait été atteint. Le montant de remboursement fixe correspond au financement contractuel de 2,7 M$ majoré d'un coût de financement fixe de 8,0 %.

Les besoins en fonds de roulement fluctuent au cours de l'exercice, augmentant au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice, car DAVIDsTEA prend alors en charge des quantités croissantes de stocks en prévision de sa saison de vente de pointe au quatrième trimestre de l'exercice. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 412 000 $ au troisième trimestre de l’exercice 2025. Elles comprenaient 40 000 $ en achat de mobilier et d'équipement, 303 000 $ en améliorations locatives et 69 000 $ en matériel informatique, atténuées par une prime à l'installation de 175 000 $. Les dépenses d’investissement s’étaient élevées à 608 000 $ au troisième trimestre de l’exercice 2024, et elles comprenaient 120 000 $ en mobilier et équipements, 463 000 $ en améliorations locatives et 25 000 $ en matériel informatique.

Au 1er novembre 2025, DAVIDsTEA avait des engagements financiers liés à l'achat de biens et de services exécutoires et juridiquement contraignants, s'élevant à 10,2 M$, déduction faite d'avances de 0,2 M$ (1er février 2025 : 7,4 M$, déduction faite d'avances de 0,5 M$), qui devraient être acquittés dans les 12 mois. Les engagements comprennent des paiements variables requis dans le cadre de certains contrats de services informatiques qui sont basés sur les ventes avec des montants minimums engagés au-delà de l'exercice 2027 s'élevant à 0,1 M$.

Le 19 novembre 2025, dans le cadre d'un Placement privé, la Société a émis 3 333 334 unités au prix de 0,90 $ par unité, pour un produit de 3 M$. Chaque unité se compose d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription entier confère à son détenteur le droit d'acheter une action ordinaire supplémentaire de la Société au prix de 1,25 $ pendant un an à compter de la date de clôture du Placement privé et au prix de 1,50 $ pendant un an après cette période. Si, à tout moment après la date correspondant à quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du Placement privé, le cours de clôture des actions ordinaires de la Société à la Bourse de croissance TSX est d'au moins 2,00 $ pendant une période d'au moins 20 jours de bourse consécutifs, les bons de souscription expireront, au gré de la Société, le 30e jour suivant la date à laquelle la Société aura envoyé aux porteurs de bons de souscription un avis dans la forme prescrite.

La Société n'a versé aucune commission et n’a payé aucuns autres frais dans le cadre du Placement privé. Les actions et les bons de souscription émis dans le cadre du Placement privé sont soumis à des restrictions de revente pendant une période de quatre mois se terminant le 20 mars 2026.

Bien que des incertitudes subsistent quant au moment où la rentabilité durable sera rétablie, la direction reste concentrée sur la mise en œuvre du plan stratégique de la Société. Celle-ci continue d'exercer ses activités dans un environnement difficile, caractérisé par l'imposition de droits de douane par les États-Unis, l'évolution du comportement des consommateurs et les pressions inflationnistes persistantes qui pèsent sur la confiance de ceux-ci.

Données financières consolidées résumées

(en milliers de dollars canadiens, sauf l’information relative aux montants par action)

Pour les trois mois clos les Pour les neuf mois clos les 1 novembre 2 novembre 1 novembre 2 novembre 2025 2024 2025 2024 Ventes 12 613 $ 14 039 $ 37 488 $ 38 565 $ Coût des ventes 6 683 6 815 19 397 20 270 Bénéfice brut 5 930 7 224 18 091 18 295 Frais de vente, généraux et administratifs 6 394 8 700 19 992 23 860 Résultat d'exploitation ( 464 ) (1 476 ) (1 901 ) (5 565 ) Charges financières 222 185 648 450 Revenus financiers (45 ) (86 ) (180 ) (306 ) Perte nette ( 641 ) $ (1 575 ) $ (2 369 ) $ (5 709 ) $ Ventes - par pays Canada 11 157 $ 12 007 $ 32 994 $ 33 366 $ États-Unis 1 456 2 032 4 494 5 199 Ventes - par canal En ligne 5 287 6 359 16 822 18 584 En magasin 4 862 4 726 14 698 13 442 En gros 2 464 $ 2 954 $ 5 968 $ 6 539 $ Croissance des ventes de magasins comparables 2,9 % 18,1 % 7,0 % 12,0 % Ventes en magasin comparables par mètre carré 313 $ 288 $ 891 $ 818 $ BAIIA(1) 686 ( 593 ) 1 585 (3 372 ) BAIIA ajusté(1) 802 1,010 2,167 (118 ) BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes)(1) ( 386 ) ( 30 ) (1 459 ) (2 702 ) Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e)(1) ( 632 ) 12 (2 187 ) (2 597 ) Bénéfice (perte) net(te) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire(1) (0,02 ) $ - $ (0,08 ) $ (0,10 ) $ Bénéfice brut en pourcentage des ventes 47,0 % 51,5 % 48,3 % 47,4 % Frais de vente, généraux et administratifs en pourcentage des ventes 50,7 % 62,0 % 53,3 % 61,9 % ________________

1Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS et ratios » du présent communiqué de presse.

