BIC : Réduction du Capital par Annulation des Actions Auto-Détenues

Réduction du Capital par Annulation des Actions Auto-Détenues

Clichy, France - 16 décembre 2025 - Dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé par la Société le 18 février 2025 et mis en œuvre sur autorisation de l’Assemblée Générale annuelle du 20 mai 2025, la Société a acquis 759 848 actions sur la période du 19 février au 28 novembre 2025 pour un montant total de 40 millions d’euros.

Le Conseil d’Administration, réuni aujourd’hui, a décidé de réduire le capital de la Société par annulation de 759 848 actions auto-détenues correspondant aux actions BIC rachetées par la Société dans le cadre du programme de rachat d’actions susmentionné. Le Conseil d'Administration donne délégation au Directeur Général ou toute autre personne chargée de la mise en œuvre pour prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de ladite réduction du capital. L'annulation des actions prendra effet de plein droit le 17 décembre 2025. À la suite de cette annulation, le capital social de Société BIC sera composé de 40 861 314 actions.

***

Contacts

Agenda

Résultats de l’exercice 2025 24 février 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026

À propos de BIC

Pièce jointe