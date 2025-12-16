Weight Watchers Lanceert Een Volledig Geïntegreerd Platform Voor Het Tijdperk Van Gewichtsgerelateerde Gezondheid

NEW YORK, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WW International, Inc. (NASDAQ: WW) (“Weight Watchers”), de wereldwijde leider in wetenschappelijk onderbouwd afslanken, introduceert vandaag een nieuwe, volledig geïntegreerde ervaring. Deze combineert voeding op maat, gedragsondersteuning, coaching en community. En dit alles binnen een vernieuwde app en digitaal platform. Deze aanpak is ontwikkeld voor een nieuw tijdperk in afvallen en gezondheid op de lange termijn. We bieden wetenschappelijk bewezen ondersteuning die zich aanpast aan het dagelijkse leven van onze leden en helpen hen de allerbeste resultaten te behalen én te behouden.

“De manier waarop we kijken naar gewicht en gezondheid, is veranderd. Maar de behoefte aan ondersteuning die écht werkt, niet”, zegt Tara Comonte, CEO van Weight Watchers. “Al meer dan 60 jaar helpt Weight Watchers mensen gezonde gewoontes te ontwikkelen, om te gaan met tegenslagen en blijvende resultaten te behalen. Ons vernieuwde programma bouwt daarop voort, met gepersonaliseerde voeding, relevante content en slimme digitale tools die leden inzicht geven in wat voor hen werkt en hen toelaat aanpassingen te doen wanneer hun behoeften veranderen.”

Een nieuwe digitale ervaring met betere resultaten

Weight Watchers introduceert een volledig vernieuwd digitaal platform, waarin decennialange expertise in gedragsverandering wordt gecombineerd met nieuwe technologie. Dit geeft leden een beter inzicht in hun gewichtsgerelateerde gezondheid en helpt hen om hun doelen te behalen met blijvende resultaten.

Gezondheidsscore: een eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde blik op vooruitgang

In de nieuwe ervaring staat de Gezondheidsscore centraal. Dat is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument waarmee dagelijkse gewoonten worden vertaald naar een eenvoudige score. De score haalt gegevens op uit een heleboel gekoppelde apparaten en apps, bijvoorbeeld over lichaamssamenstelling, voeding, beweging en slaap. Zo krijgen leden beter inzicht in welke gewoonten voor de meeste vooruitgang zorgen.

In de nieuwe ervaring staat de centraal. Dat is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument waarmee dagelijkse gewoonten worden vertaald naar een eenvoudige score. De score haalt gegevens op uit een heleboel gekoppelde apparaten en apps, bijvoorbeeld over lichaamssamenstelling, voeding, beweging en slaap. Zo krijgen leden beter inzicht in welke gewoonten voor de meeste vooruitgang zorgen. AI-lichaamsscanner, die helpt veranderingen op te merken

De nieuwe AI-lichaamsscanner houdt veranderingen in vet- en spiermassa bij en geeft inzichten die je niet krijgt met alleen een weegschaal. Dit is in het bijzonder waardevol voor leden in de menopauze en voor leden die GLP-1-afslankmedicatie gebruiken en in hoog tempo afslanken, zodat ze duidelijker weten of ze spiermassa behouden terwijl hun vetpercentage afneemt.

De nieuwe houdt veranderingen in vet- en spiermassa bij en geeft inzichten die je niet krijgt met alleen een weegschaal. Dit is in het bijzonder waardevol voor leden in de menopauze en voor leden die GLP-1-afslankmedicatie gebruiken en in hoog tempo afslanken, zodat ze duidelijker weten of ze spiermassa behouden terwijl hun vetpercentage afneemt. Exclusieve fitnesscontent

Leden krijgen toegang tot premium fitnesscontent binnen de app, waaronder krachttraining en functionele beweging via The LIFTED Method van Holly Rilinger. Dit programma ondersteunt leden in elke fase van hun traject, of ze nu in de menopauze zitten, GLP-1-afslankmedicatie gebruiken of simpelweg meer willen bewegen op lange termijn, als onderdeel van een gezondere levensstijl.



