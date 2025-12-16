Début de construction pour la centrale hybride alliant solaire et stockage de Sainte-Anne dans l’ouest guyanais

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce avoir débuté les travaux de préparation du site pour sa centrale hybride d’une puissance photovoltaïque de 43 mégawatts et d’une capacité installée en batteries de 135 mégawattheures en Guyane française

« Le lancement des travaux de la centrale de Sainte-Anne marque une étape importante pour Voltalia et pour la transition énergétique en Guyane. Ce projet innovant, alliant solaire, stockage et biocarburant, répond aux besoins croissants en électricité de l’ouest guyanais tout en garantissant une production fiable et décarbonée. Nous sommes fiers de contribuer à l’approvisionnement énergétique de Saint-Laurent-du-Maroni et de sa région, répondant ainsi à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de Guyane. Ce chantier illustre notre engagement à long terme pour un développement durable et responsable des territoires », déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

S’inscrivant pleinement dans la PPE de Guyane, cette centrale hybride associe 43 mégawatts de panneaux photovoltaïques à un système de stockage par batteries lithium-ion d’une puissance de 34 mégawatts pour une capacité de stockage de 135 mégawattheures. En complément, sept mégawatts de groupes électrogènes fonctionnant au biocarburant HVO1 interviendront uniquement dans les cas extrêmes de secours au réseau, sécurisant ainsi d’avantage l’approvisionnement d’une zone électriquement tendue.

La centrale hybride de Sainte-Anne produira environ 50 gigawattheures d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation de 50 000 habitants en Guyane. Elle permettra d’éviter l’émission de 45 300 tonnes de CO 2 par an.

Situé dans l’ouest guyanais, le projet Sainte-Anne incarne une avancée majeure pour la transition énergétique en Guyane et la sécurisation de l’approvisionnement électrique de l’ouest guyanais et notamment l’agglomération en forte croissance de Saint-Laurent-du-Maroni. Le projet a été conçu pour répondre efficacement aux besoins énergétiques croissants de l’ouest du territoire guyanais, tout en s’inscrivant dans une logique d’intégration territoriale responsable. Situé à proximité du poste source EDF du carrefour Margot, il bénéficie d’un emplacement stratégique facilitant son raccordement au réseau électrique.

Les travaux de préparation du site ont débuté à la fin du mois de juillet. Le chantier se poursuivra ensuite pendant environ trois années, pour une mise en service prévue en 2028.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

1 HVO : Huile Végétale Hydrotraitée. Le HVO utilisé sur la centrale de Sainte Anne sera issu de sources durables et renouvelables conformément à la règlementation RED en vigueur (huiles usagées, huiles résiduelles et graisses animales).



