2025 m. gruodžio 30 d. AB „VILNIAUS BALDAI“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „VILNIAUS BALDAI“ valdybos patvirtinti 2025 m. gruodžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 

  1. Konsoliduotoji vadovybės ataskaita.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ konsoliduotąja vadovybės ataskaita už 2025 finansinius metus (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  1. Auditoriaus išvada.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ finansines ataskaitas už 2025 finansinius metus (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  1. Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.

Patvirtinti Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.

  1.  Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ pelno paskirstymą:                  

                                                                                                                             (tūkst. EUR)

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje29.874
Grynasis 2025 metų, pasibaigusių 2025 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)4.520
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2025 metų, pasibaigusių 2025 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)13
Paskirstytinas rezultatas34.407
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą0
Pelno paskirstymas į kitus rezervus0
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti*3.031
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams100
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus31.276

* - vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,78 EUR.

  1. Bendrovės audito komiteto narių rinkimas.

Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.

  1. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės atlygio politiką.

Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama AB „VILNIAUS BALDAI“ interneto svetainėje adresu http://www.vilniausbaldai.lt. Su minėta informacija Bendrovės akcininkai taip pat gali susipažinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ patalpose, esančiose Pramonės g. 23, Guopstų kaimas, Trakų r. sav., LT-21148 darbo valandomis. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2525700.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas               
Egidijus Žvaliauskas

Tel.: +370 5 252 57 00

Priedai