Leden krijgen toegang tot premium fitnesscontent binnen de app, waaronder krachttraining en functionele beweging via The LIFTED Method van Holly Rilinger. Dit programma ondersteunt leden in elke fase van hun traject, of ze nu in de menopauze zitten, GLP-1-afslankmedicatie gebruiken of simpelweg meer willen bewegen op lange termijn, als onderdeel van een gezondere levensstijl. Een modus die je kan veranderen naargelang je behoeften

Terwijl leden verschillende fasen doorlopen tijdens hun afslanktraject, hebben ze nu de flexibiliteit om een modus te kiezen waarmee ze het niveau en het type ondersteuning kunnen aanpassen. De initiële modi zijn: Boost, een meer gestructureerde aanpak voor wie een vliegende start wil maken; Afvallen, de vertrouwde methode van Weight Watchers die leden helpt met geleidelijke vooruitgang met blijvende resultaten; en Stabiliseren, gericht op het behouden van resultaten op de lange termijn.

“Een modern traject naar een gezond gewicht vraagt om meer dan één enkele tool, het vraagt om heldere inzichten, persoonlijke begeleiding en ondersteuning die meegroeit met veranderende behoeften”, zegt dr. Kim Boyd, medisch directeur bij Weight Watchers. “Daarom hebben we innovaties ontwikkeld zoals de Gezondheidsscore en de AI-lichaamsscanner, die leden helpen hun vooruitgang beter te begrijpen en elke dag betere keuzes te maken. Samen met gestructureerde voeding, beweging en gedragsondersteuning leidt dit tot blijvende resultaten.”

Een vernieuwd merk voor een nieuw tijdperk in gewichtsgerelateerde gezondheid

Geïnspireerd door feedback van leden, introduceert Weight Watchers een vernieuwde merkidentiteit die de evolutie van het bedrijf weerspiegelt, zowel binnen ons eigen platform als in het bredere zorglandschap. De nieuwe identiteit laat zien wat Weight Watchers vandaag de dag is: geïntegreerd, intelligent, wetenschappelijk bewezen en altijd geworteld in de zorg voor echte mensen.

Het krachtige nieuwe logo straalt stabiliteit en vertrouwen uit. Het onderstreept de reputatie van het merk op het gebied van blijvende gezondheidsresultaten. De voortgangsbalk, geïnspireerd op het traject van leden, laat zien dat afvallen een persoonlijk en emotioneel proces is. Dankzij de moderne typografie komt alles samen in een inspirerende merkervaring die vooruitgang en een persoonlijke benadering belichaamt.

“Deze evolutie gaat veel verder dan een nieuwe visuele identiteit. Voor ons leeft het merk van Weight Watchers in alles wat we doen: in de ervaring die we bieden, de coaches, de community en de medische ondersteuning”, zegt Julie Rice, Directeur Klantbeleving bij Weight Watchers. “Alles is ontworpen vanuit een diepgaand begrip van het echte leven en de doelen van onze leden, zodat de ondersteuning persoonlijk, betrokken en consistent aanvoelt, ongeacht hoe of waar iemand voor het eerst met Weight Watchers in aanraking komt.”

Beschikbaarheid

De vernieuwde ervaring is vanaf begin januari 2026 beschikbaar in Nederland. De app van Weight Watchers is te gebruiken op zowel iOS als Android en biedt een soepele, moderne interface op alle apparaten.

OVER WEIGHT WATCHERS

Weight Watchers is wereldwijd leider op het gebied van wetenschappelijk onderbouwd afvallen. Het biedt een geïntegreerd ondersteuningssysteem dat is afgestemd op het GLP-1-tijdperk en dat wetenschappelijke expertise, medicatie (alleen in de VS), geavanceerde technologie en menselijke verbinding met elkaar combineert. Met meer dan 60 jaar ervaring is Weight Watchers het meest bestudeerde commerciële afslankprogramma ter wereld, dat het vaakst wordt geadviseerd door artsen. De alomvattende en gepersonaliseerde aanpak omvat ook klinische interventies in de VS en toegang tot GLP-1-medicatie wanneer dit medisch verantwoord is, en een wereldwijd netwerk van coaches en community-ondersteuning. Sinds 1963 biedt Weight Watchers leden wetenschappelijk onderbouwde begeleiding en de persoonlijke ondersteuning die ze nodig hebben om hun doelen te behalen met blijvend resultaat, ongeacht waar ze zich bevinden in hun traject. Leden kunnen het programma rechtstreeks gebruiken of via het platform van Weight Watchers for Business, dat is bedoeld voor werkgevers, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. In een wereld vol tegenstrijdige adviezen, afgezonderde apps en one-size-fits-all oplossingen, biedt Weight Watchers een bewezen weg vooruit, gebaseerd op onderzoek, met aandacht voor het individu en ontworpen om elk lid zich beter in hun vel te laten voelen en een langer, gezonder leven te leiden.

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9fa99f00-3b55-4bee-84e0-8f25343415a3