VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Du 08 Décembre au 12 Décembre 2025

Nanterre, le 15 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 08 Décembre au 12 Décembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 08 Décembre au 12 Décembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI08/12/2025FR000012548634 673120,838200XPAR
VINCI08/12/2025FR000012548618 035120,782100CEUX
VINCI08/12/2025FR00001254862 095120,778100TQEX
VINCI09/12/2025FR000012548636 260120,744700XPAR
VINCI09/12/2025FR000012548618 295120,741500CEUX
VINCI09/12/2025FR00001254862 075120,778800TQEX
VINCI10/12/2025FR000012548673 250117,997700XPAR
VINCI10/12/2025FR000012548637 007117,647800CEUX
VINCI10/12/2025FR00001254864 117118,253200TQEX
VINCI11/12/2025FR000012548635 082118,269600XPAR
VINCI11/12/2025FR000012548617 971118,277400CEUX
VINCI11/12/2025FR00001254862 604118,169500TQEX
VINCI12/12/2025FR000012548661 828119,838900XPAR
VINCI12/12/2025FR000012548638 919119,843300CEUX
VINCI12/12/2025FR00001254864 597119,953700TQEX
      
  TOTAL386 808119,3107 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

