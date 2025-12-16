Globex transmet les résultats des forages en cours de la découverte sur les droits exclusifs d’exploration de la royauté Nordeau

TORONTO, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) a le plaisir d'informer ses actionnaires des derniers développements concernant les travaux d'exploration menés par Cartier Resources Inc. (ECR-TSXV, 6CA-FSE) sur les droits exclusifs d’exploration de la royauté Nordeau de Globex situées dans le canton de Vauquelin (32C03), à 45 km au sud-est de Val-d'Or, au Québec. Globex détient une redevance brute sur les métaux de 3 % sur cette royauté, y compris la zone où Cartier a fait une importante découverte aurifère appelée North Contact Zone (NCZ) sur la propriété Cadillac de Cartier. Cartier a annoncé des intersections de forage sur la zone aurifère NCZ recoupant une minéralisation aurifère significative entre 100 m et 300 m de profondeur. Les forages ont permis de délimiter trois zones aurifères parallèles à haute teneur, NCZ1, NCZ2 et NCZ3, sur une longueur d'environ 400 mètres. Les trous de forage les plus profonds sont le CA25-531, qui a recoupé 3,2 g/t Au sur 12,5 m, dont 7,0 g/t Au sur 3,0 m, et le trou CA25-536, qui a recoupé 111,5 g/t Au sur 2,0 m, dont 339,6 g/t Au sur 0,5 m.

Les résultats d'analyse des trous de forage sur la NCZ ont été publiés dans quatre communiqués de presse par Ressources Cartier. Les résultats de forage pertinents sont présentés ci-dessous tels que rapportés par Cartier, par ordre chronologique de publication.

Tableau 1 : Meilleurs résultats d'analyse des trous de forage dans le secteur Contact, tirés du communiqué de presse Cartier du 23 septembre 2025.

Forage De (m) À (m) Longueur carotte** (m) Au (g/t) Non-coupée Profondeur verticale (m) Zone CA25-523 207,0 213,0 6,0 0,9* ≈155 North Contact (3) CA25-524 227,8 235,5 7,7 5,9* ≈195

North Contact (3)

Y compris 228,4 230,5 2,1 16,7* CA25-525 201,4 203,4 2,0 4,3 ≈180 North Contact (1) et 233,8 246,0 12,2 1,3 ≈215 North Contact (2) et 277,0 285,0 8,0 1,2 ≈255 North Contact (3) et 295,0 303,0 8,0 1,0 ≈270 North Contact (3)

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans la carotte de forage à différents intervalles. ** D'après les angles d'interception observés dans la carotte de forage, l'épaisseur réelle est estimée à environ 55 à 80 % des intervalles de longueur de carotte indiqués.

Tableau 2 : Meilleurs résultats d'analyse des trous de forage dans le secteur Contact, tirés du communiqué de presse Cartier du 21 octobre 2025.

Forage De (m) À (m) Longueur carotte** (m) Au (g/t) Non-coupée Profondeur verticale (m) Zone CA25-526 239,0 239,5 0,5 11,7 ≈230 North Contact (1) et 277,1 282,1 5,0 1,1 ≈270 North Contact (2) CA25-527 252,0 262,0 10,0 1,0 ≈250 North Contact (2) et 322,0 340,0 18,0 2,2 ≈325

North Contact (3)

Y compris 339,0 340,0 1,0 27,0 CA25-528 194,0 205,0 11,0 1,0* ≈160 North Contact (3) CA25-529 151,0 152,0 1,0 6,2 ≈135 North Contact (1) et 237,0 241,0 4,0 4,3 ≈215

North Contact (3)

Y compris 240,0 241,0 1,0 6,1 CA25-530 209,0 209,5 0,5 10,4* ≈200 North Contact (1) et 280,0 289,0 9,0 11,0* ≈270

North Contact (3)

Y compris 282,0 284,5 2,5 30,2*

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans la carotte de forage à différents intervalles. ** D'après les angles d'interception observés dans la carotte de forage, l'épaisseur réelle est estimée à environ 50 à 85% des intervalles de longueur de carotte indiqués.

Tableau 3 : Meilleurs résultats d'analyse des trous de forage du secteur Contact 4 novembre 2025 Communiqué de presse Cartier

Forage De (m) À (m) Longueur carotte** (m) Au (g/t) Non-coupée Profondeur verticale (m) Zone CA25-531 328,5 341,0 12,5 3,2 ≈315

NCZ3

Y compris 328,5 331,5 3,0 7,0 Y compris 338,0 341,0 3,0 5,8 CA25-532 223,0 225,0 2,0 11,4 ≈205

NCZ1

Y compris 224,0 225,0 1,0 22,0 et 287,5 295,0 7,5 1,8* ≈265 NCZ3 CA25-533 227,3 232,0 4,7 3,9 ≈220

NCZ3

Y compris 227,3 228,0 0,7 11,0 CA25-534 195,0 198,0 3,0 2,5 ≈190 NCZ1 CA25-535 227,0 229,0 2,0 9,6 ≈225

NCZ1

Y compris 227,0 228,0 1,0 17,1 et 307,0 315,0 8,0 2,0 ≈305

NCZ3

Y compris 314,0 315,0 1,0 7,7 CA25-536 226,0 228,0 2,0 111,5* ≈225

NCZ1

Y compris 226,9 227,4 0,5 339,6* et 308,0 315,0 7,0 1,9 ≈305

NCZ3

Y compris 308,0 309,0 1,0 10,8

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans la carotte de forage à différents intervalles. ** D'après les angles d'interception observés dans la carotte de forage, l'épaisseur réelle est estimée à environ 55 à 70 % des intervalles de longueur de carotte indiqués.

Tableau 4 : Meilleurs résultats d'analyse des trous de forage dans le secteur Contact, tirés du communiqué de presse Cartier du 2 décembre 2025.

Forage De (m) À (m) Longueur carotte** (m) Au (g/t) Non-coupée Profondeur verticale (m) Zone CA25-535 327,0 328,0 1,0 17,0 ≈315 NCZ3 CA25-540 28,0 32,0 4,0 2,5 ≈25

NCZ2

Y compris 29,0 30,0 1,0 5,2 CA25-541 91,0 93,0 2,0 3,6 ≈65

NCZ3

Y compris 92,0 93,0 1,0 6,1 CA25-544 101,0 117,0 16,0 1,0 ≈105 NCZ3 CA25-546 38,0 38,7 0,7 29,7 ≈40 NCZ1 et 106,5 108,5 2,0 16,1* ≈105

NCZ3

Y conpris 107,3 107,8 0,5 57,8* CA25-548 116,9 121,0 4,1 2,2 ≈95 NCZ1 CA25-549 136,0 138,0 2,0 2,7 ≈120 NCZ1 et 201,0 211,0 10,0 1,1 ≈180 NCZ3 CA25-550 187,9 189,0 1,1 6,5 ≈180 NCZ2 CA25-551 188,0 189,0 1,0 5,5* ≈180 NCZ1 et 210,0 211,0 1,0 11,6 ≈205 NCZ2 et 250,0 261,0 11,0 5,9 ≈250

NCZ3

Y compris 250,0 253,5 3,5 16,2

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans la carotte de forage à différents intervalles. ** D'après les angles d'interception observés dans la carotte de forage, l'épaisseur réelle est estimée à environ 60 à 85 % des intervalles de longueur de carotte indiqués.

Cartier rapporte que les forages réalisés à ce jour suggèrent que « le système aurifère reste robuste et ouvert dans toutes les directions, ce qui laisse entrevoir un potentiel d'expansion important. De nouveaux forages sont nécessaires sur la zone NCZ afin d'étendre la minéralisation aurifère plus près de la surface (10 à 15 m) afin de soutenir un futur inventaire aurifère. D'autres forages d'exploration sont déjà prévus afin de tester plusieurs nouvelles cibles régionales hautement prioritaires dans le secteur Contact. Cartier évalue actuellement une extension de son programme de forage vers l'extension est de la zone NCZ. »

Consultez les cartes du plan et les coupes transversales et longitudinales ci-dessous pour obtenir un aperçu des résultats de forage obtenus à ce jour dans la zone aurifère NCZ.





Globex se réjouit des bons résultats annoncés par Cartier concernant ses droits de redevances. En 2026, Cartier effectuera des forages sur d'autres parties des droits exclusifs d’exploration de redevances de Globex dans le cadre de son programme de forage prévu de plus de 100 000 mètres.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géologue professionnel, président exécutif et chef de la direction de Globex, en sa qualité de personne qualifiée (Q.P.) en vertu de la norme NC 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président exécutif et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

120, rue Carlton, Bureau 219

Toronto, Ontario (CANADA) M5A 4K2

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



