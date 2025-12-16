CREDIT AGRICOLE SA : NOMINATION - Eric Vial est élu Président du Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A.

Communiqué de presse

Montrouge, le 16 décembre 2025



NOMINATION



Eric Vial est élu Président du Conseil d'administration

de Crédit Agricole S.A.

Le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A., réuni le 16 décembre 2025, a élu Eric Vial en qualité de Président.

Il succède à Dominique Lefebvre et prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.

Le Conseil d’administration a tenu à saluer à l’unanimité le travail et l’engagement de Dominique Lefebvre durant son mandat de 10 ans.

Biographie

Eric Vial a été élu Président de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) et de la SAS Rue La Boétie le 4 décembre 2025.



Il est Président du Crédit Agricole des Savoie depuis 2018. Membre du Bureau de la FNCA depuis 2022 et Vice-président depuis 2024, il est administrateur de Crédit Agricole S.A. depuis 2022. Il est également administrateur de Crédit Agricole Indosuez Wealth Management et Président de CFM Indosuez Wealth Management.

Né en 1968, titulaire d’un BTS Technique agricole et gestion d’entreprise, son parcours est marqué par son implication dans le secteur coopératif et l’économie territoriale, que ce soit au sein du Crédit Agricole comme au titre de son activité professionnelle d’éleveur. Ancien Président fondateur de la Coopérative des éleveurs de Savoie, l’une des plus importantes coopératives de cette région, il a été membre de la Commission finance et de la Commission des territoires de la Chambre d’agriculture. La production de son entreprise laitière est labellisée AOP-IGP, labels très exigeants en termes de normes environnementales et sanitaires.

