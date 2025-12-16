BIC : Evolution dans la composition du Conseil d’Administration de Société BIC

Evolution dans la composition du conseil d’administration de Société BIC

Clichy, France – 16 décembre 2025 – Sur recommandation du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, le Conseil d’Administration réuni ce jour a décidé, à l’unanimité, de coopter Karen Guerra pour remplacer Carole Callebaut Piwnica, qui, pour des raisons personnelles, a demandé à être déchargée de son rôle d’Administratrice Indépendante, Présidente du Comité des Rémunérations et membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.

Karen Guerra, dont la cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale en mai 2026, a également été nommée Présidente du Comité des Rémunérations et membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.

Karen Guerra est une experte confirmée des secteurs de l’industrie et des biens de consommation, dotée d’une longue expérience à la fois dans des fonctions de direction opérationnelle et de gouvernance. Elle a occupé, pendant plus de deux décennies, des postes de direction au sein d’entreprises de premier rang telles que PepsiCo et Colgate-Palmolive, dont elle a été Présidente et Directrice Générale pour la France. Elle a également siégé aux Conseils d’Administration de plusieurs groupes internationaux, notamment Amcor, Campari, RS Components (anciennement Electrocomponents) et Swedish Match. Depuis 2020, elle est Administratrice et membre du Comité des Nominations et des Rémunérations de British American Tobacco. De nationalité britannique, Karen est diplômée de l’Université de Manchester.

Édouard Bich, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : « Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Carole Callebaut Piwnica pour son dévouement et ses actives contributions aux travaux du Conseil d’Administration, du Comité des Rémunérations et du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE. Nous sommes ravis d'accueillir Karen Guerra, qui apportera au Conseil sa connaissance approfondie du secteur et son expérience en matière de leadership, deux atouts essentiels pour le Conseil d'Administration de BIC. »

***

Contacts

Brice Paris

Vice-Président Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Bethridge Toovell

Vice-Présidente Communications Groupe

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Résultats de l’exercice 2025 24 février 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

