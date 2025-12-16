Ressources Cartier octroie des options d’achats d’actions

VAL-D’OR, Québec, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (la « Société ») annonce que le conseil d’administration de la Société a autorisé, le 16 décembre 2026, l’octroi d’un total de 3 600 000 options d’achat d’actions aux administrateurs et dirigeants et à une employée de la Société. En conformité avec le régime d’options d’achat d’actions, chacune des options octroyées permettra au détenteur de souscrire à une action ordinaire de la société au prix de 0,225 $ l’action jusqu’au plus tard le 15 décembre 2030.

