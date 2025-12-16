MPG AgroProduction OÜ tagastab kinnistu Tallinna Sadamale

28.11.2023 esitas AS Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) avalduse MPG AgroProduction OÜ (edaspidi „MPG“) pankroti väljakuulutamiseks. 19.01.2024 esitas võlgnik enda saneerimisavalduse. 12.08.2024 lõpetati Riigikohtu määrusega MPG saneerimismenetlus ja 15.10.2024 kuulutati välja võlgniku pankrot. 14.11.2024 esitas MPG pankrotimääruse kohta Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse. 09.09.2025 otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta MPG määruskaebuse rahuldamata ja Harju Maakohtu 15.10.2024 määruse resolutsiooni muutmata.

Pankrotmenetlus algatati Tallinna Sadama poolt esitatud pankrotiavalduse alusel, kuna MPG ei olnud pikemat aega täitnud lepingulisi kohustusi. Tallinna Sadama nõuded MPG’le on alla hinnatud ja Tallinna Sadam taotles enda kinnistu hoonestusõigusest vabastamist.

16.12.2025 sõlmiti notariaalne hoonestusõiguse lõpetamise asjaõigusleping. Tallinna Sadamale tagastati kinnistu valdus ning ettevõte saab kinnistut kasutama hakata.

Põhjalikum selgitus pankrotimenetluse algatamise ja protsessi kohta on Tallinna Sadama 13.12.2023 ja 24.10.2024 avaldatud börsiteadetes.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

