YourUpdateTV conversa con Nintendo sobre su exclusiva Guía de regalos para las fiestas de 2025

NUEVA YORK, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En estas fiestas, Nintendo invita a todos a subir de nivel sus regalos con la consola Nintendo Switch 2 y una variedad de juegos diseñados para disfrutar a lo grande. Ya sea que busquen el regalo perfecto para los expertos o los novatos de los videojuegos, Nintendo tiene opciones para todos, incluyendo quienes disfrutan jugar en familia hasta quienes prefieren llevar su consola a todas partes. Recientemente, la destacada personalidad de la televisión Lilliana Vázquez se unió a Nintendo para presentar los regalos más destacados de esta temporada.
Un video que acompaña este anuncio está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abd8c0fe-7718-4b35-a2ef-a47697d4d7a3/es
La consola Nintendo Switch 2 es la nueva consola de Nintendo, diseñada para jugar en cualquier momento y en cualquier lugar. Con mejor rendimiento, gráficos mejorados y modos de juego más versátiles, es perfecta para disfrutar experiencias de juego tanto de manera individual como en grupo.
Además, Nintendo Switch 2 incorpora nuevas funciones que facilitan aún más la diversión en compañía:
- GameShare* permite compartir juegos compatibles de forma local o en línea.
- GarmeChat** ofrece chat de voz para hasta 12 jugadores y sesiones de chat de video para hasta 4 jugadores, incluso cuando juegan diferentes juegos.
La selección de juegos para esta temporada incluye:
- Mario Kart World: Acelera a través de un mundo interconectado con Mario y sus amigos. En esta gigantesca evolución de la serie Mario Kart, todo este mundo es tu pista de carreras.
- Donkey Kong Bananza: Explora un vasto mundo subterráneo con Donkey Kong y Pauline, y ábrete paso destruyendo la mayoría de los obstáculos que encuentres en tu camino.
- Leyendas Pokémon: Z-A – Edición Nintendo Switch 2: Explora Ciudad Luminalia, compite en los Juegos Z-A y aprovecha el poder de la megaevolución para convertirte en el mejor Entrenador Pokémon.
- Kirby Air Riders: Diviértete con Kirby en un caótico juego de acción con vehículos donde podrás competir con otros pilotos en tierra, mar y aire.
- Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition: La cazarrecompensas galáctica Samus Aran regresa en una nueva misión donde deberá utilizar cada herramienta a su disposición para sobrevivir y escapar del misterioso planeta Viewros.
- Hyrule Warriors: Age of Imprisonment: Enfréntate a multitudes de enemigos en la inexplorada historia de la Guerra del Destierro y conoce la historia de la invasión de Ganondorf, el rey demonio, a la que se aludió brevemente en el juego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2: Embárcate en dos clásicas aventuras galácticas con Mario, ahora mejoradas para Nintendo Switch y disponibles con una actualización gratuita para Nintendo Switch 2.
- Hades II – Nintendo Switch 2 Edition: Ábrete paso más allá del Inframundo en este dinámico juego de mazmorras lleno de acción que se desenvuelve poco a poco con cada uno de tus logros y reveses.
- EA SPORTS Madden NFL 26: Cada encuentro es un desafío para convertirte en una leyenda de la NFL, y ofrece atributos específicos de los jugadores, estilos de juego auténticos y jugadas adaptables que se ajustan a las tendencias y las estrategias del campo de juego.
- NBA 2K26: Domina la cancha y demuestra tu talento en el básquetbol con una experiencia de juego mejorada que lleva el realismo del deporte a otro nivel para que no quede duda de quién es el as de la liga.
Más allá de los videojuegos, la guía de regalos de Nintendo incluye artículos para todas las edades, como Hot Wheels Mario Kart Pista de Juguete Castillo de Bowser, el Kit de construcción LEGO Game Boy, la decoración para árbol de Navidad Nintendo Super Mario Super Star con luz y sonido de Hallmark.
Para obtener más información y conocer la guía completa de regalos de Nintendo, visita Nintendo.com
Acerca de Lilliana Vázquez:
Lilliana Vázquez, ganadora de un Emmy y destacada personalidad televisiva, es una entrevistadora innovadora, creadora de contenido, experta en estilo y productora versátil. Con una carrera que abarca roles tanto frente como detrás de las cámaras, ha logrado inspirar a millones de personas a través de diversas plataformas. Aunque mide apenas un metro y medio, su energía y carisma llenan cualquier espacio, dejando una impresión imborrable. Su personalidad vibrante, estilo cercano y capacidad innata para conectar con la audiencia la han consolidado como una figura de referencia. Para ver contenido exclusivo y dar una mirada al mundo de Lilliana, visita su cuenta de Instagram: @lillianavazquez y su sitio web: The LV Guide.
Acerca de Nintendo:
Con sede en Kioto, Japón, Nintendo Co., Ltd., ofrece una amplia variedad de productos y experiencias de entretenimiento desde su fundación en 1889, cuando comenzó con la fabricación y venta de cartas de juego hanafuda.
Desde el lanzamiento en Japón de la consola Family Computer (Famicom) en 1983 hasta la actualidad con la consola Nintendo Switch 2, el enfoque de Nintendo ha sido el desarrollo, la fabricación y la venta de sus consolas y programas. A la fecha, Nintendo ha vendido más de 6000 millones de videojuegos y más de 870 millones de unidades de consolas en todo el mundo, y ha creado franquicias como Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Pokémon™, Metroid™, Kirby™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™.
Nintendo continúa fiel a su misión de crear razones para elegir Nintendo a la hora de buscar experiencias únicas de entretenimiento familiar que dibujen sonrisas en los rostros de todos.
Nintendo of America Inc., ubicada en Redmond, Washington, es una empresa filial propiedad de Nintendo que funciona como sede central para las operaciones en el continente americano. Para más información sobre Nintendo, visita su página web en https://www.nintendo.com/.
* YourUpdateTV es propiedad de D S Simon Media. El video incluido y publicado forma parte de una gira de entrevistas con los medios producida por D S Simon Media en nombre de Nintendo.
*La sesión de GameShare deberá ser iniciada por el usuario de la consola Nintendo Switch 2. Los usuarios que reciban un programa a través de GameShare solo podrán jugarlo durante la sesión en la que fue compartido. Los usuarios no podrán continuar jugando el programa compartido una vez que termine la sesión de chat. Para utilizar GameShare a través de GameChat, cada usuario deberá contar con una consola Nintendo Switch 2 y GameChat. Se requiere una conexión a internet, una suscripción a Nintendo Switch Online (se vende por separado) y una cuenta Nintendo para las funciones en línea, incluyendo GameChat. Durante el periodo de acceso libre a GameChat, la función podrá utilizarse sin contar con una suscripción. No está disponible en todos los países. Aplican términos y los requisitos para la función GameChat. support.nintendo.com.
**Se requiere una conexión a internet, una suscripción a Nintendo Switch Online (se vende por separado) y una cuenta Nintendo para las funciones en línea, incluyendo GameChat. Se requiere una cámara USB compatible para utilizar las funciones de video. No está disponible en todos los países. Aplican términos y los requisitos para la función GameChat. support.nintendo.com. Los juegos, las consolas, las suscripciones y algunos accesorios se venden por separado. Se podrá utilizar GameChat sin una suscripción a Nintendo Switch Online hasta el 31 de marzo de 2026. Después, se requerirá una suscripción a Nintendo Switch Online para utilizar GameChat.
