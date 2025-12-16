Forventede udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Nordea Invest

De foreløbigt beregnede og ikke reviderede udbytter for afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest fremgår af nedenstående skema. I beregningen er der taget højde for eventuelt aconto udbytte, som afdelingen måtte have udbetalt i løbet af året. De endelige udbytter kan først opgøres efter udgangen af året og kan ændre sig frem til de vedtages på den ordinære generalforsamling i 2026.
|Afdeling
|ISIN
|Udbytte i kr. pr. bevis
|Aktier Ansvarlig KL 1
|DK0061116027
|6,2
|Aktier II KL 1
|DK0015357065
|41,1
|Aktier KL 1
|DK0010250158
|12,7
|Basis 1 KL 1
|DK0016195860
|5,4
|Basis 2 KL 1
|DK0016195944
|11,5
|Basis 3 KL 1
|DK0016196082
|8,5
|Basis 4 KL 1
|DK0060075893
|8,8
|Danmark KL 1
|DK0010265859
|0,5
|Danske aktier fokus KL 1
|DK0060012466
|1,7
|Emerging Markets Enhanced KL 1
|DK0060950111
|3,0
|Emerging Markets KL 1
|DK0010308170
|7,7
|Emerging Stars KL 1
|DK0060586394
|7,7
|Europe Enhanced KL 1
|DK0060949964
|5,2
|European High Yield Bonds KL 1
|DK0016306798
|3,8
|European Stars KL 1
|DK0010265693
|6,4
|Fonde KL 1
|DK0060145183
|0,0
|Global Enhanced KL 1
|DK0060949881
|4,1
|Global Small Cap Enhanced KL 1
|DK0061112893
|11,5
|Global Small Cap KL 1
|DK0016050974
|9,0
|Global Stars KL 1
|DK0010301324
|14,0
|Globale Aktier Indeks KL 1
|DK0060451623
|22,5
|Globale obligationer KL 1
|DK0010170398
|0,0
|Globale UdbytteAktier KL 1
|DK0010265503
|42,5
|HøjrenteLande KL 1
|DK0016254899
|0,0
|Japan Enhanced KL 1
|DK0060950038
|9,8
|Klima og Miljø KL 1
|DK0060192185
|25,8
|Korte oblig. Lagerbeskattet KL 1
|DK0060014678
|0,0
|Korte obligationer KL 1
|DK0060268506
|0,0
|Lange obligationer KL 1
|DK0060187342
|1,9
|Mellemlange obligationer KL 1
|DK0015168686
|2,2
|Nordic Small Cap KL 1
|DK0015974695
|22,0
|Nordic Stars KL 1
|DK0060095735
|0,3
|North America Enhanced KL 1
|DK0060831451
|20,9
|North American Stars KL 1
|DK0010265776
|5,2
|Obligationer Ansvarlig KL 1
|DK0061139748
|0,0
|Stabil Balanceret KL 1
|DK0060014595
|0,0
|Stabile Aktier Akkumulerende KL 1
|DK0060096030
|0,0
|Stabile Aktier KL 1
|DK0060048304
|8,5
|Verdens Obligationsmarkeder KL 1
|DK0060353886
|1,1
|Virksomhedsobligationer Højrente KL1
|DK0016067432
|0,0
|Virksomhedsobligationer KL 1
|DK0016015399
|1,2
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer