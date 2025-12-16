Finanstilsynet godkender etablering af tre afdelinger i Investeringsforeningen SDG Invest

Kapitalforeningen SDG Invest har i april 2025 besluttet at påbegynde omdannelse (overflytning) af foreningens afdelinger til en ny investeringsforening.



Overflytningen til Investeringsforeningen SDG Invest forløber planmæssigt. I dag tirsdag den 16. december 2025, har Kapitalforeningens forvaltningsselskab, StockRate Forvaltning A/S, modtaget Finanstilsynets godkendelse af etablering af de nye afdelinger i Investeringsforeningen SDG Invest, der skal modtage de tre afdelinger fra kapitalforeningen.

Investeringsforeningen SDG Invest benytter ligeledes StockRate Forvaltning som forvaltningsselskab.



De tre afdelinger vil efter overflytningen blive drevet på uændrede vilkår med samme investeringsstrategi. Overflytningen forventes at blive effektueret medio marts måned 2026.



Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede.

Venlig hilsen

Stockrate Forvaltning A/S

Marianne Skou Moltsen, direktør

Tel. 2945 1330