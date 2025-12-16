DIAGNOS nomme Dr Ismail Ben Ayed au poste de Scientifique en Chef Intelligence Artificielle (IA) pour accélérer l’innovation en santé

BROSSARD, Québec, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier dans l’application de techniques en intelligence artificielle (IA) pour la détection précoce des problèmes de santé reliés aux yeux, est heureuse d’annoncer la nomination du Dr Ismail Ben Ayed au poste de Scientifique en Chef Intelligence Artificielle (IA).

M. Ben Ayed, expert mondialement reconnu en analyse d’images médicales, algorithmes d’apprentissage automatique et vision par ordinateur. Pr Ben Ayed contribuera à la direction stratégique de la recherche et du développement en IA de la Société. Son mandat comprend l’amélioration de la précision, de l’efficacité et de l’utilité clinique de la plateforme CARA (Computer Assisted Retinal Analysis) de DIAGNOS, ainsi que l’expansion des capacités de l’IA afin de soutenir la détection d’autres états pathologiques reliés aux yeux.

Un leader reconnu en IA pour l’imagerie médicale

Dr Ben Ayed est professeur titulaire au Département de génie des systèmes de l’École de technologie supérieure (ÉTS) à Montréal et co-directeur du centre de recherche LIVIA (Laboratoire d’Imagerie, Vision et Intelligence Artificielle). Avant de rejoindre ETS en 2015, il a travaillé comme chercheur scientifique chez GE Healthcare. Il possède une vaste expérience de publication avec plus de 150 articles évalués par des pairs.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Ismail au sein de notre équipe de direction », a déclaré André Larente, président de DIAGNOS. « Son expérience en apprentissage profond et en imagerie médicale s’harmonisent parfaitement avec notre mission d’utiliser l’IA pour améliorer les résultats cliniques à l’échelle mondiale. »

Vision pour l’avenir de DIAGNOS

Dans son rôle, Pr Ben Ayed se concentrera sur :

Le développement de la prochaine génération d’outils d’IA alimentant la plateforme CARA System et les futures innovations de DIAGNOS.

Le mentorat et l’expansion des équipes internes en IA et en science.

L’établissement et le renforcement de partenariats académiques et industriels afin d’accélérer le développement et la validation de solutions cliniques basées sur l’IA.



« J'ai longtemps suivi l’engagement de DIAGNOS à rendre l’IA de pointe accessible pour la détection précoce des maladies rétiniennes, » a déclaré Dr Ben Ayed. « Mon objectif sera d’accélérer le développement de modèles d’IA robustes, généralisables et validés cliniquement, capables de se déployer à grande échelle et de transformer véritablement les soins préventifs de santé à partir des yeux. »

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

