Forventede udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Nordea Invest

 | Source: Nordea Fund Management, filial af Nordea funds Oy, Finland Nordea Fund Management, filial af Nordea funds Oy, Finland

De foreløbigt beregnede og ikke reviderede udbytter for afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest fremgår af nedenstående skema. I beregningen er der taget højde for eventuelt aconto udbytte, som afdelingen måtte have udbetalt i løbet af året. De endelige udbytter kan først opgøres efter udgangen af året og kan ændre sig frem til de vedtages på den ordinære generalforsamling i 2026.

AfdelingISINUdbytte i kr. pr. bevis
Aktier Ansvarlig KL 1DK00611160276,2
Aktier II KL 1DK001535706541,1
Aktier KL 1DK001025015812,7
Basis 1 KL 1DK00161958605,4
Basis 2 KL 1DK001619594411,5
Basis 3 KL 1DK00161960828,5
Basis 4 KL 1DK00600758938,8
Danmark KL 1DK00102658590,5
Danske aktier fokus KL 1DK00600124661,7
Emerging Markets Enhanced KL 1DK00609501113,0
Emerging Markets KL 1DK00103081707,7
Emerging Stars KL 1DK00605863947,7
Europe Enhanced KL 1DK00609499645,2
European High Yield Bonds KL 1DK00163067983,8
European Stars KL 1DK00102656936,4
Fonde KL 1DK00601451830,0
Global Enhanced KL 1DK00609498814,1
Global Small Cap Enhanced KL 1DK006111289311,5
Global Small Cap KL 1DK00160509749,0
Global Stars KL 1DK001030132414,0
Globale Aktier Indeks KL 1DK006045162322,5
Globale obligationer KL 1DK00101703980,0
Globale UdbytteAktier KL 1DK001026550342,5
HøjrenteLande KL 1DK00162548990,0
Japan Enhanced KL 1DK00609500389,8
Klima og Miljø KL 1DK006019218525,8
Korte oblig. Lagerbeskattet KL 1DK00600146780,0
Korte obligationer KL 1DK00602685060,0
Lange obligationer KL 1DK00601873421,9
Mellemlange obligationer KL 1DK00151686862,2
Nordic Small Cap KL 1DK001597469522,0
Nordic Stars KL 1DK00600957350,3
North America Enhanced KL 1DK006083145120,9
North American Stars KL 1DK00102657765,2
Obligationer Ansvarlig KL 1DK00611397480,0
Stabil Balanceret KL 1DK00600145950,0
Stabile Aktier Akkumulerende KL 1DK00600960300,0
Stabile Aktier KL 1DK00600483048,5
Verdens Obligationsmarkeder KL 1DK00603538861,1
Virksomhedsobligationer Højrente KL1DK00160674320,0
Virksomhedsobligationer KL 1DK00160153991,2


  

Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer


Recommended Reading