Forventede udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Nordea Invest

De foreløbigt beregnede og ikke reviderede udbytter for afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest fremgår af nedenstående skema. I beregningen er der taget højde for eventuelt aconto udbytte, som afdelingen måtte have udbetalt i løbet af året. De endelige udbytter kan først opgøres efter udgangen af året og kan ændre sig frem til de vedtages på den ordinære generalforsamling i 2026.

Afdeling ISIN Udbytte i kr. pr. bevis Aktier Ansvarlig KL 1 DK0061116027 6,2 Aktier II KL 1 DK0015357065 41,1 Aktier KL 1 DK0010250158 12,7 Basis 1 KL 1 DK0016195860 5,4 Basis 2 KL 1 DK0016195944 11,5 Basis 3 KL 1 DK0016196082 8,5 Basis 4 KL 1 DK0060075893 8,8 Danmark KL 1 DK0010265859 0,5 Danske aktier fokus KL 1 DK0060012466 1,7 Emerging Markets Enhanced KL 1 DK0060950111 3,0 Emerging Markets KL 1 DK0010308170 7,7 Emerging Stars KL 1 DK0060586394 7,7 Europe Enhanced KL 1 DK0060949964 5,2 European High Yield Bonds KL 1 DK0016306798 3,8 European Stars KL 1 DK0010265693 6,4 Fonde KL 1 DK0060145183 0,0 Global Enhanced KL 1 DK0060949881 4,1 Global Small Cap Enhanced KL 1 DK0061112893 11,5 Global Small Cap KL 1 DK0016050974 9,0 Global Stars KL 1 DK0010301324 14,0 Globale Aktier Indeks KL 1 DK0060451623 22,5 Globale obligationer KL 1 DK0010170398 0,0 Globale UdbytteAktier KL 1 DK0010265503 42,5 HøjrenteLande KL 1 DK0016254899 0,0 Japan Enhanced KL 1 DK0060950038 9,8 Klima og Miljø KL 1 DK0060192185 25,8 Korte oblig. Lagerbeskattet KL 1 DK0060014678 0,0 Korte obligationer KL 1 DK0060268506 0,0 Lange obligationer KL 1 DK0060187342 1,9 Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 2,2 Nordic Small Cap KL 1 DK0015974695 22,0 Nordic Stars KL 1 DK0060095735 0,3 North America Enhanced KL 1 DK0060831451 20,9 North American Stars KL 1 DK0010265776 5,2 Obligationer Ansvarlig KL 1 DK0061139748 0,0 Stabil Balanceret KL 1 DK0060014595 0,0 Stabile Aktier Akkumulerende KL 1 DK0060096030 0,0 Stabile Aktier KL 1 DK0060048304 8,5 Verdens Obligationsmarkeder KL 1 DK0060353886 1,1 Virksomhedsobligationer Højrente KL1 DK0016067432 0,0 Virksomhedsobligationer KL 1 DK0016015399 1,2





Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Rasmus Eske Bruun

Filialbestyrer