Aduro Clean Technologies schließt Shell GameChanger-Programm erfolgreich ab

LONDON, Ontario, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um Rohstoffe mit geringerem Wert wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Shell GameChanger-Programms bekanntzugeben. Dieser Meilenstein markiert den Höhepunkt einer mehrjährigen Zusammenarbeit im Rahmen der von Shell ins Leben gerufenen Innovationsinitiative „Chemical Decarbonisation“. Diese Initiative soll neue Technologien identifizieren und fördern, die das Potenzial haben, die Kohlenstoffintensität im Chemiesektor zu reduzieren und Kreislaufwirtschaftskonzepte für Rohstoffe zu ermöglichen.

Aduro wurde nach einer wettbewerbsorientierten Prüfung in das Shell GameChanger -Programm aufgenommen. Seine Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) wurde dabei als vielversprechender Ansatz zur Herstellung hochwertiger Kohlenwasserstoffe aus gemischten Kunststoffabfällen mit dem Potenzial zur Dekarbonisierung der chemischen Produktion bewertet.

Im Rahmen des vereinbarten Programms führte Aduro eine Reihe technischer Evaluierungen durch, um die Leistung seiner patentierten chemischen Verfahren zu bewerten. Dabei wurden unter anderem die Selektivität gegenüber durch Dampf spaltbaren Kohlenwasserstoffen im Bereich C₅–C₂₃, die Unterdrückung der Olefinbildung und die Toleranz gegenüber häufigen Kontaminanten wie PET, Polyamiden und PVC untersucht. Unter den Testbedingungen lieferte das Verfahren über 80 Prozent flüssige Kohlenwasserstoffe bei geringerer Gas- und Verkohlungsbildung. Diese Ergebnisse deuten auf potenzielle Vorteile hinsichtlich der Flexibilität der Ausgangsmaterialien, der Produktselektivität und der Prozesseffizienz hin. Darüber hinaus konnte Aduro sein Verständnis der Reaktionskinetik und der Prozessdesignparameter vertiefen, was nun in die Weiterentwicklung seiner proprietären Systemarchitektur einfließt.

Diese Ergebnisse bestätigen, dass die Hydrochemolytic™-Technologie das Potenzial hat, komplexe, kontaminierte Kunststoffabfälle unter Einsatz leicht verfügbarer Industrieanlagen im Dauerbetrieb in hochwertige flüssige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Das Programm beinhaltete auch eine externe Validierung des Prozessdesignmodells von Aduro und stärkte das Vertrauen in den technischen Skalierungsprozess vom kontinuierlichen Durchflussreaktor zur Pilotanlage der nächsten Prozessgeneration (Next Generation Process, NGP) und künftigen Demonstrationsanlagen. Die aus dieser Zusammenarbeit gewonnenen Erkenntnisse unterstützten die laufenden Bemühungen zur Optimierung der Prozessleistung. Sie dienten dem Unternehmen als Grundlage für die aktuelle Inbetriebnahme der Pilotanlage und die technische Auslegung der Demonstrationsanlage, die für eine Inputkapazität von etwa 8.000 Tonnen pro Jahr ausgelegt ist.

„Der Abschluss des Shell GameChanger-Programms ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung unserer Hydrochemolytic-Technologie (HCT). Er markiert den Übergang von der frühen Validierung der Chemie hin zum Nachweis des Verfahrens im Dauerbetrieb und der Vorbereitung auf die Skalierung“, sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Ich möchte Ed Holgate, Principal, Shell GameChanger/Innovation Partnership Manager, und Guus van Rossum, Team Leader, Sustainable Opportunities and Process Technology, für ihre Beratung und Unterstützung sowie dem gesamten Shell GameChanger-Team für seine Professionalität und sein Engagement für die Förderung von Innovationen im Bereich der chemischen Dekarbonisierung meinen tiefsten Dank aussprechen. Ihr Einsatz war entscheidend für das Erreichen dieses Meilensteins und stärkt Aduros Rolle als Entwickler chemischer Technologien, die praktische Lösungen für die Energiewende ermöglichen.“

Der Abschluss des GameChanger-Programms steht für die erfolgreiche Beendigung eines intensiven, mehrjährigen externen Validierungsprozesses, der die technische und kommerzielle Marktreife gestärkt hat. Obwohl die formelle Zusammenarbeit in dieser Phase endet, plant Aduro, weiterhin mit Shell in Kontakt zu bleiben und Updates über den Betrieb der kürzlich eingerichteten Pilotanlage sowie über die Fortschritte im Hinblick auf die Demonstrationsanlage zu geben.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen plant, erwartet, beabsichtigt, vorhersieht oder von denen es glaubt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören Aussagen über den Abschluss des Shell GameChanger-Programms, die Weiterentwicklung und das Scale-up der Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens, die Entwicklung, die Inbetriebnahme und den Betrieb der Pilotanlage und der Demonstrationsanlage, die Kommerzialisierungspläne und -fristen, künftige Partnerschaften oder Abnahmevereinbarungen sowie die erwarteten technologischen Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Annahmen hinsichtlich der erfolgreichen Inbetriebnahme und des kontinuierlichen Betriebs der Pilotanlage, der Fähigkeit, eine ausreichende Finanzierung für die Demonstrationsanlage und die künftige Vergrößerung zu sichern, der Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und technischen Ressourcen, der stabilen Versorgung mit Rohstoffen zu den erwarteten Kosten und in der erwarteten Qualität, des anhaltenden Schutzes geistigen Eigentums, der Marktnachfrage nach recycelten Kohlenwasserstoffen und eines stabilen regulatorischen Umfelds, das Initiativen zum chemischen Recycling und zur Dekarbonisierung unterstützt. Wichtige Faktoren, die zu abweichenden Ergebnissen führen könnten, sind unter anderem Herausforderungen bei der Skalierung der Technologie, Verzögerungen bei der Konstruktion oder dem Design, Schwankungen der Ölpreise und der petrochemischen Märkte, Änderungen der Umwelt- oder Chemikalienvorschriften, Unterbrechungen der Lieferkette, Schwierigkeiten bei der Sicherung von Partnerschaften oder Abnahmevereinbarungen, Einschränkungen bei der Kapitalbeschaffung zu akzeptablen Bedingungen, Wettbewerbsdruck durch alternative Technologien und betriebliche Probleme, die die Leistung der Pilot- oder Demonstrationsanlagen beeinträchtigen könnten, sowie andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.