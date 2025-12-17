Hinen bringt einen 15-kW-Dreiphasen-Hybridwechselrichter mit dreifacher MPPT-Funktion und verbesserter Backup-Fähigkeit auf den Markt

WARSCHAU, Polen, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hinen stellt offiziell den H15000T 15-kW-Dreiphasen-Niederspannungs-Hybridwechselrichter vor, eine Energielösung der nächsten Generation, die für den dreiphasigen Wohn- und Leichtgewerbemarkt in Europa und Afrika entwickelt wurde. Der H15000T wurde entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach Solarenergie, Speicherkapazität und zuverlässiger Notstromversorgung in großen Wohnimmobilien und kleinen gewerblichen Anwendungen gerecht zu werden. Er eignet sich besonders für Regionen, in denen dreiphasige Stromversorgungssysteme weit verbreitet sind.

In Europa eignet sich der Wechselrichter besonders für Märkte wie Polen, wo steigende Stromkosten und die Energieunabhängigkeit die Nachfrage nach leistungsstarken Hybridsystemen ankurbeln. In Afrika richtet es sich an anspruchsvolle Privatanwender und kleine Unternehmen, die eine stabile Stromversorgung in Umgebungen mit häufigen Netzausfällen und starker Abhängigkeit von Dieselgeneratoren benötigen.

Angesichts schwankender Strompreise und einer zunehmend unsicheren Netzstabilität suchen Nutzer in beiden Regionen nach Energiesystemen, die eine höhere Leistung, größere Flexibilität und eine stärkere Backup-Fähigkeit bieten. Der H15000T erfüllt diese Anforderungen direkt mit einem robusten, zukunftssicheren Design.

Entwickelt für reale Dreiphasenszenarien

Der H15000T unterstützt eine zu 100 % dreiphasige unsymmetrische Ausgangsleistung, wodurch jede Phase unabhängig bis zu 50 % der Nennleistung liefern kann. Dies gewährleistet einen stabilen Betrieb, selbst wenn die Haushalts- oder Gewerbebelastungen ungleichmäßig verteilt sind – eine häufige Herausforderung in großen Häusern, landwirtschaftlichen Betrieben, Werkstätten und kleinen Unternehmen.

Mit drei unabhängigen MPPTs und einer um 150 % überdimensionierten PV-Eingangskapazität (bis zu 22,5 kW) maximiert das System die Solarenergiegewinnung aus komplexen Dachkonfigurationen. Eine niedrige PV-Startspannung von 120 V ermöglicht eine frühere tägliche Stromerzeugung, wodurch Anwender mehr Energie gewinnen und die Gesamtkapitalrendite verbessern können.

Leistungsstarke Sicherung und Lastabwicklung

Der H15000T wurde für anspruchsvolle Backup-Szenarien entwickelt und bietet eine kontinuierliche Überlastfähigkeit von 100–110 % sowie eine kurzzeitige Überlastfähigkeit von nahezu 200 % für 10 Sekunden, wodurch sichergestellt wird, dass kritische Lasten bei plötzlichen Spannungsspitzen weiterhin mit Strom versorgt werden. Ein massiver Bypass-Strom von 45 A ermöglicht eine Spitzenleistung von bis zu 30 kW, wodurch es für Hochleistungsgeräte, Maschinen oder gewerbliche Anlagen geeignet ist.

Mit einer Umschaltzeit von ≤10 ms gewährleistet der Wechselrichter eine nahtlose Stromversorgung bei Netzausfällen – ideal für empfindliche Geräte und einen unterbrechungsfreien täglichen Betrieb.

Schnelleres Laden, intelligentere Energiesteuerung

Der H15000T verfügt über einen branchenführenden ultraschnellen Batterielade- und Entladestrom von 290 A, der eine schnellere Energiespeicherung und eine stärkere Lastunterstützung ermöglicht. Es unterstützt mehrere Stromquellen, darunter PV, Netzstrom und Dieselgeneratoren, und bietet maximale Ausfallsicherheit in unterschiedlichen Energieumgebungen.

Durch intelligentes Lastmanagement und einen dedizierten sekundären Ausgangsanschluss können Anwender kritische Lasten priorisieren und gleichzeitig den automatischen Start/Stopp des Dieselgenerators über potentialfreie Kontakte aktivieren. Über die mobile App lassen sich mehrere Arbeitsmodi einfach konfigurieren, sodass Benutzer Energiestrategien individuell anpassen und die Effizienz maximieren können.

Über Hinen

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der fortschrittlichen Fertigung ist Hinen an der Shenzhen Stock Exchange (Aktiencode: 300787) notiert und dient als vertrauenswürdiger OEM/ODM-Partner für mehr als 400 globale Marken. Die vertikal integrierte Lieferkette – die die Produktion von Batteriezellen, die Forschung und Entwicklung von Wechselrichtern sowie die komplette Systemmontage umfasst – gewährleistet außergewöhnliche Qualität, Innovation und Kosteneffizienz.

Mit Niederlassungen und Dienstleistungsteams in Europa, im Vereinigten Königreich, in Australien und Afrika kombiniert Hinen globale Technologie mit lokalem Support. Nachdem Hinen zu einem der fünf führenden Batteriehersteller Australiens für das Jahr 2025 geworden ist, baut das Unternehmen seine Präsenz in Europa und aufstrebenden Märkten rasch aus und hat sich zum Ziel gesetzt, Haushalte und Unternehmen weltweit mit zuverlässiger, intelligenter und erschwinglicher sauberer Energie zu versorgen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84f55cc1-c959-4389-8554-3de52851b5c0