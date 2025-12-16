WEIGHT WATCHERS (VIKTVÄKTARNAS MODERBOLAG) LANSERAR EN NY INTEGRERAD PLATTFORM FÖR GLP-1

NEW YORK, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WW International, Inc. (NASDAQ: WW) (“Weight Watchers”), global ledare inom vetenskapsbaserad viktminskning lanserar idag en helt integrerad upplevelse med omfattande stöd för medlemmar som använder GLP-1-läkemedel. Detta kombinerar ett kostprogram, hjälp med beteendeförändring, coachning och gemenskap – allt i en ny app. Den nya upplevelsen är utvecklad för ett modernt sätt att se på vikt och långsiktig hälsa. Detta är ett evidensbaserat stöd som anpassar sig efter medlemmarnas liv och hjälper dem att nå sina mål och se resultat.

“När GLP-1-läkemedel blir tillgängliga på fler marknader vill många ha vägledning och stöd från experter som de kan lita på och som passar deras livsstil. Och viktigast av allt – de vill ha resultat som håller i längden. Det är det som Weight Watchers erbjuder. Faktum är att medlemmar som använder GLP-1 samtidigt som de följer programmet går ner mer i vikt och upplever att de mår bättre,” säger Tara Comonte, VD på Weight Watchers. “Weight Watchers kombinerar sex decennier av vetenskapsbaserad beteendeförändring med struktur, coachning och gemenskap som hjälper medlemmar att lyckas. Nu bygger vi vidare på denna grund med en ny appupplevelse och funktioner som är enkla att använda och som går att anpassa efter varje medlems unika behov – allt för att hjälpa dem att nå sina mål och se resultat som håller i längden.”

GLP-1 Stöd: Ett heltäckande program för vikt och hälsa

När GLP-1-läkemedel blir tillgängliga på fler marknader vill många ha tryggt och effektivt stöd. Det nya programmet GLP-1 Stöd ger medlemmarna det stödet. Programmet hjälper medlemmarna att hantera biverkningar, doser, bibehålla muskelmassa och att äta näringsrik mat. Dessutom har de tillgång till coacher som är utbildade inom GLP-1 och Weight Watchers Community, en digital plattform där de träffar andra medlemmar som gör samma resa.

På många marknader finns det inte tillräckligt med stöd för de som använder GLP-1-läkemedel och programmet GLP-1 Stöd fyller därför en viktig lucka – genom att erbjuda struktur, beteendeförändring och gemenskap som hjälper människor att få bättre resultat med sin viktmedicin. Oavsett var någon får sitt recept utskrivet kan de ta del av programmet för att få de verktyg och det stöd de behöver för att använda GLP-1 på ett tryggt och framgångsrikt sätt.

En ny digital upplevelse för bättre resultat

Utöver det nya programmet GLP-1 Stöd, lanserar Weight Watchers en ny digital upplevelse som kombinerar årtionden av forskning och beteendevetenskap med ny teknik. Detta för att ge medlemmar insikter som hjälper dem att lyckas nå och hålla sina vikt- och hälsomål.

Hälsoindex, ett enkelt och vetenskapsbaserat sätt att se framsteg

En av de nya funktionerna är ett hälsoindex, som ger medlemmarna en enklare översikt över hur deras vanor leder till framsteg. Denna nya funktion baseras på data som hämtas från olika appar och enheter medlemmarna använder, och visar hur sömn, aktivitet, kost och annat medlemmarna gör samverkar och påverkar deras vikt och hälsa på lång sikt.

AI Body Scanner gör det enklare att se förändringar

En ny AI Body Scanner gör det enklare att förstå förändringar som vågen inte visar (till exempel förändringar i vikt och muskelmassa). Detta är framförallt viktigt för medlemmar som är i klimakteriet eller tar hjälp av GLP-1-läkemedel, eftersom det kan vara till stor hjälp att se vad som hjälper dem att minska i fettmassa utan att förlora muskler och styrka.

Exklusivt träningsmaterial

Medlemmar får tillgång till exklusivt träningsinnehåll direkt i appen i form av program för styrketräning och funktionell träning från The LIFTED Method av Holly Rilinger. Detta program riktar sig till alla medlemmar, oavsett om de är i klimakteriet, tar hjälp av GLP-1-läkemedel, eller bara vill göra träning till en del av en hälsosammare livsstil.

Anpassa programmet med Lägen

Vikt- och hälsoresan och hur medlemmarna vill följa programmet kan se olika ut beroende på var i livet de befinner sig. Därför kan de nu välja mellan olika Lägen som låter dem välja det de behöver. Till att börja med lanserar vi Boostläge för fullt fokus, Viktminskningsläge för en hälsosam och hållbar viktminskning, och Jämviktsläge för medlemmar som vill hålla vikten när de nått sitt mål.

“Idag kräver en vikt- och hälsoresa mer än ett enda verktyg – den kräver tydlig förståelse, personlig vägledning och stöd som anpassar sig när behoven förändras,” säger Dr. Kim Boyd, Chief Medical Officer på Weight Watchers. “Därför har vi utvecklat funktioner som hälsoindex och vår AI Body Scanner, som hjälper medlemmar att bättre förstå vad de gör som leder till framsteg och att göra medvetna val. För de som tar hjälp av GLP-1-läkemedel kan dessa insikter i kombination med kost, aktivitet och stöd att göra beteendeförändringar leda till bättre resultat som faktiskt håller i längden.”

Styrkan i gemenskapen

Det som skiljer Weight Watchers från andra metoder är styrkan i gemenskapen och att träffas och prata med andra människor. I över 60 år har Weight Watchers coacher hjälpt medlemmar att gå ner i vikt och hålla vikten på ett hållbart sätt. Detta utökas med ett nytt program och en ännu bättre virtuell upplevelse, allt för att fler personer ska kunna lyckas nå sina mål var de än är.

Medlemmar kan gå med i små, coachledda grupper (med fokus på t ex GLP-1 och klimakteriet), där de träffar andra som gör samma resa, delar med sig av tips och idéer och stöttar varandra. Oavsett om det handlar om att hantera biverkningar från GLP-1, hålla fast vid hälsosamma vanor under hektiska perioder eller högtider, komma tillbaka efter ett avbrott i rutinerna, eller fira framsteg – stödet från dessa grupper får medlemmarna att lyckas bättre än om de hade gjort resan på egen hand.

Ett modigt, uppdaterat varumärke för en ny era inom vikt och hälsa

Inspirerat av feedback från sina medlemmar har Weight Watchers introducerat en uppdaterad varumärkesprofil som speglar företagets utveckling inom den bredare hälsosektorn. Den nya profilen representerar vem Weight Watchers är idag – integrerad, intelligent, vetenskapsbaserad och alltid förankrat i mänskligt omhändertagande.

Den nya logotypen signalerar stabilitet och förtroende och stärker Weight Watchers som ett varumärke som står för hållbara resultat. Linjen som är en del av det grafiska uttrycket representerar medlemmarnas egen utveckling och visar att viktminskning är en personlig och känslomässig process. Det moderna typsnittet binder ihop de olika elementen och skapar en enhetlig och inspirerande upplevelse av varumärket där framsteg och individanpassning står i fokus.

“Utvecklingen handlar om mycket mer än en ny visuell identitet. För oss är varumärket Weight Watchers hur vi möter människor varje dag – genom vår app, våra coacher och vår gemenskap,” säger Julie Rice, Chief Experience Officer på Weight Watchers. “Allt är skapat med en djup förståelse för medlemmarnas liv och mål, så att stödet vi ger dem känns personligt, sammanhängande och konsekvent – oavsett var någon möter Weight Watchers.”

Lansering

Det nya programmet kommer att finnas tillgängligt i Sverige från början av januari 2026. WW-appen finns både för iOS och Android och erbjuder en sömlös och modern användarupplevelse.

OM WEIGHT WATCHERS

Weight Watchers är global ledare inom vetenskapsbaserad viktminskning och viktkontroll. Med ett integrerat stödsystem framtaget för användning i samband med GLP-1-läkemedel kombinerar Weight Watchers vetenskapligt grundade metoder, läkemedel (endast i USA), modern teknik och en mänsklig gemenskap. Med mer än 60 års erfarenhet är Weight Watchers kommersiella program det mest omfattande och välstuderade i världen, och har även blivit utsett till det program som läkare i USA rekommenderar mest. I USA omfattar det holistiska och individanpassade upplägget kliniska insatser och tillgång till GLP-1-läkemedel, samt ett globalt nätverk av coacher och gemenskapsstöd. Sedan 1963 har företaget utgått från vetenskap för att ge sina medlemmar det personliga stöd de behöver för att nå sina mål, oavsett var de befinner sig på sin resa. Medlemmar kan ta del av programmen direkt, eller i USA via Weight Watchers Business, en komplett plattform för arbetsgivare, sjukförsäkringsbolag, eller andra organisationer som står för kostnaden. I en värld fylld av motstridiga råd, isolerade appar och universallösningar erbjuder Weight Watchers en beprövad och vetenskapligt grundad metod – baserad på forskning, med empati i fokus och utformad för att hjälpa varje medlem att må bättre i sin kropp och leva ett längre, hälsosammare liv. Mer information finns på viktväktarna.se.

Ett foto som åtföljer det här meddelandet finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6caf168d-964d-4015-84ba-d78f4dfdbb81/sv