Pour les trois mois clos les Pour les neuf mois clos les 1 novembre 2 novembre 1 novembre 2 novembre 2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie provenant des (utilisés dans les) activités d'exploitation ( 611 ) $ 2 842 $ (6 667 ) $ ( 715 ) $ Flux de trésorerie provenant des (utilisés dans les) activités de financement 1 289 (1 002 ) (1 065 ) (2 562 ) Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement (237 ) (608 ) (368 ) (1,381 ) Diminution de la trésorerie durant la période 441 1 232 (8 100 ) (4 658 ) Trésorerie à la fin de la période 8 087 $ 7 942 $ 8 087 $ 7 942 $ Flux de trésorerie disponibles ( 848 ) $ 2 234 $ (7 035 ) $ (2 096 ) $ Rotation des stocks 0,22 0,24 0,70 0,69 Investissements en immobilisations 237 $ 608 $ 368 $ 1 381 $ Nombre de magasins 20 19 20 19 1 novembre 2 août 3 mai 1 février Aux 2025 2025 2025 2025 Trésorerie 8 087 $ 7 646 $ 10 402 $ 16 187 $ Comptes débiteurs 2 378 1 797 2 237 1 775 Stocks 18 182 16 008 12 989 12 736 Dépenses payées d'avance et dépôts 949 2 206 1 965 1 468 Dettes commerciales et autres 9 063 $ 8 930 $ 7 527 $ 11 814 $

Information sur la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2025 se tiendra aujourd’hui à 8 h 30, heure de l’Est. La conférence téléphonique sera transmise en webdiffusion, et il sera possible d’y accéder dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à ir.davidstea.com/fr. La webdiffusion sera archivée en ligne deux heures après la fin de la conférence et sera disponible pendant un an.

Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS et ratios

Le présent communiqué comprend des « mesures financières non conformes aux IFRS », en ce qui concerne notamment 1) le BAIIA, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté (après charges locatives équivalentes), 2) le bénéfice (perte) d’exploitation ajusté(e) et 3) le bénéfice (perte) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire, 4) la croissance des ventes de magasins comparables et 5) ventes en magasins comparables par mètre carré. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas définies par les IFRS et peuvent différer des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Nous croyons que ces mesures financières non conformes aux IFRS fournissent aux investisseurs avertis des renseignements utiles sur nos activités passées. Nous présentons ces mesures financières non conformes aux IFRS comme des mesures supplémentaires du rendement parce que nous croyons qu’elles facilitent l’évaluation comparative de notre rendement d’exploitation par rapport à ce même rendement présenté selon les IFRS, tout en isolant les incidences de certains éléments qui varient d’une période à une autre, mais non en remplacement des mesures financières conformes aux IFRS.

Veuillez vous référer à la section portant sur les mesures financières non conformes aux IFRS et ratio dans le rapport de gestion de la Société pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS.

Note

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société, qui sera déposé par celle-ci auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Il sera également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société, au https://davidstea.com/fr.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peut être considéré comme existant, des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Canadienne sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits avérés et incluent des déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre plan de retour à la rentabilité, nos ventes futures au moyen de nos canaux de vente en magasin, de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d’exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives comportent intrinsèquement une part d’incertitudes et relèvent forcément d’hypothèses à notre sujet, compte tenu des facteurs de risque abordés dans le rapport de gestion de la Société de l’exercice clos le 1er février 2025, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 mai 2025, qui pourraient affecter de manière significative les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats futurs.

À propos de DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/fr, du marché Amazon et de ses clients grossistes qui comprennent, plus de 4 000 épiceries et pharmacies, et plus de 1500 dépanneurs au Canada, et plus de 1 000 épiceries aux États-Unis. De plus, la Société exploite 20 magasins lui appartenant au Canada. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. La passion et la connaissance du thé de l’équipe imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie qui s’harmonise avec le thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

