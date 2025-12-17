ZenaTech acelera sus esfuerzos de vinculación con el Departamento de Defensa de EE. UU. mediante demostraciones de campo para clientes y pilotos planificados de ZenaDrone en 2026

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, presenta una actualización sobre su filial de soluciones de drones ZenaDrone, que refleja la aceleración de sus esfuerzos y el creciente nivel de vinculación con las partes interesadas del gobierno de defensa de EE. UU. La empresa también informa avances hacia la provisión de demostraciones de campo que conduzcan a acuerdos piloto planificados para 2026.

"Nuestras conversaciones activas con gestores de programas de la agencia de defensa de EE. UU. están encaminadas para brindar oportunidades de demostraciones técnicas de campo y programas piloto planificados en 2026. Anticipamos realizar anuncios sobre el éxito de ZenaDrone durante el primer trimestre del próximo año", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Esta vinculación acelerada, combinada con inversiones estratégicas en manufactura en EE. UU., innovación en IA y nuestras plataformas de drones, refleja un plan de ejecución deliberado y disciplinado. A través de ZenaDrone, estamos comprometidos a apoyar necesidades de misión en evolución con soluciones de drones escalables e impulsadas por IA para abordar prioridades de seguridad nacional".

El enfoque multifacético de ZenaTech para adjudicarse contratos con el Departamento de Defensa de EE. UU. y agencias federales está diseñado para satisfacer la creciente demanda de sistemas aéreos no tripulados producidos en el país, seguros y tecnológicamente avanzados, que respalden requisitos críticos de misiones militares. Estos abarcan desde inspección, vigilancia y reconocimiento hasta logística de carga, gestión de inventarios y respuesta a emergencias.

ZenaTech ha ampliado y fortalecido recientemente sus operaciones en EE. UU. para respaldar una mayor vinculación con el gobierno, la manufactura nacional y la colaboración en ingeniería para el despliegue rápido de servicios de drones adaptados a los requisitos federales. La apertura de su nueva oficina en el área de Washington, D. C. sitúa a ZenaDrone en el epicentro del gobierno federal y la comunidad de defensa, con el objetivo de facilitar una coordinación estrecha con actores militares, funcionarios de adquisiciones y líderes del Congreso. Esta ubicación estratégica permite una alineación temprana con las prioridades de defensa y acelera la búsqueda de oportunidades contractuales. Actualmente, la oficina está siendo dotada de personal para liderar las actividades de desarrollo de negocios, captura y gestión de programas de ZenaDrone, funciones esenciales para impulsar el crecimiento de los ingresos del segmento de defensa de la empresa.

De forma simultánea, la empresa está habilitando una expansión significativa de su presencia en Arizona, en la ciudad de Mesa, para el ensamblaje, producción y pruebas de drones con base en EE. UU., cuya puesta en marcha se espera para el primer trimestre de 2026. Esta expansión garantiza que las plataformas emblemáticas de ZenaDrone se fabriquen para cumplir con los estrictos estándares de EE. UU. y la OTAN, reforzando el compromiso de la compañía con tecnologías de defensa fabricadas en Estados Unidos y conformes con la NDAA.

Además, en línea con el Plan de Acción de IA de la Casa Blanca y las Órdenes Ejecutivas asociadas, ZenaTech estableció recientemente Zena AI, Inc., una división especializada en IA con sede en Baton Rouge, Luisiana, dedicada al desarrollo de IA y autonomía. Este centro de I + D impulsará el desarrollo de soluciones impulsadas por IA de nueva generación basadas en IA, diseñadas para misiones de defensa y seguridad nacional, incluyendo navegación autónoma, coordinación de múltiples drones y analítica de toma de decisiones en tiempo real.

Los sistemas avanzados de drones multi-misión de ZenaDrone para gobierno y defensa, que se encuentran actualmente en diversas etapas de pruebas y preparación para certificaciones de ciberseguridad, incluyen:

ZenaDrone 1000: un dron robusto de tamaño medio con VTOL (despegue y aterrizaje vertical) capaz de levantar aproximadamente 40 kg, con autonomía habilitada por IA y comunicaciones seguras mediante su sistema patentado DroneNet. Diseñado para aplicaciones de inspección, vigilancia y reconocimiento (ISR), transporte de carga crítica y patrullaje fronterizo mediante una versión a gasolina actualmente en desarrollo, concebida para vuelos de mayor duración. Ha realizado pruebas pagadas con la Fuerza Aérea de EE. UU. y la Reserva de la Marina para aplicaciones que incluyen la entrega de carga crítica, como suministros médicos con control de temperatura.

IQ Nano: un dron compacto para interiores (tamaño inicial de 20″ × 20″), diseñado para operar en entornos sin GPS como almacenes o infraestructuras militares, destinado a la gestión de inventarios mediante escaneo de códigos de barras y aplicaciones de seguridad. Incorpora evitación de obstáculos y enjambres o flotas de drones impulsados por IA.

IQ Square: un dron VTOL (tamaño inicial de 40″ × 40″) diseñado para levantamientos terrestres dentro de la línea de visión, inspecciones de infraestructuras, carreteras y puentes, y tareas de reconocimiento para defensa.



El ciclo de adquisiciones militares de EE. UU. para soluciones de drones generalmente comienza con demostraciones tempranas de vinculación y capacidad, seguidas de la alineación y evaluación de requisitos, la progresión a programas piloto o prototipo y, en última instancia, los procesos de adquisición que conducen a la adjudicación de contratos y al despliegue a escala. Mediante esfuerzos de vinculación acelerados, ZenaDrone se centra en posicionarse como un socio y proveedor de confianza para las agencias de defensa y seguridad nacional de Estados Unidos, plenamente alineado con las prioridades de seguridad nacional en evolución y las directrices de política federal.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para llevar productos al mercado según lo contemplado actualmente, incluidos sus productos de drones, como ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados según lo previsto actualmente; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech y otros riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio de ZenaTech, divulgados bajo el título "Factores de Riesgo" en el Formulario F-1, el Formulario 20-F y otras informes presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC"), disponibles a través del sistema EDGAR en el sitio web de la SEC www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Dicha información prospectiva representa el mejor juicio de la administración, basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva, y los resultados futuros reales pueden diferir de manera sustancial. ‎‎‎En consecuencia, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones o información prospectiva.‎