Métaux Osisko annonce la clôture d’un placement privé de 32,5 millions de dollars auprès d’investisseurs stratégiques

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

TORONTO, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX : OM; OTCQX : OMZNF; FRANCFORT : OB51) a le plaisir d’annoncer qu’elle a clôturéson placement privé sans intermédiaire précédemment annoncé auprès de quatre investisseurs stratégiques, en vertu duquel la Société a émis un total de 67 666 666 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») à un prix de souscription de 0,48 $ l’action ordinaire pour un produit brut total d’environ 32 480 000 $ à la Société (le « placement privé »).

Le placement privé comprenait des souscriptions des investisseurs stratégiques suivants :

Hudbay Minerals Inc. : 29 166 666 actions ordinaires pour un produit brut de 14 000 000 $;

: 29 166 666 actions ordinaires pour un produit brut de 14 000 000 $; Mines Agnico Eagle Limitée : 26 000 000 actions ordinaires pour un produit brut de 12 480 000 $;

: 26 000 000 actions ordinaires pour un produit brut de 12 480 000 $; Franco-Nevada Corporation : 4 166 667 actions ordinaires pour un produit brut de 2 000 000 $;

: 4 166 667 actions ordinaires pour un produit brut de 2 000 000 $; Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse) : 8 333 333 actions ordinaires pour un produit brut de 4 000 000 $.





Après la réalisation du placement privé : i) Hudbay Minerals Inc. (« Hudbay ») possède en propriété véritable ou exerce un contrôle sur 29 166 666 actions ordinaires, représentant environ 4,3 % des actions ordinaires émises et en circulation, calculé sur une base non diluée; et ii) Mines Agnico-Eagle Limitée (« Agnico ») possède en propriété véritable ou exerce un contrôle sur 67 210 000 actions ordinaires et 20 605 000 bons de souscription, représentant une participation dans la Société d’environ 9,85 % sur une base non-diluée et 12,49 % sur une base partiellement diluée.

Simultanément à la clôture du placement privé, la Société et Hudbay ont conclu une convention relative aux droits de l’investisseur, aux termes de laquelle Hudbay s’est vue accorder certains droits, dont un droit au maintien du pourcentage de participation et le droit de participer aux placements futurs de titres de la Société lorsque le pourcentage de participation de Hudbay atteindra 9,9 % et, sous réserve de certains seuils minimaux de propriété et d’autres conditions, le droit à une représentation au conseil d’administration. De plus, la Société et Agnico ont modifié et mis à jour les modalités de leur convention relative aux droits de l’investisseur existante, datée du 11 décembre 2024, notamment afin de permettre à Agnico d’augmenter sa participation dans la Société pour atteindre environ 12,49 %.

Le produit net du placement privé devrait être affecté à l’avancement du projet de cuivre Mines Gaspé de la Société (y compris le forage, l’obtention de permis et les études techniques) et aux fins générales de l’entreprise.

Le placement privé est toujours assujetti à l’approbation finale de la Bourse de Toronto (la « TSX »). Toutes les actions ordinaires émises dans le cadre du placement privé sont assujetties à une période de détention obligatoire venant à échéance quatre mois plus un jour suivant la date d’émission.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat des titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act des États-Unis, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, ou à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme « U.S. Person » dans le règlement S adopté en vertu de la Securities Act des États-Unis), ou pour le compte ou au profit de telles personnes, à moins qu’ils ne soient inscrits conformément à la Securities Act des États-Unis et aux lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État, ou qu’une dispense d’inscription puisse être invoquée.

À propos de Métaux Osisko

Osisko Metals Incorporated est une société canadienne d’exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, avec un accent sur le cuivre et le zinc. La Société a acquis de Glencore Canada Corporation, en juillet 2023, une participation exclusive dans son projet phare, la mine de cuivre Mines Gaspé, anciennement en production. Le projet Mines Gaspé est situé près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l’expansion des ressources du système de Mines Gaspé, avec des ressources minérales indiquées actuelles de 824 Mt à une teneur de 0,34 % éq.Cu et des ressources minérales présumées de 670 Mt à 0,38 % éq.Cu (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 14 novembre 2024 intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Le projet de cuivre Mines Gaspé abrite le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord, stratégiquement situé près d’infrastructures existantes au Québec, une province favorable à l’industrie minière.

En plus du projet Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l’intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited afin de faire progresser l’un des plus grands camps miniers historiques pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L’estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à 5,52 % éq.Zn et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à 5,64 % éq.Zn (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point pour 2024 : 49,5 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à 5,52 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Pour plus de renseignements à propos du présent communiqué de presse, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou communiquer avec :

Don Njegovan, président

Courriel : info@osiskometals.com

Téléphone : 416 500-4129

Mise en garde concernant l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui est basée sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « prévoit », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estimations », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l’information prospective et a pour but d’identifier l’information prospective. Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective concernant, entre autres, la capacité de la Société à obtenir l’approbation finale de la TSX; l’emploi prévu du produit du placement privé; la capacité de la Société à libérer tout le potentiel de ses actifs et à réussir; la capacité de la Société à créer de la valeur pour ses actionnaires; l’avancement du projet Pine Point; l’expansion anticipée des ressources du système de Mines Gaspé; et le fait que Mines Gaspé héberge la plus importante ressource de cuivre non développée de l’Est de l’Amérique du Nord.