Voxira de Secai devient la première secrétaire médicale en intelligence artificielle certifiée par le ministère de la Santé du Québec

MONTREAL, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Secai annonce aujourd’hui que Voxira est le premier et le seul agent vocal en intelligence artificielle certifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), avec une certification TGV (Trousse Globale de Vérification), en vigueur depuis août 2025. Cette reconnaissance positionne Voxira comme un standard pour les cliniques de santé publiques et privées à travers le Québec.

La certification TGV atteste que Voxira répond aux normes les plus strictes des autorités provinciales en matière de fiabilité du système, de gouvernance des données et de sécurité de l'information. Elle confirme également que les cliniques médicales, les groupes de médecine familiale (GMF) et les établissements de santé publique peuvent déployer le système sans obstacle réglementaire, ouvrant ainsi la voie à l'automatisation vocale basée sur l’intelligence artificielle.

« Il s’agit d’un moment historique, non seulement pour Secai, mais pour la numérisation des soins de santé au Québec », déclare Dr Ragui Ibrahim, président et chef de la direction de Secai. « Devenir le premier assistant vocal intelligent approuvé par le ministère de la Santé démontre que l’automatisation avancée peut être déployée de façon responsable, sécuritaire et à grande échelle. Le Québec dispose maintenant d’un cadre clair pour moderniser l’accès des patients, réduire la charge administrative et améliorer l’expérience de soins à l’échelle du système. »

Déjà en déploiement actif dans des cliniques au Canada et aux États-Unis, la secrétaire médicale IA Voxira gère en temps réel les appels téléphoniques des patients, avec une voix naturelle et des capacités avancées de raisonnement. La solution prend en charge :

la prise de rendez-vous et la modification des horaires

les questions fréquentes, les demandes d’information et les messages

la gestion des appels

l’interaction avec les patients 24/7 en mode multilingue (43+ langues)





Avec la certification TGV, Voxira devient la seule solution autorisée au Québec pour la connectivité aux dossiers médicaux électroniques (DMÉ), permettant une intégration directe aux cliniques médicales et spécialisées, aux centres diagnostiques et des fournisseurs de télémédecine. « La pénurie de ressources administratives est aujourd’hui le principal frein à l’accès aux soins », ajoute Dr Ibrahim. « En certifiant Voxira, le Québec envoie un message clair : l’IA est désormais une composante opérationnelle essentielle des soins de santé modernes. »

Voxira a été conçue pour surpasser les exigences gouvernementales en matière de protection des données médicales personnelles (PHI), de contrôle d'accès basé sur les rôles, de journalisation des audits et de connectivité sécurisée des dossiers médicaux électroniques. La plateforme est entièrement conforme à la norme HIPAA grâce à des protocoles de sécurité de niveau entreprise et répond également aux exigences strictes de la loi canadienne PIPEDA en matière de confidentialité des données.

À propos de Secai

Secai est une entreprise montréalaise d'intelligence artificielle qui vise à faciliter l'intégration des technologies de pointe dans la pratique clinique quotidienne. Ses outils sont conçus pour une utilisation pratique et fiable, contribuant ainsi au bon fonctionnement des cliniques et offrant aux patients un accès accéléré et facilité aux soins. L'écosystème Secai, en pleine expansion, comprend Voxira.ai et NoteGen.ai et soutient les cliniques médicales au Canada et aux États-Unis, les aidant à améliorer l'expérience patient.

Contact media

media@secai.ca