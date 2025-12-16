GOPI AI lance une nouvelle plateforme de gestion d'actifs cryptographiques basée sur l'IA, lève 25 millions de dollars et attire l'attention du marché

Londres, Royaume-Uni, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --







GOPI AI, plateforme de finance décentralisée (DeFi) basée sur l'IA, a officiellement lancé son service de gestion d'actifs cryptographiques après une levée de fonds d'amorçage. Cette levée de fonds porte la valorisation de GOPI AI à 25 millions de dollars. Avec la popularité croissante des stablecoins, les cryptomonnaies s'intègrent progressivement au marché grand public d'ici 2025.

Simplifier la DeFi pour des rendements plus simples et plus intelligents

GOPI AI ambitionne de simplifier l'investissement en DeFi, en offrant aux utilisateurs une expérience plus intuitive et en les aidant à générer des revenus passifs. Alors que la DeFi évolue progressivement de la spéculation vers des fondamentaux plus solides, des rachats durables, des produits à revenu fixe, l'arbitrage structuré et des stratégies neutres par rapport au marché ont émergé. Par conséquent, si les opportunités de rendement se sont multipliées, elles sont également devenues plus fragmentées, nécessitant des solutions plus intelligentes et unifiées.

« Pour la plupart des utilisateurs, la DeFi reste un domaine complexe, comme si l'on était perdu sans guide. Ils recherchent la même fluidité d'utilisation que pour la gestion de patrimoine traditionnelle. Grâce aux dernières avancées en intelligence artificielle, nous sommes enfin en mesure de proposer un véritable système de pilotage automatique qui comprend les intentions de l'utilisateur, optimise les rendements et exécute des stratégies inter-chaînes sécurisées en un seul clic », a déclaré l'équipe GOPI AI.

La fonctionnalité « tableau de bord » de GOPI AI intègre les principaux protocoles DeFi dans une interface intuitive, permettant aux utilisateurs d'allouer des fonds en un clic, de ne manquer aucun rendement et de bénéficier d'une distribution quotidienne automatique des gains.

L'équipe GOPI AI est active depuis longtemps dans le domaine de la DeFi, et plus particulièrement dans le développement d'infrastructures inter-chaînes. Ces dernières années, avec l'essor de l'intelligence artificielle et la popularité croissante des technologies d'abstraction on-chain, l'intérêt des investisseurs pour les stablecoins a considérablement augmenté. Le repositionnement de la blockchain IA, associé à la clarification progressive de la réglementation des stablecoins sur les principaux marchés américains et asiatiques, a encore accentué cette tendance.

Lors de ce tour de table initial, les investisseurs historiques, des fonds Web3 natifs et plusieurs investisseurs financiers et logiciels traditionnels ont participé. Ces développements renforcent sans aucun doute la confiance des investisseurs dans le potentiel à long terme de GOPI AI en matière de produits de rendement durable, la positionnant à la croisée de l'intelligence artificielle et de la finance décentralisée.

Expansion mondiale et progression constante des investissements

GOPI AI aide les utilisateurs à faire fructifier leurs actifs et à atténuer la volatilité des marchés en intégrant de multiples sources de rendement DeFi dans une interface utilisateur intuitive. Si le marché américain demeure la priorité, l'Asie du Sud-Est affiche également une forte croissance en phase d'amorçage. Face à l'instabilité des revenus et à l'accès limité aux services financiers traditionnels dont souffrent de nombreux travailleurs indépendants et acteurs du secteur informel, la DeFi offre une alternative viable pour la génération de revenus et l'inclusion financière.

« Détenir des actifs ou trader activement n'est plus la seule façon d'investir dans les cryptomonnaies. Depuis le krach du 10 octobre, de nombreux utilisateurs malveillants ont été durement touchés, et les solutions de coffre-fort numériques sophistiquées ont également subi des pertes importantes. Dans ce contexte, GOPI AI a gagné en popularité, les utilisateurs adoptant des stratégies plus prudentes et privilégiant la stabilité des rendements. GOPI AI est idéalement positionnée pour aider les utilisateurs à valoriser leurs cryptomonnaies inactives de manière durable et stable. »

À l'avenir, GOPI AI prévoit d'étendre sa couverture protocolaire, de lancer des notifications de rendement personnalisées basées sur l'IA et d'ajouter des fonctionnalités telles que le rééquilibrage automatique et la méthode d'investissement progressif (DCA) afin d'offrir une expérience d'investissement complète. En combinant l'intelligence artificielle à une conception centrée sur l'utilisateur, GOPI AI ambitionne de redéfinir l'interaction des utilisateurs avec la finance décentralisée (DeFi), en simplifiant l'investissement intelligent.

À propos de GOPI AI

GOPI AI est une application d'IA dédiée aux cryptomonnaies, fondée en 2025 et conçue pour simplifier les stratégies de rendement sur la blockchain. Basée au Royaume-Uni, cette application repose sur une architecture multi-agents intégrant de multiples sources de rendement afin d'aider les utilisateurs à identifier les surperformances, à gérer les risques et à valoriser leurs actifs.

Avertissement: Les informations fournies dans ce communiqué de presse ne constituent ni une sollicitation d'investissement, ni un conseil en investissement, ni un conseil financier, ni une recommandation de négociation. Il est fortement recommandé de faire preuve de diligence raisonnable avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.