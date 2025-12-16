VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Du 08 Décembre au 12 Décembre 2025

Nanterre, le 15 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 08 Décembre au 12 Décembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 08 Décembre au 12 Décembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 08/12/2025 FR0000125486 34 673 120,838200 XPAR VINCI 08/12/2025 FR0000125486 18 035 120,782100 CEUX VINCI 08/12/2025 FR0000125486 2 095 120,778100 TQEX VINCI 09/12/2025 FR0000125486 36 260 120,744700 XPAR VINCI 09/12/2025 FR0000125486 18 295 120,741500 CEUX VINCI 09/12/2025 FR0000125486 2 075 120,778800 TQEX VINCI 10/12/2025 FR0000125486 73 250 117,997700 XPAR VINCI 10/12/2025 FR0000125486 37 007 117,647800 CEUX VINCI 10/12/2025 FR0000125486 4 117 118,253200 TQEX VINCI 11/12/2025 FR0000125486 35 082 118,269600 XPAR VINCI 11/12/2025 FR0000125486 17 971 118,277400 CEUX VINCI 11/12/2025 FR0000125486 2 604 118,169500 TQEX VINCI 12/12/2025 FR0000125486 61 828 119,838900 XPAR VINCI 12/12/2025 FR0000125486 38 919 119,843300 CEUX VINCI 12/12/2025 FR0000125486 4 597 119,953700 TQEX TOTAL 386 808 119,3107

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe