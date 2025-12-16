Karolien Gielen volgt Filip Coremans op als MD Asia en neemt de rol op van Managing Director Asia en Business Development

Ageas kondigt aan dat Karolien Gielen, momenteel Managing Director Business Development (omvat momenteel de afdelingen Strategie, CDSO, M&A en Communicatie), vanaf 1 februari 2026 de functie van Managing Director Asia en Business Development op zich zal nemen. Karolien Gielen neemt daarmee de verantwoordelijkheden van Managing Director Asia over van Filip Coremans, die heeft besloten terug te treden als Managing Director Asia na een loopbaan van meer dan 23 jaar bij Ageas. Ageas is Filip Coremans zeer dankbaar voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de Groep gedurende de afgelopen twee decennia. Filip Coremans blijft tot 30 juni 2026 actief binnen Ageas om een vlotte overgang te verzekeren.

Door de rollen van Managing Director Asia en Business Development te combineren, behoudt Ageas de sterke band tussen het Regional Office Asia en het Corporate Centre in Brussel, terwijl de samenwerking binnen de Groep verder wordt versterkt.

“Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om mijn oprechte dank uit te spreken aan Filip Coremans voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan Ageas gedurende de afgelopen 23 jaar.

Filip was van groot belang voor de ontwikkeling van de Groep en speelde een sleutelrol in het uitbouwen van Ageas tot het bedrijf dat het vandaag is. Onder Filips leiding hebben we de Fortis-schikking succesvol afgerond, een historische mijlpaal die Ageas in staat stelde met hernieuwd vertrouwen vooruit te kijken. Zijn carrière, die begon en zal eindigen in Azië, weerspiegelt ook zijn diepe betrokkenheid bij de regio. Filip stond centraal in ons groeiverhaal in Azië en in het opbouwen van de sterke partnerschappen die we zo waarderen. Ik wil Filip bedanken voor zijn niet-aflatende inzet en toewijding, voor zijn vermogen om zelfs in de meest uitdagende omstandigheden oplossingen te vinden, en voor de passie die hem altijd heeft gekenmerkt. Tegelijkertijd wil ik Karolien Gielen feliciteren met haar uitgebreide rol. Ik ben ervan overtuigd dat het samenbrengen van de Managing Director Asia en Business Development onder leiding van Karolien nieuwe kansen zal bieden, en ik kijk uit naar wat de toekomst brengt."

Hans De Cuyper, CEO Ageas

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met Belgische roots en 200 jaar kennis en ervaring. We bieden levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst, en zijn ook actief als herverzekeraar. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van EUR 18,5 miljard in 2024.

Bijlage